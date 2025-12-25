Cârțu nu regretă alegerea Motivul pentru care a renunțat la cariera de antrenor: „Știi care e avantajul?”

Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Craiovei, a vorbit despre motivul pentru care a ales să renunțe la cariera de antrenor.

Legenda din Bănie a renunțat la cariera de antrenor în 2013, după o experiență de doar două luni pe banca celor de la Poli Iași. În noiembrie 2024, a fost numit președinte onorific al Universității Craiova, chiar în ziua în care împlinea 69 de ani.

Motivul pentru care Sorin Cârțu a renunțat la cariera de antrenor: „Știi care e avantajul?”

Cârțu a explicat de ce se simte mult mai bine în postura de conducător.

„La cât m-am ofticat și stresat cu meciurile astea, nu puteam să mă stresez din poziția de antrenor? De ce m-am oprit eu.

Știi care e avantajul la conducător? Mai plec în timpul meciului, ca antrenor nu poți.

Noi am avut un sezon încărcat. Din 2014 niciodată nu a fost de tipul acesta. A fost așa balansat, doar în șocuri, și bune, și rele. Așa e frumos.

Din 2014 așteptam ceea ce ni s-a întâmplat acum. Trebuie să fim pregătiți pentru obiectivul de campionat. Trebuie să-l abordăm cu tonus maxim”, a declarat Sorin Cârțu, potrivit digisport.ro.

Electroputere Craiova, U Craiova, Rapid, PAE Veria, Extensiv Craiova, Oțelul Galați, FC Argeș, Poli Timișoara, FC Național, Dacia Mioveni, Pandurii Târgu Jiu, CFR Cluj, Steaua (FCSB) și FC Brașov sunt echipele pe care Sorin Cârțu le-a mai antrenat de-a lungul carierei.

FOTO. Imagini de la eliminarea dramatică a Craiovei din Conference League

