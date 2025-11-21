Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul echipei naționale a României, și-a prelungit contractul cu Rayo Vallecano, club din La Liga.

Fundașul lateral și-a prelungit înțelegerea până în 2030, deși au existat discuții legate de un posibil transfer.

Această decizie pune capăt, cel puțin pentru moment, zvonurilor din ultimele luni despre un posibil transfer al lui Rațiu la Barcelona sau la alte cluburi din campionatele de top.

Andrei Rațiu și-a prelungit înțelegerea cu Rayo Vallecano

Fotbalistul român s-a impus în La Liga drept unul dintre cei mai apreciați apărători laterali, datorită vitezei și capacității de a susține atacul pe partea dreaptă.

Fundașul a ajuns la Rayo Vallecano în sezonul 2023-2024 și a adunat 67 de meciuri, în care a marcat de patru ori și a oferit patru pase decisive.

Acum, Rațiu și-a prelungit contractul până la sfârșitul sezonului 2029–2030, oferindu-le celor de la Rayo Vallecano un control mai mare în eventualele negocieri de transfer.

OFICIAL | Andrei Ratiu será jugador del Rayo Vallecano hasta final de la temporada 2029-30.https://t.co/40Gg68DGbu pic.twitter.com/P9Bg7NohGz — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) November 21, 2025

Rațiu, evaluat la 12 milioane de euro, a atras interesul mai multor cluburi importante.

Wolverhampton ar fi fost dispusă să ofere 18 milioane de euro. Wolfsburg a propus 15 milioane de euro, aceeași sumă pe care ar fi oferit-o și Barcelona.

În ciuda ofertelor primite, clubul madrilen a refuzat să-l vândă fără să fie plătită clauza de reziliere, în valoare de 25 de milioane de euro.

Cea mai recentă partidă în care a jucat fundașul a fost meciul România - San Marino (7-1), în care a reușit inclusiv să marcheze.

FOTO: România - San Marino 7-1

Rayo Vallecano ocupă locul 12 în La Liga, cu 15 puncte acumulate până în prezent.

Echipa lui Andrei Rațiu se va confrunta cu Real Oviedo pe 23 noiembrie, de la ora 15:00, în La Liga. Apoi, va juca pe 27 noiembrie, de la 19:45, împotriva celor de la Slovan Bratislava, în Conference League.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport