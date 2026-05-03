- U CRAIOVA - DINAMO. Gică Craioveanu (58 de ani), fostul mare atacant al Universității Craiova, a vorbit despre situația lui Ștefan Baiaram (23 de ani), cel care a fost lăsat pe bancă pentru partida cu „câinii roșii”.
La partida cu Dinamo, antrenorul „studenților” a decis să înceapă meciul fără cei trei mai buni marcatori din acest sezon: Ștefan Baiaram, Al Hamlawi și Nsimba.
Gică Craioveanu, despre situația lui Ștefan Baiaram: „Nu mai are motivație”
După ce a văzut că Baiaram este rezervă, Gică Craioveanu a vorbit despre regresul acestuia din ultima perioadă.
„Atitudinea și faptul că e ieșit din formă... Nu poate să-l bage, pentru că nu-l vede motivat. E foarte, foarte greu să te bage. Iar Teles joacă foarte bine, aleargă foarte mult și a fost decisiv, face diferența acum.
Nu mai are motivația pe care o avea la începutul campionatului. Și mie mi se bare bizar”, a declarat Craiovanu, potrivit digisport.ro.
U Craiova - Dinamo, echipele de start:
- U Craiova - L. Popescu - Romanchuk, Ad. Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu - D. Matei, Etim, Teles
- Rezerve: Goncalves, Mogoș, Fl. Ștefan, Badelj, Stefanovic, Al. Crețu, Al Hamlawi, Baiaram, Băsceanu, Nsimba, M. Rădulescu
- Antrenor: Filipe Coelho
- Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Soro, Gnahore (cpt.), Milanov - Musi, Pușcaș, Armstrong
- Rezerve: Roșca, Cîrjan, Bordușanu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop
- Antrenor: Zeljko Kopic