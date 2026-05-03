U CRAIOVA - DINAMO. Gică Craioveanu (58 de ani), fostul mare atacant al Universității Craiova, a vorbit despre situația lui Ștefan Baiaram (23 de ani), cel care a fost lăsat pe bancă pentru partida cu „câinii roșii”.

La partida cu Dinamo, antrenorul „studenților” a decis să înceapă meciul fără cei trei mai buni marcatori din acest sezon: Ștefan Baiaram, Al Hamlawi și Nsimba.

Gică Craioveanu, despre situația lui Ștefan Baiaram: „Nu mai are motivație”

După ce a văzut că Baiaram este rezervă, Gică Craioveanu a vorbit despre regresul acestuia din ultima perioadă.

„Atitudinea și faptul că e ieșit din formă... Nu poate să-l bage, pentru că nu-l vede motivat. E foarte, foarte greu să te bage. Iar Teles joacă foarte bine, aleargă foarte mult și a fost decisiv, face diferența acum.

Nu mai are motivația pe care o avea la începutul campionatului. Și mie mi se bare bizar”, a declarat Craiovanu, potrivit digisport.ro.

U Craiova - Dinamo, echipele de start:

U Craiova - L. Popescu - Romanchuk, Ad. Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu - D. Matei, Etim, Teles

Rezerve : Goncalves, Mogoș, Fl. Ștefan, Badelj, Stefanovic, Al. Crețu, Al Hamlawi, Baiaram, Băsceanu, Nsimba, M. Rădulescu

Antrenor : Filipe Coelho

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Soro, Gnahore (cpt.), Milanov - Musi, Pușcaș, Armstrong

Rezerve : Roșca, Cîrjan, Bordușanu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop

Antrenor: Zeljko Kopic

