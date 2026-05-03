Pițurcă nu-l alege pe Hagi Fostul selecționer a numit cel mai bun jucător român din istorie: „Mai talentat decât el nu a fost nimeni"
Publicat: 03.05.2026, ora 20:29
alt-text Actualizat: 03.05.2026, ora 20:29
  • Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al României, a numit cel mai talentat jucător român pe care l-a văzut vreodată.

Când se pune problema celui mai mare fotbalist român, suporterii îi indică în mod frecvent pe Gică Hagi, Ilie Balaci și Nicolae Dobrin.

Victor Pițurcă l-a numit pe Dobrin cel mai talentat jucător român: „Fantastic!”

Victor Pițurcă s-a antrenat alături de „Gâscan” la U Craiova și îl consideră pe acesta mult mai talentat decât Hagi și Balaci.

Fostul selecționer a scos în evidență impactul pe care Dobrin l-a avut în câștigarea celor două titluri din palmaresul lui FC Argeș: 1972 și 1979

„Dobrin a stat și el o perioadă la Craiova, dar Universitatea nu a reușit să-l legitimeze.

Jucam miuțe cu el la antrenament, iar cât am stat la Pitești am avut onoarea să joc cu el. Un jucător incredibil, fantastic! N-am văzut așa jucător. Aș spune că a fost cel mai talentat.

Mai talentat decât el nu a fost nimeni. Fiecare jucător e reprezentat de trofeele câștigate și cifrele individuale.

Dobrin, cu o echipă din provincie, a obținut niște performanțe extraordinare, iar o mare parte i s-au datorat lui. Un jucător fantastic”, a declarat Victor Pițurcă, potrivit Steaua TV.

Cine a fost Nicolae Dobrin

Născut la Pitești pe 26 august 1947, Nicolae Dobrin deține și acum recordul pentru cel mai tânăr debutant în Liga 1.

„Gâscanul” și-a făcut debutul pe prima scenă a fotbalului românesc pe 1 iulie, 1962, la doar 14 ani și 10 luni, într-un meci dintre Știința Cluj și Dinamo Pitești, încheiat cu victoria cateogorică a ardelenilor, scor 5-1.

A evoluat aproape întreaga sa carieră pentru FC Argeș, echipă cu care a cucerit două titluri de campion, singurele din istoria alb- violeților, în 1972 și 1979.

A contribuit decisiv la titlul din anul 1979, după ce a marcat un gol superb din afara careului, în prelungiri, iar FC Argeș câștiga, scor 4-3, cu Dinamo, în „Ștefan cel Mare”.

Între 1981-1982, Nicolae Dobrin a evoluat pentru CS Târgoviște, pentru ca mai apoi să se întoarcă la FC Argeș.

S-a retras din activitate în sezonul 85-86, când pentru o scurtă perioadă de timp a evoluat ca antrenor-jucător pentru FC Botoșani.

  • A fost desemnat de trei ori cel mai bun fotbalist român al anului în 1966, 1967 şi 1971
409 meciuri și 111 goluri
este bilanțul lui Dobrin în Liga 1

Pentru echipa națională a debutat la vârsta de 19 ani, la 1 iunie 1966, într-o înfrângere a „tricolorilor”, scor 0-1, împotriva RFG (Republica Federală Germană).

De asemenea, a fost componentul echipei naționale a României pentru Campionatul Mondial din Mexic 1970 și cel European din 1972.

Nicolae Dobrin nu a avut ocazia să evolueze în fața marelui Pele în Mexic, datorită unui conflict cu antrenorul Angelo Niculescu, cel care nu l-a folosit nici măcar un minut la acel Campionat Mondial.

48 de selecții și 6 goluri
a reușit Dobrin în tricoul echipei naționale

Dobrin s-a stins din viață în anul 2007, la vârsta de 60 de ani.

