Liga 1  LIVE de la 20:30, Csikszereda - FCSB, în etapa #7 din play-out » Programul complet + clasamentul

- O nouă etapă din Liga 1 începe astăzi, cu duelul de la Miercurea Ciuc dintre Csikszereda și FCSB, programat la ora 20:30, în play-out.
- Runda #7 continuă sâmbătă, cu U Cluj - FC Argeș și alte două meciuri din play-out.
- Toate partidele din Superliga sunt LIVE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Înainte de debutul unei noi etape din Liga 1, Universitatea Craiova este liderul din play-off, cu 42 de puncte acumulate, la trei lungimi în fața celor de la U Cluj.
FCSB conduce clasamentul din play-out. Campioana en-titre a strâns 36 de puncte, cu 4 mai mult decât UTA Arad.
Vineri, 1 mai
Csikszereda - FCSB (play-out), live de la 20:30
Echipele de start:
- Csikszereda: Pap - Paszka, Palmeș, Csuros, Trif - Vegh - Ceara, Vereș, Bodo, Loeper - Eppel
- Rezerve: Simon, Deaky - Bloj, Hegedus, Brugger, Bota, Tajti, Dusinszki, Dolny, Gustavinho, Szalay, Nagy
- Antrenor: Robert Ilyeș
- FCSB: M. Popa - Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic - Tănase, Joao Paulo - Cisotti, Olaru, Oct. Popescu - Miculescu
- Rezerve: Târnovanu, Zima - Duarte, Graovac, Pantea, Lixandru, Toma, Alhassan, Thiam, Stoian, D. Popa
- Antrenor: Lucian Filip
- Arbitru: Vidican Rareș George, Asistenți: Cerei Alexandru, Corb Ioan Alexandru, VAR: Popa Cătălin, AVAR: Chivulete Andrei Florin
- Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc - Harghita)
Sâmbătă, 2 mai
Oțelul - Metaloglobus (play-out), live de la 15:00
- Arbitru: Peşu Ionela Alina, Asistenți: Bobe Ionuţ Marius, Constantinescu Daniela, VAR: Costreie Sorin, AVAR: Porumbel Valentin
- Stadion: Oţelul (Galaţi - Galaţi)
Farul - FC Botoșani (play-out), live de la 17:30
- Arbitru: Roman George Cătălin, Asistenți: Avram Valentin, Ghiciulescu Raul Constantin, VAR: Mladinovici Horia Gabriel, AVAR: Antonie Andrei
- Stadion: Complex Sportiv Academia „Gheorghe Hagi” - teren principal (Ovidiu - Constanţa)
U Cluj - FC Argeș (play-off), live de la 20:30
- Arbitru: Barbu Marian, Asistenți: Grigoriu Mircea Mihail, Bucsi Imre-Laszlo, VAR: Colţescu Sebastian, AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen
- Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca - Cluj)
Duminică, 3 mai
Petrolul - UTA Arad (play-out), live de la 18:15
- Arbitru: Călin Iulian, Asistenți: Badea Marius, Duță George Bogdan, VAR: Dima Iulian, AVAR: Trandafir Cristina
- Stadion: „Ilie Oană” (Ploieşti - Prahova)
U Craiova - Dinamo (play-off), live de la 21:00
- Arbitru: Kovacs Szabolcs, Asistenți: Marica Mihai Marius, Vornicu Adrian, VAR: Popa Cătălin, AVAR: Rusandu Lucian
- Stadion: „Ion Oblemenco”
Luni, 4 mai
Unirea Slobozia - Hermannstadt (play-out), live de la 17:30
- Stadion: Clinceni - Arena 1 (Clinceni - Ilfov)
Rapid - CFR Cluj (play-off), live de la 20:30
- Stadion: Giulești (Bucureşti - Bucureşti)
Clasamentul în play-off
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|6
|42
|2
|U Cluj
|6
|39
|3
|CFR Cluj
|6
|37*
|4
|Dinamo
|6
|34
|5
|Rapid
|6
|32
|6
|FC Argeș
|6
|30
Clasamentul în play-out
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|7
|FCSB
|6
|36
|8
|UTA Arad
|6
|32*
|9
|FC Botoșani
|6
|31
|10
|Oțelul Galați
|6
|28
|11
|Csikszereda
|6
|27*
|12
|Farul Constanța
|6
|24*
|13
|Petrolul Ploiești
|6
|23
|14
|Hermannstadt
|6
|20*
|15
|Unirea Slobozia
|6
|20*
|16
|Metaloglobus București
|6
|11