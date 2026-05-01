Liga 1 LIVE de la 20:30, Csikszereda - FCSB, în etapa #7 din play-out » Programul complet + clasamentul
alt-text Publicat: 01.05.2026, ora 14:27
alt-text Actualizat: 01.05.2026, ora 19:17
  • O nouă etapă din Liga 1 începe astăzi, cu duelul de la Miercurea Ciuc dintre Csikszereda și FCSB, programat la ora 20:30, în play-out.
  • Runda #7 continuă sâmbătă, cu U Cluj - FC Argeș și alte două meciuri din play-out.
  • Toate partidele din Superliga sunt LIVE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Înainte de debutul unei noi etape din Liga 1, Universitatea Craiova este liderul din play-off, cu 42 de puncte acumulate, la trei lungimi în fața celor de la U Cluj.

FCSB conduce clasamentul din play-out. Campioana en-titre a strâns 36 de puncte, cu 4 mai mult decât UTA Arad.

Vineri, 1 mai

Csikszereda - FCSB (play-out), live de la 20:30

Echipele de start:

  • Csikszereda: Pap - Paszka, Palmeș, Csuros, Trif - Vegh - Ceara, Vereș, Bodo, Loeper - Eppel
  • Rezerve: Simon, Deaky - Bloj, Hegedus, Brugger, Bota, Tajti, Dusinszki, Dolny, Gustavinho, Szalay, Nagy
  • Antrenor: Robert Ilyeș
  • FCSB: M. Popa - Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic - Tănase, Joao Paulo - Cisotti, Olaru, Oct. Popescu - Miculescu
  • Rezerve: Târnovanu, Zima - Duarte, Graovac, Pantea, Lixandru, Toma, Alhassan, Thiam, Stoian, D. Popa
  • Antrenor: Lucian Filip
  • Arbitru: Vidican Rareș George, Asistenți: Cerei Alexandru, Corb Ioan Alexandru, VAR: Popa Cătălin, AVAR: Chivulete Andrei Florin
  • Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc - Harghita)

Sâmbătă, 2 mai

Oțelul - Metaloglobus (play-out), live de la 15:00

  • Arbitru: Peşu Ionela Alina, Asistenți: Bobe Ionuţ Marius, Constantinescu Daniela, VAR: Costreie Sorin, AVAR: Porumbel Valentin
  • Stadion: Oţelul (Galaţi - Galaţi)

Farul - FC Botoșani (play-out), live de la 17:30

  • Arbitru: Roman George Cătălin, Asistenți: Avram Valentin, Ghiciulescu Raul Constantin, VAR: Mladinovici Horia Gabriel, AVAR: Antonie Andrei
  • Stadion: Complex Sportiv Academia „Gheorghe Hagi” - teren principal (Ovidiu - Constanţa)

U Cluj - FC Argeș (play-off), live de la 20:30

  • Arbitru: Barbu Marian, Asistenți: Grigoriu Mircea Mihail, Bucsi Imre-Laszlo, VAR: Colţescu Sebastian, AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen
  • Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca - Cluj)

Duminică, 3 mai

Petrolul - UTA Arad (play-out), live de la 18:15

  • Arbitru: Călin Iulian, Asistenți: Badea Marius, Duță George Bogdan, VAR: Dima Iulian, AVAR: Trandafir Cristina
  • Stadion: „Ilie Oană” (Ploieşti - Prahova)

U Craiova - Dinamo (play-off), live de la 21:00

  • Arbitru: Kovacs Szabolcs, Asistenți: Marica Mihai Marius, Vornicu Adrian, VAR: Popa Cătălin, AVAR: Rusandu Lucian
  • Stadion: „Ion Oblemenco”

Luni, 4 mai

Unirea Slobozia - Hermannstadt (play-out), live de la 17:30

  • Stadion: Clinceni - Arena 1 (Clinceni - Ilfov)

Rapid - CFR Cluj (play-off), live de la 20:30

  • Stadion: Giulești (Bucureşti - Bucureşti)

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova642
2U Cluj639
3CFR Cluj637*
4Dinamo634
5Rapid632
6FC Argeș630
*beneficiază de rotunjire

Clasamentul în play-out

LocEchipăMeciuriPuncte
7FCSB636
8UTA Arad632*
9FC Botoșani631
10Oțelul Galați628
11Csikszereda627*
12Farul Constanța624*
13Petrolul Ploiești623
14Hermannstadt620*
15Unirea Slobozia620*
16Metaloglobus București611
*beneficiază de rotunjire

