Liga 1  LIVE de la 20:30, Csikszereda - FCSB, în etapa #7 din play-out » Programul complet + clasamentul

O nouă etapă din Liga 1 începe astăzi, cu duelul de la Miercurea Ciuc dintre Csikszereda și FCSB, programat la ora 20:30, în play-out.

Runda #7 continuă sâmbătă, cu U Cluj - FC Argeș și alte două meciuri din play-out.

Înainte de debutul unei noi etape din Liga 1, Universitatea Craiova este liderul din play-off, cu 42 de puncte acumulate, la trei lungimi în fața celor de la U Cluj.

FCSB conduce clasamentul din play-out. Campioana en-titre a strâns 36 de puncte, cu 4 mai mult decât UTA Arad.

Vineri, 1 mai

Csikszereda - FCSB ( play-out ), live de la 20:30

Echipele de start:

Csikszereda: Pap - Paszka, Palmeș, Csuros, Trif - Vegh - Ceara, Vereș, Bodo, Loeper - Eppel

Pap - Paszka, Palmeș, Csuros, Trif - Vegh - Ceara, Vereș, Bodo, Loeper - Eppel Rezerve : Simon, Deaky - Bloj, Hegedus, Brugger, Bota, Tajti, Dusinszki, Dolny, Gustavinho, Szalay, Nagy

: Simon, Deaky - Bloj, Hegedus, Brugger, Bota, Tajti, Dusinszki, Dolny, Gustavinho, Szalay, Nagy Antrenor : Robert Ilyeș

: Robert Ilyeș FCSB: M. Popa - Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic - Tănase, Joao Paulo - Cisotti, Olaru, Oct. Popescu - Miculescu

M. Popa - Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic - Tănase, Joao Paulo - Cisotti, Olaru, Oct. Popescu - Miculescu Rezerve : Târnovanu, Zima - Duarte, Graovac, Pantea, Lixandru, Toma, Alhassan, Thiam, Stoian, D. Popa

: Târnovanu, Zima - Duarte, Graovac, Pantea, Lixandru, Toma, Alhassan, Thiam, Stoian, D. Popa Antrenor : Lucian Filip

: Lucian Filip Arbitru : Vidican Rareș George, Asistenți : Cerei Alexandru, Corb Ioan Alexandru, VAR : Popa Cătălin, AVAR : Chivulete Andrei Florin

: Vidican Rareș George, : Cerei Alexandru, Corb Ioan Alexandru, : Popa Cătălin, : Chivulete Andrei Florin Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc - Harghita)

Sâmbătă, 2 mai

Oțelul - Metaloglobus ( play-out ), live de la 15:00

Arbitru : Peşu Ionela Alina, Asistenți : Bobe Ionuţ Marius, Constantinescu Daniela, VAR : Costreie Sorin, AVAR : Porumbel Valentin

: Peşu Ionela Alina, : Bobe Ionuţ Marius, Constantinescu Daniela, : Costreie Sorin, : Porumbel Valentin Stadion: Oţelul (Galaţi - Galaţi)

Farul - FC Botoșani ( play-out ), live de la 17:30

Arbitru : Roman George Cătălin, Asistenți : Avram Valentin, Ghiciulescu Raul Constantin, VAR : Mladinovici Horia Gabriel, AVAR : Antonie Andrei

: Roman George Cătălin, : Avram Valentin, Ghiciulescu Raul Constantin, : Mladinovici Horia Gabriel, : Antonie Andrei Stadion: Complex Sportiv Academia „Gheorghe Hagi” - teren principal (Ovidiu - Constanţa)

U Cluj - FC Argeș ( play-off ), live de la 20:30

Arbitru : Barbu Marian, Asistenți : Grigoriu Mircea Mihail, Bucsi Imre-Laszlo, VAR : Colţescu Sebastian, AVAR : Gheorghe Sebastian Eugen

: Barbu Marian, : Grigoriu Mircea Mihail, Bucsi Imre-Laszlo, : Colţescu Sebastian, : Gheorghe Sebastian Eugen Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca - Cluj)

Duminică, 3 mai

Petrolul - UTA Arad ( play-out ), live de la 18:15

Arbitru : Călin Iulian, Asistenți : Badea Marius, Duță George Bogdan, VAR : Dima Iulian, AVAR : Trandafir Cristina

: Călin Iulian, : Badea Marius, Duță George Bogdan, : Dima Iulian, : Trandafir Cristina Stadion: „Ilie Oană” (Ploieşti - Prahova)

U Craiova - Dinamo ( play-off ), live de la 21:00

Arbitru : Kovacs Szabolcs, Asistenți : Marica Mihai Marius, Vornicu Adrian, VAR : Popa Cătălin, AVAR : Rusandu Lucian

: Kovacs Szabolcs, : Marica Mihai Marius, Vornicu Adrian, : Popa Cătălin, : Rusandu Lucian Stadion: „Ion Oblemenco”

Luni, 4 mai

Unirea Slobozia - Hermannstadt ( play-out ), live de la 17:30

Stadion: Clinceni - Arena 1 (Clinceni - Ilfov)

Rapid - CFR Cluj ( play-off ), live de la 20:30

Stadion: Giulești (Bucureşti - Bucureşti)

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 6 42 2 U Cluj 6 39 3 CFR Cluj 6 37* 4 Dinamo 6 34 5 Rapid 6 32 6 FC Argeș 6 30 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 6 36 8 UTA Arad 6 32* 9 FC Botoșani 6 31 10 Oțelul Galați 6 28 11 Csikszereda 6 27* 12 Farul Constanța 6 24* 13 Petrolul Ploiești 6 23 14 Hermannstadt 6 20* 15 Unirea Slobozia 6 20* 16 Metaloglobus București 6 11 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

