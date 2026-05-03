Mehdi Taj (66 de ani), președintele Federației de Fotbal din Iran, a anunțat condițiile pe care le va impune pentru ca reprezentativa iraniană să participe la Campionatul Mondial din această vară.

Prezența Iranului la turneul final din această vară a fost incertă în ultimele luni, pe fondul conflictului armat cu SUA, una dintre cele trei țări organizatoare, alături de Mexic și Canada.

Ce condiții pune Iranul pentru a participa la Campionatul Mondial

Mehdi Taj, președintele Federației Iraniene, a criticat aspru FIFA și a anunțat ce condiții va pune pentru ca Iranul să participe la Cupa Mondială.

Susține că forul de conducere al fotbalului mondial ar fi trebuit să îl împiedice pe Donald Trump din a se amesteca în organizarea Campionatului Mondial, dar și să acționeze ferm după izbucnirea conflictului din Orient.

„Nu am văzut niciodată FIFA acționând atât de slab. În loc să ia măsuri împotriva insultelor și umilințelor la adresa Iranului, FIFA se lasă intimidată de politică.

Iranul s-a calificat prin propriile merite, iar Trump nu este în măsură să decidă dacă ni se permite să participăm sau nu la Cupa Mondială. Iranul nu are nevoie de permisiunea de la Washington”, a declarat Mehdi Taj, conform sports.yahoo.com.

Echipa Națională de Fotbal a Iranului FOTO: IMAGO

Taj a mai spus că le va prezenta celor de la FIFA o serie de condiții pentru ca Iranul să se prezinte la Cupa Mondială.

Concret, Federația Iraniană vrea să se asigure că nu vor exista comentarii politice îndreptate împotriva echipei sau a staff-ului federației în timpul meciurilor, că va putea să afișeze drapelul țării și că se va garanta securitatea jucătorilor, staff-ului tehnic și a oficialilor.

„FIFA trebuie să ne asigure de aceste lucruri. Doar în aceste condiții vom participa”, a mai spus Mehdi Taj.

Gianni Infantino este convins că Iran va participa la CM. Cum a reacționat Donald Trump

Joi, președintele FIFA, Gianni Infantino, a vorbit la congresul anual al forului mondial despre participarea Iranului la turneul final din această vară și a spus că Iran va participa la Mondial.

Tot joi, Donald Trump, președintele Statelor Unite, a vorbit și el despre acest subiect:

„Dacă Gianni a spus asta, sunt de acord. Știți ce? Lăsați-i să participe”.

Mai mult, conform abc.net.au, oficialii iranieni se vor întâlni în perioada următoare cu liderii de la FIFA, pentru a discuta despre posibila participare a Iranului la Mondialul american.

Mehdi Taj a declarat pentru presa din Iran că „sunt multe lucruri de discutat”.

De asemenea, secretarul general al Fifa, Mattias Grafstrom, a lansat o invitație delegației iraniene la sediul său, termenul limită pentru ca aceștia să accepte fiind 20 mai.

Oficialii iranieni au întâmpinat probleme la aterizarea în Canada

Mehdi Taj și alți doi oficiali iranieni ar fi avut probleme atunci când au aterizat la Toronto, pentru a merge la congresul FIFA.

„În Canada ne-au întrebat: «Sunteți membri ai Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice?» Le-am spus: «În Iran, 90 de milioane dintre noi suntem IRGC».

Abia după ce au fost reținuți timp de două ore pe aeroportul din Toronto, oficialii iranieni au fost informați că își pot continua călătoria.

„Au existat niște discuții, iar ca urmare am decis să ne întoarcem la Istanbul. Nu ne-au deportat oficial. Nu există nimic etichetat drept deportare în cazul nostru, dar în practică așa a fost”, a mai spus Taj.

În decembrie, șeful fotbalului iranian nu a putut ajunge la tragerea la sorți a grupelor de la Campionatul Mondial, după ce i-a fost refuzată viza pentru Statele Unite.

La acel eveniment, președintele FIFA, Gianni Infantino, i-a înmânat lui Donald Trump controversatul „Premiu FIFA pentru Pace”.

