„Să plece acum de la Tottenham!" Sfatul primit de Radu Drăgușin de la un nume mare: „Rivalii lui sunt de neclintit"
Radu Drăgușin/ Foto: Instagram @Tottenham
„Să plece acum de la Tottenham!" Sfatul primit de Radu Drăgușin de la un nume mare: „Rivalii lui sunt de neclintit"

Alexandru Smeu
Publicat: 24.12.2025, ora 20:56
Actualizat: 24.12.2025, ora 20:56
  • Gică Craioveanu  (57 de ani), fostul fotbalist al Universității Craiova, l-a sfătuit pe Radu Drăgușin (23 de ani) să o părăsească pe Tottenham încă din această iarnă.

Radu Drăgușin a avut un an de coșmar, fiind indisponibil încă de pe 30 ianuarie. Astfel, viitorul său în Nordul Londrei este sub semnul întrebării.

Gică Craioveanu, sfat pentru Radu Drăgușin: „Trebuie să plece acum

Legendarul jucător din Bănie a declarat că internaționalului român îi va fi foarte greu să se impună ca titular în fața unor jucători precum Micky van de Ven sau Cristian Romero.

Craioveanu a subliniat și că poate ar fi fost mai bine pentru Drăgușin să aleagă Bayern München atunci când a decis să semneze cu Tottenham.

„El trebuie să plece acum, ca să joace, mai ales că cei doi sunt de neclintit acolo, Romero este unul dintre cei mai valoroși fundași centrali.

A avut și ghinionul ăsta că a ales Tottenham. A avut oferta aia din Germania, poate era mai bine să meargă acolo, era un campionat mai pe stilul lui.  

Nu-l văd pe Drăgușin să dea cu coatele, să lupte cot la cot cu adversarii”, a declarat Gică Craioveanu, citat de as.ro.

Refăcut după accidentare ce l-a ținut departe de gazon aproape 11 luni, Radu Drăgușin a fost rezervă neutilizată în ultimul duel disputat de Tottenham, pe 20 decembrie, împotriva celor de la Liverpool, 1-2.

327 de zile
au trecut de la ultimul meci jucat de Radu Drăgușin

