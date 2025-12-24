Încă o șansă pentru Balotelli Dat afară de echipa lui Șucu, atacantul italian este dorit în Golf + Ce contract i-ar fi oferit arabii     
Mario Balotelli FOTO: IMAGO
Campionate

Încă o șansă pentru Balotelli Dat afară de echipa lui Șucu, atacantul italian este dorit în Golf + Ce contract i-ar fi oferit arabii

Gabriel Neagu
Publicat: 24.12.2025, ora 19:47
alt-text Actualizat: 24.12.2025, ora 19:47
  • Mario Balotelli (35 de ani), fostul atacant al celor de la AC Milan și Manchester City, ar fi dorit de un club din Emiratele Arabe Unite.
  • Fostul internațional este liber de contract după ce s-a despărțit de Genoa, în vara acestui an.

În așteptarea unui nou contract, Mario Balotelli se antrenează cu Carpenedolo, echipă din liga a 5-a din Italia, sub îndrumarea lui Abderrazzak Jadid, fostul său coleg de la Brescia.

Mario Balotelli, dorit în Emiratele Arabe Unite

Deși Mario Balotelli ar dori să rămână în Serie A, o ofertă din Orientul Mijlociu pare să prindă contur.

Atacantul ar fi dorit de Al Ittifaq, ocupanta ultimului loc al ligii secunde din Emiratele Arabe Unite.

Clubul ar fi dat startul negocierilor cu fostul jucător al celor de la AC Milan și ar fi dispus să îi ofere un contract valabil până în 2028, susține milannews24.com.

400.000 de euro
este cota de piață a lui Mario Balotelli, conform transfermarkt.com

Balotelli, în „război” cu Patrick Vieira la Genoa

Cunoscut pentru caracterul său dificil, Mario Balotelli nu s-a acomodat nici la Genoa, unde a intrat în conflict cu antrenorul de la acel moment, Patrick Vieira.

Atacantul italian susține că a încercat să ajungă la un numitor comun cu Vieira, însă acesta i-a întors spatele, atunci când a cerut explicații despre nivelul său de joc.

56 de minute
a jucat Mario Balotelli pentru Genoa

La aflarea veștii că Vieira a fost concediat, Balotelli l-a „înțepat” pe tehnician printr-un mesaj pe rețelele de socializare.

Karma e o t****!” / „Dumnezeu vede și are grijă”, a scris Balotelli, într-un prim story pe Instagram.

Atacantul italian a continuat apoi cu un mesaj prin care susține că Vieira nu a dus mai departe munca fostului staff:

Acum Genoa se poate concentra în sfârșit pe oamenii care iubesc cu adevărat atmosfera, fanii și emblema și care cred profund în ideea că Genoa merită să fie în top!”.

Cariera lui Mario Balotelli

De-a lungul carierei, Balotelli a reprezentat cluburi de top precum Inter Milano, Manchester City, AC Milan, Liverpool și Marseille.

Alături de Inter, italianul a câștigat trofee importante, printre care Liga Campionilor în sezonul 2009-2010 și trei titluri de campion al Italiei, în sezoanele 2007-2008, 2008-2009 și 2009-2010.

36 de selecții
și 14 goluri a strâns Mario Balotelli pentru prima reprezentativă a Italiei

În 2022, Mario Balotelli a semnat un contract pe doi ani cu FC Sion, după o perioadă scurtă petrecută la Adana Demirspor.

Aventura sa în Elveția a fost scurtă, iar contractul său a fost reziliat de comun acord. Scenariul s-a repetat și la Genoa.

Emiratele Arabe Unite transfer Mario Balotelli al ittifaq
