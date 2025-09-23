Craioveanu crede în U Craiova Se așteaptă la o performanță istorică în Conference League, însă avertizează: „Pericol de electrocutare”

Gică Craioveanu (57 de ani), legendarul jucător al celor de la Universitatea Craiova, este convins că oltenii nu se vor face de râs în Conference League.

Rakow - U Craiova, debutul oltenilor în cea de-a treia competiție intercluburi din Europa, va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, joi, 2 octombrie.

Gică Craioveanu consideră că formația din Bănie va face istorie și va obține calificarea în primăvara europeană.

Citește și Surprinși de FCSB Cum a fost catalogată campioana României înainte de meciul cu Go Ahead Eagles Citește mai mult Surprinși de FCSB Cum a fost catalogată campioana României înainte de meciul cu Go Ahead Eagles

Gică Craioveanu: „Lucrurile vor merge bine și în Europa și în campionat”

„Lucrurile vor merge bine și în Europa și în campionat. 7-10 puncte va face Craiova (n.r. în Conference League) , sunt convins. Și cu 8 puncte se califică, două remize, două victorii.

Îi batem pe Rakow. După vom câștiga acasă cu Noah. Eu respect toate echipele, dar dacă Fiorentina e a treia oară la rând favorită... eu zic că avem șanse mari (n.r. râde).

Dacă va continua dinamica și nu mai face ceea ce a făcut săptămâna trecută (0-1 cu Oțelul). Imi e frică să nu fie vreun scurtcircuit. Pericol de electrocutare.

La noi e ceva incredibil, nu pot să meargă bine lucrurile, trebuie să fie ceva mereu”, a spus Gică Craioveanu, citat de digisport.ro.

Programul complet al Universității Craiova în Conference League:

2 octombrie, ora 22:00: Rakow - U Craiova

Rakow - U Craiova 23 octombrie, ora 22:00 : U Craiova - FC Noah

: U Craiova - FC Noah 6 noiembrie, ora 22:00 : Rapid Viena - U Craiova

: Rapid Viena - U Craiova 27 noiembrie, ora 19:45 : U Craiova - FSV Mainz 05

: U Craiova - FSV Mainz 05 11 decembrie, ora 19:45 : U Craiova - Sparta Praga

: U Craiova - Sparta Praga 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova.

Citește și

Europa League 20:45 Surprinși de FCSB Cum a fost catalogată campioana României înainte de meciul cu Go Ahead Eagles Citește mai mult Surprinși de FCSB Cum a fost catalogată campioana României înainte de meciul cu Go Ahead Eagles

VIDEO: cele mai noi imagini din sport