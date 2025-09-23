Craioveanu crede în U Craiova Se așteaptă la o performanță istorică în Conference League , însă avertizează: „Pericol de electrocutare” +21 foto
Conference League

Craioveanu crede în U Craiova Se așteaptă la o performanță istorică în Conference League, însă avertizează: „Pericol de electrocutare”

  • Gică Craioveanu (57 de ani), legendarul jucător al celor de la Universitatea Craiova, este convins că oltenii nu se vor face de râs în Conference League.
  • Rakow - U Craiova, debutul oltenilor în cea de-a treia competiție intercluburi din Europa, va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, joi, 2 octombrie.

Gică Craioveanu consideră că formația din Bănie va face istorie și va obține calificarea în primăvara europeană.

Gică Craioveanu: „Lucrurile vor merge bine și în Europa și în campionat

„Lucrurile vor merge bine și în Europa și în campionat. 7-10 puncte va face Craiova (n.r. în Conference League), sunt convins. Și cu 8 puncte se califică, două remize, două victorii.

Îi batem pe Rakow. După vom câștiga acasă cu Noah. Eu respect toate echipele, dar dacă Fiorentina e a treia oară la rând favorită... eu zic că avem șanse mari (n.r. râde).

Dacă va continua dinamica și nu mai face ceea ce a făcut săptămâna trecută (0-1 cu Oțelul). Imi e frică să nu fie vreun scurtcircuit. Pericol de electrocutare.

La noi e ceva incredibil, nu pot să meargă bine lucrurile, trebuie să fie ceva mereu”, a spus Gică Craioveanu, citat de digisport.ro.

Programul complet al Universității Craiova în Conference League:

  • 2 octombrie, ora 22:00: Rakow - U Craiova
  • 23 octombrie, ora 22:00: U Craiova - FC Noah
  • 6 noiembrie, ora 22:00: Rapid Viena - U Craiova
  • 27 noiembrie, ora 19:45: U Craiova - FSV Mainz 05
  • 11 decembrie, ora 19:45: U Craiova - Sparta Praga
  • 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova.

Universitatea Craiova Gica Craioveanu conference league
