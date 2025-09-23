De ce a ales naționala tricoloră Tatăl lui Lisav Naif Eissat a explicat decizia fiului său: „A avut mereu sentimentul că aparține și României”

Tatăl lui Lisav Eissat (20 de ani), jucătorul convocat de Mircea Lucescu (80 de ani) pentru meciurile cu Moldova și Austria, a vorbit despre motivul pentru care fiul său a ales România.

La începutul lunii septembrie, fundașul central de la Maccabi Haifa a primit aprobarea FIFA de a juca pentru România.

Pe 22 septembrie, acesta a fost inclus de selecționerul României pe lista jucătorilor din străinătate convocați pentru cele două partide.

Tatăl lui Lisav Naif Eissat: „Băiatul a avut mereu sentimentul că aparține și României”

Fundașul a jucat șase meciuri pentru Macabbi Haifa. Sezonul anterior a fost împrumutat la Hapoel Hadera, unde a jucat 28 de meciuri și a marcat trei goluri.

„Soția mea e româncă, mama ei la fel. Bunica lui Lisav și străbunica lui au locuit în Dorohoi până să vină în Israel. Băiatul a avut mereu sentimentul că aparține și României.

E foarte fericit cu alegerea pe care a făcut-o, să știi. E hotărârea lui, noi l-am susținut. Dar decizia este numai a lui și e mulțumit cu decizia pe care a luat-o.

Este israelian, acolo s-a născut, dar e pe jumătate român. Are o conexiune cu țara. El e bucuros acum să reprezinte România. E foarte mândru de asta”, a spus Aviv Eissat conform digisport.ro.

Țin minte că străbunica lui, înainte să moară, i-a zis lui Lisav că poate se răzgândește cu Israelul și că poate va juca pentru România. El avea atunci 15 ani. Nu cred că sunt lucruri întâmplătoare. Poate că discuția în media e de 2-3 săptămâni, dar conexiunea lui cu țara asta nu e doar una recentă Aviv Eissat, tatăl lui Lisav Eissat

Amicalul România – Moldova se joacă, joi, 9 octombrie, de la ora 21:00.

România – Austria, meci din preliminariile pentru CM 2026, se va disputa duminică, 12 octombrie, deora 21:45.

Deși s-a născut în 2005 și este deja evaluat la 300.000 de euro pe Transfermarkt, tatăl jucătorului nu își explică sursa talentului nu doar a fundașului, ci și a celorlalți trei copii ai săi.

„Nu știu de unde vine talentul ăsta la noi... Eu nu am jucat niciodată. Când era un meci de fotbal, schimbam canalul. Iar acum am 3 băieți fotbaliști.

Cel mijlociu, Liam, are 18 ani. Și el e monitorizat de Federație. Poate juca în ambele benzi, e stângaci, foarte talentat. Și frățiorul cel mic, Dean, are 12 ani. Și el e văzut drept un viitor fotbalist profesionist”, a explicat Aviv Eissat.

Dintr-un om total lipsit de pasiune pentru fotbal, gândiți-vă ce am ajuns să fac. Eram la New York, am grăbit niște întâlniri să prind un zbor spre Lisabona să-l văd pe Lisav cu Benfica în Youth League. Apoi, la câteva săptămâni distanță, la fel, din Statele Unite la Torino, tot în Youth League. Și soția mea face la fel, are câteva ore libere, ia un avion și pleacă să-i vadă pe băieți. Viața ni s-a schimbat datorită fotbalului! Aviv Eissat

Întrebat dacă Lisav Eissat cunoaște limba română, Aviv a răspuns:

„Știe puțin, dar nu foarte bine. Vorbește engleză și franceză, va studia și româna ca să-l ajute. Nu-i va fi greu să se integreze, sunt sigur”.

Lisav Naif Eissat, urmărit de fostul selecționer Daniel Pancu

Lisav Naif Eissat a fost monitorizat încă din perioada în care Daniel Pancu era selecționerul României U21, însă atunci preferința a fost pentru Umit Akdag, fotbalist cu dublă cetățenie română și turcă.

„Staff-ul de la U21 l-a văzut prima dată. Apoi, când meciurile internaționale ale lui Maccabi s-au jucat în Ungaria, în această vară, a fost urmărit pe viu.

Și Dinamo București l-a urmărit pe Lisav, au fost discuții pentru transferul lui. Cred că și selecționerul României l-a văzut într-un meci”, a mai spus tatăl, jucătorului.

Marius Niculae: „ Mi-am dat seama că e de calitate. E de naționala mare”

Marius Niculae, manager sportiv al loturilor de tineret și juniori din cadrul FRF, a vorbit despre Lisav Naif Eissat, înainte ca jucătorului să fie eligibil pentru România.

„Din punctul meu de vedere este un jucător foarte interesant. De prima dată când am văzut un meci întreg de-ale lui, mi-am dat seama că este un jucător de calitate, nu știu la nivelul actelor care sunt procedurile.

Dorința e a lui, am vorbit personal cu el, își dorește, dar e în Israel, nu va fi o misiune foarte ușoară pentru el dacă va accepta să vină la noi.

Mai sunt detalii de încheiat, dar din punctul meu de vedere este un jucător de naționala mare”, a declarat Marius Niculae, conform digisport.ro.

Lista preliminară, pentru meciurile cu Moldova și Austria: 22 de fotbaliști care evoluează în străinătate

PORTARI

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0, Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6).

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

