Surpriza lui Gică Hagi Selecționerul a pregătit o strategie ultra-ofensivă pentru amicalul cu Țara Galilor » Atac inedit
Nationala

Surpriza lui Gică Hagi Selecționerul a pregătit o strategie ultra-ofensivă pentru amicalul cu Țara Galilor » Atac inedit

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 06.06.2026, ora 18:45
alt-text Actualizat: 06.06.2026, ora 18:45
  • Gică Hagi revine în fața propriilor suporteri pentru primul său meci pe teren propriu de la preluarea băncii naționale.
  • După testul din Georgia, „Regele” caută prima victorie acasă în amicalul cu Țara Galilor și anunță o formulă ofensivă cu doi atacanți: Louis Munteanu și Denis Drăguș.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Gheorghe Hagi (61 de ani) continuă experimentele curajoase pe banca echipei naționale. După ce l-a testat pe Florinel Coman ca vârf de atac în partida din Georgia, selecționerul pregătește o nouă mutare tactică surprinzătoare pentru amicalul împotriva Țării Galilor.

Prima victorie pentru Hagi România a învins  Țara Galilor, în ultimul amical înainte de meciurile de foc din Nations League
Citește și
Prima victorie pentru Hagi România a învins Țara Galilor, în ultimul amical înainte de meciurile de foc din Nations League
Citește mai mult
Prima victorie pentru Hagi România a învins  Țara Galilor, în ultimul amical înainte de meciurile de foc din Nations League

Surpriza pregătită de Gică Hagi pentru amicalul cu Țara Galilor: Louis Munteanu și Denis Drăguș, în atac

România ar putea miza pe o formulă extrem de ofensivă, cu Louis Munteanu și Denis Drăguș în avanposturi. Selecționerul Hagi a exersat în timpul antrenamentelor această variantă tactică, ce ar putea asigura mai multă consistență în atac.

Fanii tricolorilor vor vedea o echipă complet schimbată față de amicalul cu Georgia (1-1), disputat marți, la Tbilisi. Hagi a anunțat că va rula tot lotul pentru a evalua soluțiile de care dispune în perspectiva jocurilor oficiale din Liga Națiunilor.

Chestionat pe marginea noii strategii, „Regele” a explicat viziunea sa modernă despre atacantul ideal. Hagi le cere fotbaliștilor săi flexibilitate maximă și eficiență maximă în treimea adversă.

„Orice atacant trebuie să evolueze pe toate pozițiile din față. Atacantul meu nu vine în 16 metri, nu vine să fie fundaș dreapta sau mai știu ce fundaș. Trebuie să-l vedem în față, iar energia lui să fie consumată 80% ca atacant și 20% să facă presiune”, a explicat Gică Hagi.

Mie îmi place polivalența

Selecționerul a mai spus: „Chiar dacă cu Georgia am jucat cu atacant care s-a dus până jos, ideea este să folosim calitățile jucătorilor cum trebuie.

Mie îmi place polivalența. Un jucător care joacă în centru poate să joace și în bandă, un jucător în mijloc poate juca pe toate pozițiile.

Jucătorul în atac trebuie să poată să facă toate trei pozițiile, cum a fost discursul despre Florinel Coman. Jucătorii trebuie să evolueze pe două-trei posturi fiecare”.

Obsesia pentru fotbalul modern: „Cerințele sunt foarte mari”

Revenit la cârma primei reprezentative, selecționerul pune accent pe un echilibru perfect între spectacolul ofensiv și rigoarea tactică.

Hagi recunoaște presiunea uriașă care apasă pe umerii săi, dar este hotărât să impună principiile fotbalului total.

„Echipa mea trebuie să aibă posesie și să facă bine și faza defensivă. Principiul de bază este posesia și încercăm să o avem.

Trebuie să fim foarte buni și pe tranziție. Trebuie să știm să ne apărăm, să știm să facem ambele faze. Trebuie să tindem spre fotbalul modern.

E un lucru important să cunosc jucătorii. Vin după 25 de ani în care n-am fost la echipa națională, cerințele sunt foarte mari”, a completat tehnicianul.

Dinamică tactică și un semnal de alarmă în benzi: „Rațiu și Bancu au nevoie de concurență”

Pentru meciul cu galezii, selecționerul anunță flexibilitate în așezare și continuarea testelor la nivelul lotului. Totuși, Hagi a identificat deja primele puncte nevralgice ale naționalei și își propune să caute soluții mai competitive pe flancuri.

„Sistemele de joc sunt mai multe. Putem juca cu 3 fundași, putem juca cu 4. Veți vedea această dinamică în timpul jocului.

Avem nevoie de jucători care să joace bine în acel sistem și încercăm să-i punem în pozițiile în care credem noi. Mai am și eu întrebările mele”, a precizat selecționerul.

„E nevoie de atacanți laterali și de fundași laterali mult mai competitivi

Hagi a adăugat: „Cum l-ați văzut pe Coubiș că joacă fundaș dreapta, fundaș central, vor mai fi astfel de situații. Voi mai vedea. Trebuie să trag și eu concluzii, să văd dacă se poate pentru ca din septembrie să încercăm să fim competitivi.

În momentul de față, din ce văd eu, echipa are nevoie de atacanți laterali și de fundași laterali mult mai competitivi, cred eu.

Acolo vom încerca să găsim soluții dacă avem. Și Rațiu și Bancu trebuie să aibă concurență foarte bună”, a subliniat „Regele”.

Schimbări masive în primul „11”

Fanii tricolorilor vor vedea o echipă complet transformată față de amicalul precedent din Georgia (1-1). Hagi a anunțat că va rula tot lotul pentru a evalua soluțiile de care dispune în perspectiva jocurilor oficiale.

Țara Galilor este recunoscută pentru stilul ei de joc fizic și organizarea tactică riguroasă, aspect care va testa la maximum determinarea noii formule gândite de selecționer.

„Întâlnim o echipă foarte agresivă defensiv și trebuie să fim foarte atenți la acest aspect. Vom folosi o echipă total schimbată. Hindrich va fi titular în poartă, iar Târnovanu va intra în repriza a doua.

Vor fi cei care au jucat mai puțin în Georgia. Trebuie să arătăm foarte bine, conectați, atitudine bună, determinare, să încercăm să dictăm ritmul și intensitatea jocului”, a concluzionat selecționerul.

Lotul României pentru meciul cu Țara Galiilor

  • Portari: Marian Aioani, Otto Hindrich, Ștefan Târnovanu
  • Fundași: Deian Sorescu, Tony Strata, Adrian Rus, Andrei Coubiș, Andrei Burcă, Matei Ilie, Lisav Eissat, Mihai Popescu, Andrei Borza
  • Mijlocași: Vladimir Screciu, Tudor Băluță, Nicolae Stanciu, Vlad Dragomir, David Matei, Darius Olaru, Cătălin Cîrjan
  • Atacanți: Olimpiu Moruțan, Ștefan Baiaram, Alexandru Dobre, Louis Munteanu, Florinel Coman, Denis Drăguș.

Radu Drăgușin, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Virgil Ghiță, Valentin Mihăilă, Alexandru Cicâldău și Florin Tănase nu vor face parte din lotul pentru partida cu Țara Galilor.

Dintre aceștia, Tănase nu a făcut nici deplasarea în Georgia, pentru amicalul încheiat 1-1, din cauza unor probleme medicale acuzate încă de la sosirea în cantonament.

Citește și

Drăgușin, dorit în Serie A Ce club ar insista pentru transferul românului! Prețul stabilit de Tottenham
Stranieri
18:08
Drăgușin, dorit în Serie A Ce club ar insista pentru transferul românului! Prețul stabilit de Tottenham
Citește mai mult
Drăgușin, dorit în Serie A Ce club ar insista pentru transferul românului! Prețul stabilit de Tottenham
Dorit de o forță a Ucrainei Racovițan a primit o ofertă din țara aflată în război. Reacția „tricolorului”
Stranieri
13:58
Dorit de o forță a Ucrainei Racovițan a primit o ofertă din țara aflată în război. Reacția „tricolorului”
Citește mai mult
Dorit de o forță a Ucrainei Racovițan a primit o ofertă din țara aflată în război. Reacția „tricolorului”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

De ce nu îl dau afară pesediștii pe „bolojenistul” din partid, în ciuda unui nou atac la adresa lui Sorin Grindeanu: „Îl mai chinuim puțin”
De ce nu îl dau afară pesediștii pe „bolojenistul” din partid, în ciuda unui nou atac la adresa lui Sorin Grindeanu: „Îl mai chinuim puțin”
De ce nu îl dau afară pesediștii pe „bolojenistul” din partid, în ciuda unui nou atac la adresa lui Sorin Grindeanu: „Îl mai chinuim puțin”
amical Tara Galilor romania gica hagi Selectionerul Romaniei denis dragus louis munteanu
Știrile zilei din sport
„S-a văzut că se poate!”  Gică Hagi, după victoria cu Țara Galilor: „Fanii trebuie să știe asta”
Nationala
00:00
„S-a văzut că se poate!” Gică Hagi, după victoria cu Țara Galilor: „Fanii trebuie să știe asta”
Citește mai mult
„S-a văzut că se poate!”  Gică Hagi, după victoria cu Țara Galilor: „Fanii trebuie să știe asta”
Drum liber spre FCSB? Florinel Coman și-a anunțat plecarea din Golf: „Nu mai vreau! Câți știau asta?”
Nationala
00:30
Drum liber spre FCSB? Florinel Coman și-a anunțat plecarea din Golf: „Nu mai vreau! Câți știau asta?”
Citește mai mult
Drum liber spre FCSB? Florinel Coman și-a anunțat plecarea din Golf: „Nu mai vreau! Câți știau asta?”
Hagi, agitație continuă! VIDEO.  Cum a trăit selecționerul primul meci acasă: scandal pe bancă după golul galezilor! Ce a reproșat staff-ului
Nationala
06.06
Hagi, agitație continuă! VIDEO. Cum a trăit selecționerul primul meci acasă: scandal pe bancă după golul galezilor! Ce a reproșat staff-ului
Citește mai mult
Hagi, agitație continuă! VIDEO.  Cum a trăit selecționerul primul meci acasă: scandal pe bancă după golul galezilor! Ce a reproșat staff-ului
„Vă opriți sau vă opresc eu?” VIDEO. Crina Pintea, scoasă din sărite după eșecul cu Metz: „M-am săturat! Scandal, asta caută!”
Handbal
06.06
„Vă opriți sau vă opresc eu?” VIDEO. Crina Pintea, scoasă din sărite după eșecul cu Metz: „M-am săturat! Scandal, asta caută!”
Citește mai mult
„Vă opriți sau vă opresc eu?” VIDEO. Crina Pintea, scoasă din sărite după eșecul cu Metz: „M-am săturat! Scandal, asta caută!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:30
Drum liber spre FCSB? Florinel Coman și-a anunțat plecarea din Golf: „Nu mai vreau! Câți știau asta?”
Drum liber spre FCSB? Florinel Coman și-a anunțat plecarea din Golf: „Nu mai vreau! Câți știau asta?”
00:00
„S-a văzut că se poate!” Gică Hagi, după victoria cu Țara Galilor: „Fanii trebuie să știe asta”
„S-a văzut că se poate!”  Gică Hagi, după victoria cu Țara Galilor: „Fanii trebuie să știe asta”
23:41
Dan Udrea Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Dan Udrea Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
00:15
„Am fost șocat” VIDEO. Cătălin Cîrjan a aflat din presă de plecarea lui Zeljko Kopic: „Sunt dezamăgit”
„Am fost șocat” VIDEO. Cătălin Cîrjan a aflat din presă de plecarea lui Zeljko Kopic: „Sunt dezamăgit”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Top stiri
Dinamo are antrenor!  Nicolescu a făcut anunțul: „Da, am semnat!” » Cine e înlocuitorul lui Kopic
Superliga
06.06
Dinamo are antrenor! Nicolescu a făcut anunțul: „Da, am semnat!” » Cine e înlocuitorul lui Kopic
Citește mai mult
Dinamo are antrenor!  Nicolescu a făcut anunțul: „Da, am semnat!” » Cine e înlocuitorul lui Kopic
Întoarcerea „Regelui” VIDEO. 25.000 de spectatori în Ghencea pentru primul meci acasă ca selecționer
Nationala
06.06
Întoarcerea „Regelui” VIDEO. 25.000 de spectatori în Ghencea pentru primul meci acasă ca selecționer
Citește mai mult
Întoarcerea „Regelui” VIDEO. 25.000 de spectatori în Ghencea pentru primul meci acasă ca selecționer
Campioană la Roland Garros VIDEO. A eliminat-o pe Sorana Cîrstea în sferturi, iar acum a bătut și marea surpriză de la Paris în finală! Primul Grand Slam din carieră
Tenis
06.06
Campioană la Roland Garros VIDEO. A eliminat-o pe Sorana Cîrstea în sferturi, iar acum a bătut și marea surpriză de la Paris în finală! Primul Grand Slam din carieră
Citește mai mult
Campioană la Roland Garros VIDEO. A eliminat-o pe Sorana Cîrstea în sferturi, iar acum a bătut și marea surpriză de la Paris în finală! Primul Grand Slam din carieră
UPDATE | Un accident între un buldoexcavator și un tramvai s-a produs pe Calea Văcărești. STB: Linia 10, blocată
B365
05.06
UPDATE | Un accident între un buldoexcavator și un tramvai s-a produs pe Calea Văcărești. STB: Linia 10, blocată
Citește mai mult
UPDATE | Un accident între un buldoexcavator și un tramvai s-a produs pe Calea Văcărești. STB: Linia 10, blocată

Echipe/Competiții

fcsb 42 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 30 rapid 5 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
07.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share