Gică Hagi revine în fața propriilor suporteri pentru primul său meci pe teren propriu de la preluarea băncii naționale.

După testul din Georgia, „Regele” caută prima victorie acasă în amicalul cu Țara Galilor și anunță o formulă ofensivă cu doi atacanți: Louis Munteanu și Denis Drăguș.

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Gheorghe Hagi (61 de ani) continuă experimentele curajoase pe banca echipei naționale. După ce l-a testat pe Florinel Coman ca vârf de atac în partida din Georgia, selecționerul pregătește o nouă mutare tactică surprinzătoare pentru amicalul împotriva Țării Galilor.

Surpriza pregătită de Gică Hagi pentru amicalul cu Țara Galilor: Louis Munteanu și Denis Drăguș, în atac

România ar putea miza pe o formulă extrem de ofensivă, cu Louis Munteanu și Denis Drăguș în avanposturi. Selecționerul Hagi a exersat în timpul antrenamentelor această variantă tactică, ce ar putea asigura mai multă consistență în atac.

Fanii tricolorilor vor vedea o echipă complet schimbată față de amicalul cu Georgia (1-1), disputat marți, la Tbilisi. Hagi a anunțat că va rula tot lotul pentru a evalua soluțiile de care dispune în perspectiva jocurilor oficiale din Liga Națiunilor.

Chestionat pe marginea noii strategii, „Regele” a explicat viziunea sa modernă despre atacantul ideal. Hagi le cere fotbaliștilor săi flexibilitate maximă și eficiență maximă în treimea adversă.

„Orice atacant trebuie să evolueze pe toate pozițiile din față. Atacantul meu nu vine în 16 metri, nu vine să fie fundaș dreapta sau mai știu ce fundaș. Trebuie să-l vedem în față, iar energia lui să fie consumată 80% ca atacant și 20% să facă presiune”, a explicat Gică Hagi.

„Mie îmi place polivalența”

Selecționerul a mai spus: „Chiar dacă cu Georgia am jucat cu atacant care s-a dus până jos, ideea este să folosim calitățile jucătorilor cum trebuie.

Mie îmi place polivalența. Un jucător care joacă în centru poate să joace și în bandă, un jucător în mijloc poate juca pe toate pozițiile.

Jucătorul în atac trebuie să poată să facă toate trei pozițiile, cum a fost discursul despre Florinel Coman. Jucătorii trebuie să evolueze pe două-trei posturi fiecare”.

Obsesia pentru fotbalul modern: „Cerințele sunt foarte mari”

Revenit la cârma primei reprezentative, selecționerul pune accent pe un echilibru perfect între spectacolul ofensiv și rigoarea tactică.

Hagi recunoaște presiunea uriașă care apasă pe umerii săi, dar este hotărât să impună principiile fotbalului total.

„Echipa mea trebuie să aibă posesie și să facă bine și faza defensivă. Principiul de bază este posesia și încercăm să o avem.

Trebuie să fim foarte buni și pe tranziție. Trebuie să știm să ne apărăm, să știm să facem ambele faze. Trebuie să tindem spre fotbalul modern.

E un lucru important să cunosc jucătorii. Vin după 25 de ani în care n-am fost la echipa națională, cerințele sunt foarte mari”, a completat tehnicianul.

Dinamică tactică și un semnal de alarmă în benzi: „Rațiu și Bancu au nevoie de concurență”

Pentru meciul cu galezii, selecționerul anunță flexibilitate în așezare și continuarea testelor la nivelul lotului. Totuși, Hagi a identificat deja primele puncte nevralgice ale naționalei și își propune să caute soluții mai competitive pe flancuri.

„Sistemele de joc sunt mai multe. Putem juca cu 3 fundași, putem juca cu 4. Veți vedea această dinamică în timpul jocului.

Avem nevoie de jucători care să joace bine în acel sistem și încercăm să-i punem în pozițiile în care credem noi. Mai am și eu întrebările mele”, a precizat selecționerul.

„E nevoie de atacanți laterali și de fundași laterali mult mai competitivi”

Hagi a adăugat: „Cum l-ați văzut pe Coubiș că joacă fundaș dreapta, fundaș central, vor mai fi astfel de situații. Voi mai vedea. Trebuie să trag și eu concluzii, să văd dacă se poate pentru ca din septembrie să încercăm să fim competitivi.

În momentul de față, din ce văd eu, echipa are nevoie de atacanți laterali și de fundași laterali mult mai competitivi, cred eu.

Acolo vom încerca să găsim soluții dacă avem. Și Rațiu și Bancu trebuie să aibă concurență foarte bună”, a subliniat „Regele”.

Schimbări masive în primul „11”

Fanii tricolorilor vor vedea o echipă complet transformată față de amicalul precedent din Georgia (1-1). Hagi a anunțat că va rula tot lotul pentru a evalua soluțiile de care dispune în perspectiva jocurilor oficiale.

Țara Galilor este recunoscută pentru stilul ei de joc fizic și organizarea tactică riguroasă, aspect care va testa la maximum determinarea noii formule gândite de selecționer.

„Întâlnim o echipă foarte agresivă defensiv și trebuie să fim foarte atenți la acest aspect. Vom folosi o echipă total schimbată. Hindrich va fi titular în poartă, iar Târnovanu va intra în repriza a doua.

Vor fi cei care au jucat mai puțin în Georgia. Trebuie să arătăm foarte bine, conectați, atitudine bună, determinare, să încercăm să dictăm ritmul și intensitatea jocului”, a concluzionat selecționerul.

Lotul României pentru meciul cu Țara Galiilor

Portari: Marian Aioani, Otto Hindrich, Ștefan Târnovanu

Marian Aioani, Otto Hindrich, Ștefan Târnovanu Fundași: Deian Sorescu, Tony Strata, Adrian Rus, Andrei Coubiș, Andrei Burcă, Matei Ilie, Lisav Eissat, Mihai Popescu, Andrei Borza

Deian Sorescu, Tony Strata, Adrian Rus, Andrei Coubiș, Andrei Burcă, Matei Ilie, Lisav Eissat, Mihai Popescu, Andrei Borza Mijlocași: Vladimir Screciu, Tudor Băluță, Nicolae Stanciu, Vlad Dragomir, David Matei, Darius Olaru, Cătălin Cîrjan

Vladimir Screciu, Tudor Băluță, Nicolae Stanciu, Vlad Dragomir, David Matei, Darius Olaru, Cătălin Cîrjan Atacanți: Olimpiu Moruțan, Ștefan Baiaram, Alexandru Dobre, Louis Munteanu, Florinel Coman, Denis Drăguș.

Radu Drăgușin, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Virgil Ghiță, Valentin Mihăilă, Alexandru Cicâldău și Florin Tănase nu vor face parte din lotul pentru partida cu Țara Galilor.

Dintre aceștia, Tănase nu a făcut nici deplasarea în Georgia, pentru amicalul încheiat 1-1, din cauza unor probleme medicale acuzate încă de la sosirea în cantonament.

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