„Un 11, apoi altul”  Selecționerul Gică Hagi avertizează că ar putea face schimbări majore de la un meci la altul: „Să fim competitivi” +11 foto
Gică Hagi
Nationala

„Un 11, apoi altul” Selecționerul Gică Hagi avertizează că ar putea face schimbări majore de la un meci la altul: „Să fim competitivi”

alt-text Ștefan Neda , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 16.09.2026, ora 15:02
alt-text Actualizat: 16.09.2026, ora 15:04
  • Gică Hagi (61 de ani) a prezentat strategia pe care o va aborda la primele 4 partide din Liga Națiunilor.
  • România va debuta în competiție vineri, 25 septembrie, contra Suediei, în deplasare, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Selecționerul a setat un obiectiv clar în cadrul conferinței de miercuri: va merge pe victorie în toate cele 4 dueluri. Astfel, jucătorii care vor prinde lotul final vor fi utilizați prin rotație.

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Gică Hagi: „Puteți să vă așteptați ca într-un meci să înceapă o echipă, apoi să joace altă echipă”

Hagi intenționează să aibă câte 3 opțiuni pentru fiecare poziție și să utilizeze echipe diferite de la meci la meci.

„Nu vor fi doar doi pe post, vor fi, poate, trei. O să folosesc tot grupul care va fi cu mine. Vineri o să anunț lotul! Puteți să vă așteptați ca într-un meci să înceapă o echipă, apoi să joace altă echipă.

Sunt 4 meciuri, trebuie să fim competitivi. Fizic, putem să ducem aceste 4 meciuri, eu sunt optimist”, a transmis Gică Hagi, la coferința de presă.

Conferință de presă Gică Hagi (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Conferință de presă Gică Hagi (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Galerie foto (11 imagini)

Conferință de presă Gică Hagi (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro) Conferință de presă Gică Hagi (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro) Conferință de presă Gică Hagi (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro) Conferință de presă Gică Hagi (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro) Conferință de presă Gică Hagi (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro)
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Lista preliminară a celor 48 de jucători aleși de Gică Hagi

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 25/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 1/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Andrei MĂRGINEAN (Dinamo, 0/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin GRAMENI (FC Rapid 1923, 0/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), David MICULESCU (FCSB, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 6/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 45/6), Alexandru MUSI (Dinamo, 0/0).

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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