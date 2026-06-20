Gică Hagi a urmărit Suedia la 1-5 cu Olanda, la CM 2026. Scandinavii ne vor fi adversari de două ori în prima „fereastră” din Liga Națiunilor, în septembrie-octombrie.

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După două amicale, la începutul lui iunie, 1-1 cu Georgia și 2-1 cu Țara Galilor, Gică Hagi pregătește acum primele meciuri oficiale la întoarcerea ca selecționer.

În toamnă, naționala va avea patru dueluri succesive în zece zile în Liga Națiunilor B, va înfrunta toți cei trei rivali din grupa 4, Suedia, Bosnia și Polonia. Pe scandinavi, chiar de două ori:

25 septembrie, la Stockholm.

5 octombrie, la București.

Hagi a remarcat întâi atuurile Suediei. Acum, și marile probleme. De la 5-1 la 1-5

Hagi a observat atuurile nordicilor la startul Campionatului Mondial, 5-1 cu Tunisia.

Sâmbătă seară, antrenorul „tricolorilor” i-a urmărit din nou pe galben-albaștri într-o partidă mult mai dificilă.

Gică Hagi, la 2-1 contra galezilor, în Ghencea. Foto: Raed Krishan

Le-a descoperit și fisurile mari defensive într-un joc pierdut clar la Houston, 1-5 în fața Olandei.

Graham Potter, englezul care a resuscitat Suedia, calificând-o la CM prin baraj (a profitat de Nations League), a fost surprins total de selecționerul batav Ronald Koeman.

Suedia a fost pulverizată pe benzi de Olanda. Diferența de sistem, decisivă

Pe benzi, viitorii noștri adversari n-au avut nicio șansă. Sistemul lor nu i-a ajutat. Cu 3-5-2, s-au prăbușit în fața acestui 4-3-3 portocaliu.

Și pe dreapta, și pe stânga, au fost spații mari din cauza tacticii.

Stoperul dreapta Lagerbielke nu s-a înțeles deloc cu fundașul lateral dreapta-extremă Bernhardsson.

Stoperul stânga Lindelof nu s-a sincronizat cu fundașul lateral stânga-extremă Gudmundsson.

Gudmundsson (dreapta) a stat și el prea departe de Dumfries la centrările tăioase ale olandezului. Foto: Imago

Acolo, pe acele zone, olandezii au făcut ravagii.

Gakpo, aripa stângă a Țărilor de Jos, a apărut mereu în spatele lui Bernhardsson și l-a pulverizat în dueluri unu contra unu pe Lagerbielke.

Dumfries, mai ales el, fundașul dreapta al lui Koeman, s-a infiltrat devastator pe spațiile lăsate libere între Gudmundsson și Lindelof.

Cele cinci goluri primite de Suedia. Patru din aceeași cauză

Golurile Olandei au venit în cascadă pe aceste zone.

1-0 (minutul 5): a centrat Gakpo, tare, pe jos, în fața porții. Brobbey a împins mingea în plasă.

2-0 (17): fază aproape identică pe partea cealaltă. Dumfries, centrare în careul mic, altă deviere a lui Brobbey.

3-0 (47): încă o dată, Dumfries nemarcat, pasă la firul ierbii pentru finalizarea lui Gakpo. Aceeași strategie ca la 2-0.

4-0 (54): după contraatacul declanșat în urma mingii pierdute de Isak, în careul advers, același Gakpo a scăpat față în față cu Lagerbielke. Nordicul, zero șanse. A fost driblat cu ușurință de Gakpo, care a înscris la colțul scurt.

5-1 (89): Summerville a pus punct meciului de la Houston, cu un șut de la marginea careului.

Ce a schimbat Potter în jocul Suediei. Câteva detalii pozitive și contra Olandei

Sub presiune, suedezii nu au putut ieși de multe ori din propria jumătate de teren. Mai ales la începutul partidei.

Presingul rivalilor îi împiedica să paseze, să construiască. Uneori, apărătorii degajau direct pe cele două vârfuri, Isak și Gyokeres.

Selecționerul Potter a profitat de pauza de hidratare din prima repriză. Dintr-odată, Isak a coborât pentru a ajuta linia mediană, a cerut mingea mai jos, apoi Isak l-a lansat pe Gyokeres sau a intrat în combinații cu el și cu alți colegi în ofensivă.

Elanga (dreapta) a marcat golul Suediei la capătul unui contraatac. Foto: Imago

Așa au apărut ocaziile lui Gyokeres (două) și Ayari. La fiecare accelerare, Suedia putea fi periculoasă, cu Ayari și Nygren susținându-i pe Isak și Gyokeres.

La 4-0 pentru Olanda, Potter a făcut trei schimbări în minutul 55. Una, importantă: Elanga l-a înlocuit pe Bernhardsson.

Extremă dreaptă, nu fundaș-extremă, Elanga a provocat repetat primejdie în apărarea adversă. El a înscris unicul gol al suedezilor, lansat bine pe contraatac de Isak. Era minutul 59.

Prea puține însă detalii pozitive la scandinavi în acest meci. Minusurile i-au copleșit.

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