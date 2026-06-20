Și-a pus mâna la gură: eliminat! FOTO. Noua regulă aplicată la Turcia - Paraguay 0-1. „Roșu” direct după ce  i-a spus ceva unui rival la fel ca Prestianni +10 foto
Momentul în care Almiron i-a vorbit agresiv lui Mert Muldur acoperindu-si gura cu mâna. Eliminat direct! Foto: Imago
Campionatul Mondial

Și-a pus mâna la gură: eliminat! FOTO. Noua regulă aplicată la Turcia - Paraguay 0-1. „Roșu” direct după ce i-a spus ceva unui rival la fel ca Prestianni

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 20.06.2026, ora 07:24
alt-text Actualizat: 20.06.2026, ora 08:12
  • Almiron, decarul Paraguayului, a fost eliminat în prelungirile primei reprize ale meciului cu Turcia.
  • Motivul: acesta și-a acoperit gura în timp ce vorbea agresiv cu Mert Muldur. 
  • A fost aplicată noua regulă IFAB inclusă după scandalul „Prestianni-Vinicius”, din Liga Campionilor. 
  • După 0-2 cu Australia, Turcia a pierdut și cu Paraguay: 0-1. Eliminată de la CM 2026!
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Pe 17 februarie, în turul play-off-ului Champions League, Benfica - Real Madrid (0-1), Gianluca Prestianni l-a insultat pe Vinicius.

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Prestianni și noua regulă

Brazilianul l-a acuzat de rasism, dar adversarul a fost lăsat să continue meciul, pentru că arbitrul Francois Letexier nu avea dovezi să-l elimine imediat.

Argentinianul și-a acoperit gura cu tricoul în timp ce îl jignea pe Vinicius.

Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X
Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X

Galerie foto (10 imagini)

Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, Vinicius abia înscrisese când a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X
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Ulterior, Prestianni a fost suspendat de UEFA trei partide pentru homofobie.

Urmare a acelui caz, IFAB a introdus o nouă regulă, anunțată în aprilie:

Almiron, eliminat: i-a vorbit agresiv lui Mert Muldur cu mâna la gură

Această regulă a fost aplicată la Turcia - Paraguay, în grupa D a Campionatului Mondial.

În prelungirile primei reprize, Almiron i-a spus ceva lui Mert Muldur în mijlocul incidentelor.

Decarul sud-americanilor avea mâna la gură, turcul s-a plâns imediat arbitrului Ivan Barton, și „centralul” din El Salvador a fost chemat de VAR să revadă momentul.

Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay
Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay

Galerie foto (6 imagini)

Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay. Fotografii: Imago+capturi TV Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay
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Barton a comunicat apoi la microfon ce s-a întâmplat și l-a trimis la vestiare pe Almiron.

Era minutul 45+3, la 1-0 pentru Paraguay, care a jucat a doua  repriză în inferioritate. 

Așa s-a încheiat meciul, cu acest scor. După două înfrângeri, 0-2 cu Australia și 0-1 cu Paraguay, Turcia nu mai are nicio șansă de calificare. Eliminată!

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