Moment rușinos FOTO. Jucătorii lui Newcastle au lăsat de izbeliște o fetiță pe teren, înaintea meciului cu Liverpool » Ce s-a întâmplat

Liverpool - Newcastle 4-1. Jucătorii oaspeților au fost criticați pentru că au lăsat de izbeliște o fetiță pe teren.

Clubul a anunțat că va efectua o anchetă internă pentru a afla ce s-a întâmplat.

Înaintea startului partidei de pe Anfield, jucătorii celor două echipe au ieșit de la vestiare alături de copii.

Jucătorii de la Newcastle au abandonat o fetiță pe teren înainte de meciul cu Liverpool

După salutul oficial de la începutul partidei, jucătorii lui Newcastle au plecat grăbiți pentru a face ultimele pregătiri înaintea fluierului de start, uitând de fetița care se afla la centrul terenului.

Aceasta a stat preț de aproape un minut pe terenul de joc, timp în care nu a fost abordată de vreun jucător sau membru al staff-ului lui Newcastle.

În același timp, mai mulți copii care au intrat pe teren alături de jucătorii lui Liverpool făceau un schimb de pase cu Virgil Van Dijk.

În cele din urmă, videoclipul se încheie când micuța se îndreaptă spre un fotograf aflat la centrul terenului pentru a-i cere ajutorul.

Fanii lui Newcastle, acizi cu favoriții: „Este dezamăgitor”

Incidentul a fost puternic criticat de fanii „coțofenelor”. Clubul oficial al suporterilor lui Newcastle United a transmis un mesaj critic pe X: „Este atât de dezamăgitor să vezi asta. Vom încuraja clubul să o contacteze pe copilă și pe familia ei pentru a remedia situația”.

În cele din urmă, indignarea fanilor a ajuns și la urechile conducătorilor de pe „St. James Park”, care au început să investigheze incidentul, potrivit Daily Mail.

Really, really bad from the lads & staff this. Poor little lass man. pic.twitter.com/JN52F64ohx — Geordie Josh (@geordiejosh) February 1, 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport