Gică Hagi a spus la conferința de vineri ce așteaptă de la jucători, a vorbit despre Aioani, Olaru și obiectivele naționalei. Vrea tot.

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Gică Hagi a jucat primul meci, 1-1 în Georgia, mai are un amical înaintea campaniei din Liga Națiunilor: sâmbătă, pe Ghencea, împotriva Țării Galilor.

Partida va avea loc mâine, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua. LiveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Vineri, selecționerul a vorbit despre națională la conferința de la Mogoșoaia.

Hagi: „Nu o să mă plâng, trebuie să fim concreți”

Vrea mult, maximum, e extrem de exigent. Vrea ca jucătorii să acumuleze rapid ce le explică și se aplice ideile lui, strategia sa.

Întrebat dacă în Nations League e mai important rezultatul sau să creeze un stil de joc, o echipă care să se califice la Euro, a răspuns:

„Ambele contează. Rezultatele pozitive aduc încredere. Nu o să mă plâng de nimic, trebuie să facem, să muncim bine, să fim concreți.

Ce învață unul în două luni trebuie să învețe în două zile la echipa națională, pentru că sunt cei mai buni jucători”.

Hagi: „Aioani nu avea voie să facă greșeala asta”. Cine e titular cu galezii

Antrenorul s-a referit și la anumiți jucători.

Despre Aioani și eroarea sa de la Tbilisi: „Nu avea voie să facă greșeala asta. La portari se vede cel mai mult”.

A anunțat că Hindrich va fi titular cu Țara Galilor, iar Târnovanu va juca și el 45 de minute în repriza secundă.

Hagi, despre Olaru: „Nu e important ce cred eu”

Nu a vrut să trateze profund subiectul Olaru, de ce jucătorul numărul 1 la FCSB nu s-a impus până la 28 de ani la națională.

„Nu e important ce cred eu. Pe Darius Olaru îl vedeți mâine, cu Țara Galilor. Dacă joacă (n.r. - a început să râdă).

Darius Olaru este un jucător foarte bun pe care-l are România. Gică Hagi, selecționerul naționalei

Ce așteaptă Hagi: „Mentalitate de campioni”. Obiective? „Pe termen lung, Mondialul”

Ce intenționează să schimbe în primul rând. „Vreau să văd jucătorii conectați, să avem atitudine, să impunem ritmul.

Dar cel mai mult contează mentalitatea de campioni, asta trebuie să se schimbe în toată România. Să credem mai mult în jucători”.

Obiectivele sale? Fiecare meci, fiecare competiție e un obiectiv.

„Pe termen lung, Mondialul. Acum, Liga Națiunilor, după aceea Euro. Obiective pe care trebuie să le împlinești”.

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