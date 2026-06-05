Zeljko Kopic (48 de ani) a transmis un mesaj de rămas-bun după despărțirea de Dinamo.

Tehnicianul croat pleacă din „Ștefan cel Mare” la capătul unui mandat început în decembrie 2023.

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Dinamo a anunțat oficial despărțirea de Kopic, de comun acord, după un mandat în care antrenorul croat a dus echipa în play-off, a calificat-o în semifinalele Cupei României și a încheiat sezonul pe locul 4 în Superliga.

Zeljko Kopic, mesaj emoționant după plecarea de la Dinamo: „Am venit ca un străin și plec drept câine roșu”

„Dragă familie Dinamo, uneori este foarte greu să pui toate emoțiile în cuvinte. Doi ani și jumătate de viață alături de un club atât de mare, istoric, alături de familia Dinamo

A fost o călătorie extraordinară, cu emoții pure, mândrie și luptă pentru Dinamo. Fără limite, totul până la capăt.

Pentru mine a fost mult mai mult decât un loc de muncă, mai mult decât muncă grea și viață trăită la limită.

A fost o conexiune cu spiritul Dinamo, o responsabilitate uriașă de a construi ceva pentru prezent, dar și pentru viitorul clubului. Ceva care să îi ofere lui Dinamo șansa de a continua să crească și de a ajunge acolo unde merită să fie, acolo unde toți vrem să ne vedem clubul.

Acum, când a venit momentul ca drumurile noastre să se despartă, vreau să vă mulțumesc din suflet. Le doresc tuturor jucătorilor, staff-ului, conducerii, angajaților și suporterilor să rămână împreună, să lupte cu pasiune și să scrie un nou capitol frumos din istoria lui Dinamo.

Nu voi uita niciodată nicio zi petrecută la Dinamo, niciun moment de susținere. În mine vor rămâne pentru totdeauna doar amintirile frumoase.

Așa cum au spus suporterii noștri, am venit ca un străin și plec drept «câine roșu». Hai Dinamo!”, a transmis tehnicianul, pe rețelele de socializare.

Zeljko Kopic a ajuns la Dinamo în decembrie 2023, într-un moment extrem de dificil pentru club. Primul obiectiv al croatului a fost salvarea echipei de la retrogradare, reușită la finalul sezonului 2023-2024.

A urmat apoi primul său sezon complet pe banca „roș-albilor”, în care Dinamo a făcut un pas important în față și a revenit în play-off-ul Superligii, unde a terminat pe locul 6, cu 31 de puncte.

În sezonul recent încheiat, echipa a continuat progresul: a ajuns în semifinalele Cupei României, s-a calificat din nou în play-off și a terminat campionatul pe locul 4, cu 39 de puncte.

Dinamo a ratat însă revenirea în cupele europene după barajul pierdut cu FCSB, scor 1-2 după prelungiri.

În total, Kopic a stat pe banca lui Dinamo în 115 meciuri oficiale, în care a adunat un bilanț de 44 de victorii, 39 de remize și 32 de înfrângeri.

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