Hagi nu merge la baraj „Regele” nu va fi prezent la Turcia - România: „Meciuri ca acestea poți să le câștigi și cu inima” +6 foto
Foto: Imago, Raed Krishan. Montaj: GOLAZO.ro
Nationala

Hagi nu merge la baraj „Regele” nu va fi prezent la Turcia - România: „Meciuri ca acestea poți să le câștigi și cu inima”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.03.2026, ora 23:06
alt-text Actualizat: 04.03.2026, ora 23:06
  • Gheorghe Hagi (61 de ani) a vorbit despre meciul decisiv al României cu Turcia, de la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul acesta.
  • Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Lucescu, pus la zid în Ucraina Selecționerul României, acuzat că a păcălit-o pe Dinamo Kiev cu  transferul lui Blănuță: „Le-a spus că-l pot lua gratis”
Citește și
Lucescu, pus la zid în Ucraina Selecționerul României, acuzat că a păcălit-o pe Dinamo Kiev cu transferul lui Blănuță: „Le-a spus că-l pot lua gratis”
Citește mai mult
Lucescu, pus la zid în Ucraina Selecționerul României, acuzat că a păcălit-o pe Dinamo Kiev cu  transferul lui Blănuță: „Le-a spus că-l pot lua gratis”

Gică Hagi, înainte de Turcia - România: „Cred că băieții își doresc foarte mult

Întrebat dacă se bucură că Mircea Lucescu a rămas pe banca naționalei României, Gică Hagi a precizat:

„Da, foarte mult! E unul dintre profesorii mei, așa cum am spus, cum e și nea Puiu (n.r. - Anghel Iordănescu). Am respect enorm pentru ei și mă bucur mult că a avut tăria și curajul să meargă cu echipa în continuare.

Cred că băieții își doresc foarte mult, mai ales că Mondialul e iar în America.

Sper să fie inspirați, în formă și tot ce o să fie pe teren să fie bine pentru noi”, a declarat liderul „Generației de Aur”, conform sport.ro.

124 de selecții
și 35 de goluri a reușit Gheorghe Hagi pentru naționala României

Hagi a mai fost întrebat dacă prezența spectatorilor români în Turcia va conta în duelul de la baraj: „Anumite meciuri ca acestea poți să le câștigi și cu inima”.

„Tricolorii” vor fi susținuți de 2.130 de fani, după ce toate biletele destinate acestora au fost epuizate în 20 de secunde!

Nu mă duc la baraj. Merg doar cu gândul acolo, pentru ca jucătorii să fie inspirați și România să câștige Gheorghe Hagi

Barajele pe care le are de trecut România pentru a ajunge la CM 2026

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

Cele trei meciuri s-ar disputa în Statele Unite și Canada, orele fiind însă problema. Toate partidele „tricolorilor” ar urma să se dispute dimineața, ora României.

Programul României la Campionatul Mondial:

  • Sâmbătă, 13 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 14 iunie 2026) vs Australia (Vancouver)
  • Vineri, 19 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 20 iunie 2026) vs Paraguay (San Francisco)
  • Joi, 25 iunie 2026, ora locală 19:00 (5:00 în România, în 26 iunie 2026) vs SUA (Los Angeles)

Campionatul Mondial din 2026 va avea loc în SUA, Canada și Mexic și se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Vancouver.jpg
Vancouver.jpg

Galerie foto (6 imagini)

Los Angeles (2).jpg Los Angeles.jpg San Francisco (2).jpg San Francisco.jpg Vancouver (2).jpg
+6 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„E așteptată în zilele următoare” VIDEO+FOTO Demolarea stadionului Dinamo continuă: au fost distruse două zone importante. Ce urmează
Superliga
22:37
„E așteptată în zilele următoare” VIDEO+FOTO Demolarea stadionului Dinamo continuă: au fost distruse două zone importante. Ce urmează
Citește mai mult
„E așteptată în zilele următoare” VIDEO+FOTO Demolarea stadionului Dinamo continuă: au fost distruse două zone importante. Ce urmează
Lucescu, pus la zid în Ucraina Selecționerul României, acuzat că a păcălit-o pe Dinamo Kiev cu  transferul lui Blănuță: „Le-a spus că-l pot lua gratis”
Stranieri
22:15
Lucescu, pus la zid în Ucraina Selecționerul României, acuzat că a păcălit-o pe Dinamo Kiev cu transferul lui Blănuță: „Le-a spus că-l pot lua gratis”
Citește mai mult
Lucescu, pus la zid în Ucraina Selecționerul României, acuzat că a păcălit-o pe Dinamo Kiev cu  transferul lui Blănuță: „Le-a spus că-l pot lua gratis”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

turcia Campionatul Mondial romania gica hagi baraj
Știrile zilei din sport
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Superliga
18:21
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior: „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Citește mai mult
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Superliga
17:54
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Citește mai mult
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Superliga
17:58
„Keita nu e bine psihic” Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Citește mai mult
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Cupa Romaniei
21:55
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Citește mai mult
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:30
Kopic, criză de nervi FOTO. Antrenorul lui Dinamo a răbufnit în meciul cu Metalul, iar „centralul” a reacționat imediat » Ce s-a întâmplat
Kopic, criză de nervi FOTO. Antrenorul lui Dinamo a răbufnit în meciul cu Metalul, iar „centralul” a reacționat imediat » Ce s-a întâmplat
21:12
Koljic îl apără pe Gâlcă Jucătorul Rapidului, deranjat de criticile aduse antrenorului: „Să le închidem gura!”
Koljic îl apără pe Gâlcă Jucătorul Rapidului, deranjat de criticile aduse antrenorului: „Să le închidem gura!”
21:55
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
21:55
„Ca într-un film de la Hollywood” Daniil Medvedev a fugit cu mașina de rachetele lansate de Iran. Motivul pentru care a fost nevoit să treacă de două ori aceeași graniță
„Ca într-un film de la Hollywood” Daniil Medvedev a fugit cu mașina de rachetele lansate de Iran. Motivul pentru care a fost nevoit să treacă de două ori aceeași graniță
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Top stiri din sport
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Tenis
18:10
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Citește mai mult
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Tenis
15:47
„Cred că va reveni pe teren” Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Citește mai mult
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Formula 1
16:08
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Citește mai mult
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Campionate
16:15
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Citește mai mult
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 42 dinamo bucuresti 28 rapid 25 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
05.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share