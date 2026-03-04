Hagi nu merge la baraj „Regele” nu va fi prezent la Turcia - România: „Meciuri ca acestea poți să le câștigi și cu inima”

Gheorghe Hagi (61 de ani) a vorbit despre meciul decisiv al României cu Turcia, de la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul acesta.

Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Gică Hagi, înainte de Turcia - România: „Cred că băieții își doresc foarte mult”

Întrebat dacă se bucură că Mircea Lucescu a rămas pe banca naționalei României, Gică Hagi a precizat:

„Da, foarte mult! E unul dintre profesorii mei, așa cum am spus, cum e și nea Puiu (n.r. - Anghel Iordănescu). Am respect enorm pentru ei și mă bucur mult că a avut tăria și curajul să meargă cu echipa în continuare.

Cred că băieții își doresc foarte mult, mai ales că Mondialul e iar în America.

Sper să fie inspirați, în formă și tot ce o să fie pe teren să fie bine pentru noi”, a declarat liderul „Generației de Aur”, conform sport.ro.

124 de selecții și 35 de goluri a reușit Gheorghe Hagi pentru naționala României

Hagi a mai fost întrebat dacă prezența spectatorilor români în Turcia va conta în duelul de la baraj: „Anumite meciuri ca acestea poți să le câștigi și cu inima”.

„Tricolorii” vor fi susținuți de 2.130 de fani, după ce toate biletele destinate acestora au fost epuizate în 20 de secunde!

Nu mă duc la baraj. Merg doar cu gândul acolo, pentru ca jucătorii să fie inspirați și România să câștige Gheorghe Hagi

Barajele pe care le are de trecut România pentru a ajunge la CM 2026

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

Cele trei meciuri s-ar disputa în Statele Unite și Canada, orele fiind însă problema. Toate partidele „tricolorilor” ar urma să se dispute dimineața, ora României.

Programul României la Campionatul Mondial:

Sâmbătă, 13 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 14 iunie 2026) vs Australia (Vancouver)

Vineri, 19 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 20 iunie 2026) vs Paraguay (San Francisco)

Joi, 25 iunie 2026, ora locală 19:00 (5:00 în România, în 26 iunie 2026) vs SUA (Los Angeles)

Campionatul Mondial din 2026 va avea loc în SUA, Canada și Mexic și se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie.

