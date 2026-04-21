„Asta îl chinuie” Mihai Stoica, detalii despre accidentarea lui David Miculescu + Fotbalistul despre care spune ca a jucat ultimul meci la FCSB

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre accidentarea suferită de David Miculescu (24 de ani) la partida cu Farul Constanța, scor 3-2 în favoarea campioanei en-titre din Liga 1.

David Miculescu a părăsit terenul în minutul 22 al partidei de la Ovidiu, după ce a acuzat probleme la genunchiul stâng.

Mihai Stoica, despre Miculescu: „Îl chinuie o pubalgie”

Întrebat despre starea lui David Miculescu, Mihai Stoica a explicat:

„La controlul clinic de după meci e ok, dar pe el îl chinuie o pubalgie. Nu știu dacă nu joacă cu Petrolul, vedem. S-ar putea să fie bine, vedem mâine.

Bîrligea e la limită pentru baraj, în situația în care o să trecem de semifinala barajului.

Trebuie să ajungem noi acolo. Cum a fost în decembrie, accidentarea aia de pe Maracana, de la Belgrad, când s-au făcut eforturi mari să joace meciul cu Rapid, e cam aceeași situație.

Cert e că între timp noi am profitat și având serviciile de la cel mai bun chirurg ORL din România, medicul Bogdan Mocanu, a reușit să scape și de problema asta a respirației care îi provoca mari dificultăți”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Mihai Stoica, despre Vlad Chiricheș: „Nu mai are timp”

Conducătorul campioanei a vorbit și despre situația lui Vlad Chiricheș, cel care a evoluat, cel mai probabil, pentru ultima dată în tricoul roș-albastru la partida cu Farul:

„Vlad Chiricheș, probabil în condițiile actuale, știind foarte bine și semi-conflictul (n.r. cu Becali), nu se mai pune problema să mai joace. Accidentarea înțeleg că e gravă.

El mai are 40 de zile contract cu noi, deci nu mai are timp”.

