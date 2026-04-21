Mirel Rădoi (45 de ani) a plecat, marți seară, spre Turcia pentru a semna contractul cu Gaziantep, viitoarea sa formație.

Clubul din Turcia a confirmat în aceeași seară acordul cu Rădoi, iar ultimele detalii ale înțelegerii urmează să fie stabilite după sosirea antrenorului.

Mirel Rădoi: „Lucrurile nu ies mereu așa cum ne dorim”

Rădoi a surprins cu nouă plecare-șoc, după doar 5 etape petrecute pe banca celor de la FCSB, așa cum s-a întâmplat și alte mandate ale sale.

„Da, chiar a decurs totul repede. Mă rog, cumva, situația era la nivel de discuții pentru vară, dar după aceea și antrenorul de acolo și-a dat demisia (n.r - Burak Yilmaz).

Între timp s-au accelerat lucrurile, înțelegerea, practic era în zona Golfului pentru vară, o altă ofertă, dar au înțeles oamenii că încerc, cumva, să rămân măcar un sezon în Europa. Să vedem după aceea dacă iese.

Adică am ținut să rămân la cluburi care pot fi o rampă de lansare pentru alte campionate”, a declarat Mirel Rădoi.

Întrebat despre faptul că a lăsat FCSB fără antrenor într-un moment dificil, Rădoi a răspuns:

„Singurul lucru de care îmi pare rău acum e că nu am reușit să câștigăm toate cele 15 puncte puse în joc, dar, din toate punctele de vedere, de la oamenii de la bucătărie, teren, până la jucători și chiar până la patron, chiar nu am ce să reproșez pentru ce au făcut sau ce am avut la dispoziție.

Am avut discuții cu jucătorii, le-am spus că nu de fiecare dată ies lucrurile așa cum ne dorim, nici în sport, nici în viață, iar lucrurile astea trebuie să ne întărească. Și eu am fost în situațiile lor de nenumărate ori și, până la urmă, trebuie să-ți găsești motivația să poți să mergi mai departe”.

I-am spus că poate să fie cumva dezamăgit de omul Mirel Rădoi, dar probabil că mai târziu o să bucure de finul Mirel Rădoi. Și i-am zis că înțeleg dezamăgirea, dacă o are față de mine, pentru că am crezut că mergem până la final, dar în momentul ăsta, practic, primul baraj e cam asigurat

Cât despre suporterii celor de la FCSB, tehnicianul a spus următoarele:

„E greu de transmis un mesaj pentru suporteri. Pentru oricine care simpatizează cât de cât cu acest club pare o situație de dezamăgire. E greu să poată să înțeleagă fiecare dintre noi ceea ce fac eu în acest moment.

Fiecare le știe pe ale lui. Aș vrea ca oamenii să aibă o părere, dar să nu judece decât dacă mă știu. Altfel, vis-a-vis de suporteri, ei trebuie să fie în continuare lângă echipă”.

FOTO Mirel Rădoi și staff-ul său au plecat în Turcia să semneze cu Gaziantep

Cine formează echipa din spatele tehnicianului:

Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu - antrenori secunzi

Robert Tufiși - antrenor de portari

Horațiu Baciu - preparator fizic

Denis Rădoi - analist

