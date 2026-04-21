„Inteligența artificială mi-a zis că nu e bun” Președintele lui Real Sociedad, dezvăluiri despre omul care a câștigat Cupa Spaniei: „Nu-l cunoșteam” +7 foto
Silviu Dumitru
Publicat: 21.04.2026, ora 21:47
Actualizat: 21.04.2026, ora 21:55
  • Jokin Aperribay (59 de ani), președintele lui Real Sociedad, a mărturisit că a folosit inteligența artificială în momentul în care l-a numit pe Rino Matarazzo (48 de ani) în funcția de antrenor.

Sâmbătă seara, echipa din San Sebastian a învins Atletico Madrid la loviturile de departajare și și-a trecut în palmares a patra Cupa a Spaniei (1909, 1987, 2020 și 2026). Ultimele două au fost cucerite cu Aperribay la conducerea clubului.

Gary Neville, hărțuit pe stradă VIDEO. Clipul cu legenda lui Manchester United s-a viralizat: „Și-a căutat-o! Ar fi trebuit să-l bată măr”
Citește și
Gary Neville, hărțuit pe stradă VIDEO. Clipul cu legenda lui Manchester United s-a viralizat: „Și-a căutat-o! Ar fi trebuit să-l bată măr”
Citește mai mult
Gary Neville, hărțuit pe stradă VIDEO. Clipul cu legenda lui Manchester United s-a viralizat: „Și-a căutat-o! Ar fi trebuit să-l bată măr”

„Inteligența artificială mi-a zis că Matarazzo nu e antrenorul bun pentru Real Sociedad”

La club din 2008, Aperribay a mizat la începutul sezonului pe Sergio Francisco, antrenorul echipei secunde, însă acesta nu a obținut rezultatele dorite.

Astfel, după etapa #17 din La Liga, președintele lui Real Sociedad a fost sfătuit de directorul sportiv Erik Bretos să-l pună pe banca tehnică pe Rino Matarazzo, fost antrenor la Stuttgart și Hoffenheim, în Germania.

Aperribay a recunoscut că nu știa prea multe lucruri despre tehnicianul italo-american și a consultat inteligența artificială pentru a vedea dacă a luat o decizie corectă.

„Erik mi-a spus să-l aleg pe Matarazzo, iar eu am întrebat inteligența artificială dacă este un antrenor bun pentru Real Sociedad. Mi-a răspuns că nu. Bine că am avut încredere în Erik (n.r. - râde).

După meciurile cu Athletic Bilbao din semifinalele Cupei Spaniei (2-0 la general pentru Real Sociedad), am consultat din nou AI și mi-a spus că am luat o decizie excelentă”, a declarat Aperribay în cadrul emisiunii El Larguero, citat de cadenaser.com.

Nu-l cunoșteam pe Matarazzo, iar la prima întâlnire m-a impresionat faptul că știa totul despre toată lumea. Avea o analiză impresionantă a echipei Real Sociedad. Jokin Aperribay, președinte Real Sociedad

Conducătorul grupării din Țara Bascilor a dezvăluit că a luat o hotărâre în privința lui Matarazzo după cinci întâlniri. L-a anunțat înainte de meciul cu Eldense din 16-imile Cupei Spaniei: „Atunci i-am spus că va fi antrenorul nostru”.

19 meciuri
a adunat Rino Matarazzo pe banca echipei Real Sociedad: 12 victorii, 4 remize și 3 înfrângeri (golaveraj 45-35)

Rino Matarazzo i-a cucerit pe fani

După triumful din Cupa Spaniei, Matarazzo le-a vorbit fanilor în euskera, limba din Țara Bascilor.

„Suntem campioni! Voi încerca să vorbesc în limba bască, așa că îmi cer scuze pentru eventualele greșeli pe care le-aș putea face.

Ce început minunat pe acest drum pe care îl parcurgem împreună. Simt că acesta este doar începutul! Cu ajutorul vostru, acești jucători pot realiza multe lucruri mărețe”, a declarat Matarazzo de la balconul primăriei din San Sebastian, citat de ESPN.

Suporterii au scandat „Rino, Rino, Rino Matarazzo”, la care tehnicianul originar din New Jersey a răspuns că nimeni nu a ridicat trofeul „la fel de sus ca mine”, datorită înălțimii sale de 1,98 m.

După 31 de etape, Real Sociedad se află pe locul 7 în La Liga, cu 42 de puncte. E la patru lungimi în spatele lui Betis (locul 5) și la două în urma celor de la Celta Vigo (6).

Citește și

Gaziantep îl așteaptă pe Rădoi  Anunț oficial al clubului din Turcia despre negocierile cu antrenorul român
Campionate
21:07
Gaziantep îl așteaptă pe Rădoi Anunț oficial al clubului din Turcia despre negocierile cu antrenorul român
Citește mai mult
Gaziantep îl așteaptă pe Rădoi  Anunț oficial al clubului din Turcia despre negocierile cu antrenorul român
„E unic în fotbalul românesc” Motivul pentru care primarul din Hunedoara a transmis că salariile de la Corvinul sunt blocate: „O strategie bine gândită”
Liga 2
19:47
„E unic în fotbalul românesc” Motivul pentru care primarul din Hunedoara a transmis că salariile de la Corvinul sunt blocate: „O strategie bine gândită”
Citește mai mult
„E unic în fotbalul românesc” Motivul pentru care primarul din Hunedoara a transmis că salariile de la Corvinul sunt blocate: „O strategie bine gândită”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Disidentul” din PSD explică: Robert Negoiță spune de ce îl susține pe Bolojan. „Nu se găsesc la orice colț de stradă”
„Disidentul” din PSD explică: Robert Negoiță spune de ce îl susține pe Bolojan. „Nu se găsesc la orice colț de stradă”
„Disidentul” din PSD explică: Robert Negoiță spune de ce îl susține pe Bolojan. „Nu se găsesc la orice colț de stradă”
