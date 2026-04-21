„Inteligența artificială mi-a zis că nu e bun” Președintele lui Real Sociedad, dezvăluiri despre omul care a câștigat Cupa Spaniei: „Nu-l cunoșteam”

Jokin Aperribay (59 de ani), președintele lui Real Sociedad, a mărturisit că a folosit inteligența artificială în momentul în care l-a numit pe Rino Matarazzo (48 de ani) în funcția de antrenor.

Sâmbătă seara, echipa din San Sebastian a învins Atletico Madrid la loviturile de departajare și și-a trecut în palmares a patra Cupa a Spaniei (1909, 1987, 2020 și 2026). Ultimele două au fost cucerite cu Aperribay la conducerea clubului.

„Inteligența artificială mi-a zis că Matarazzo nu e antrenorul bun pentru Real Sociedad”

La club din 2008, Aperribay a mizat la începutul sezonului pe Sergio Francisco, antrenorul echipei secunde, însă acesta nu a obținut rezultatele dorite.

Astfel, după etapa #17 din La Liga, președintele lui Real Sociedad a fost sfătuit de directorul sportiv Erik Bretos să-l pună pe banca tehnică pe Rino Matarazzo, fost antrenor la Stuttgart și Hoffenheim, în Germania.

Aperribay a recunoscut că nu știa prea multe lucruri despre tehnicianul italo-american și a consultat inteligența artificială pentru a vedea dacă a luat o decizie corectă.

„Erik mi-a spus să-l aleg pe Matarazzo, iar eu am întrebat inteligența artificială dacă este un antrenor bun pentru Real Sociedad. Mi-a răspuns că nu. Bine că am avut încredere în Erik (n.r. - râde).

După meciurile cu Athletic Bilbao din semifinalele Cupei Spaniei (2-0 la general pentru Real Sociedad), am consultat din nou AI și mi-a spus că am luat o decizie excelentă”, a declarat Aperribay în cadrul emisiunii El Larguero, citat de cadenaser.com.

Nu-l cunoșteam pe Matarazzo, iar la prima întâlnire m-a impresionat faptul că știa totul despre toată lumea. Avea o analiză impresionantă a echipei Real Sociedad. Jokin Aperribay, președinte Real Sociedad

Conducătorul grupării din Țara Bascilor a dezvăluit că a luat o hotărâre în privința lui Matarazzo după cinci întâlniri. L-a anunțat înainte de meciul cu Eldense din 16-imile Cupei Spaniei: „Atunci i-am spus că va fi antrenorul nostru”.

19 meciuri a adunat Rino Matarazzo pe banca echipei Real Sociedad: 12 victorii, 4 remize și 3 înfrângeri (golaveraj 45-35)

Rino Matarazzo i-a cucerit pe fani

După triumful din Cupa Spaniei, Matarazzo le-a vorbit fanilor în euskera, limba din Țara Bascilor.

„Suntem campioni! Voi încerca să vorbesc în limba bască, așa că îmi cer scuze pentru eventualele greșeli pe care le-aș putea face.

Ce început minunat pe acest drum pe care îl parcurgem împreună. Simt că acesta este doar începutul! Cu ajutorul vostru, acești jucători pot realiza multe lucruri mărețe”, a declarat Matarazzo de la balconul primăriei din San Sebastian, citat de ESPN.

Rino Matarazzo balkoira irten eta eman nahi zuen diskurtsoa Euskaraz eman du %100 -ean.



Realzaleez gain, euskaldun guztiak ere poltsikoratu ditu.



ESKERRIK ASKO, Matarazzo!

Zorionak, Reala!#EuskalHerrianEuskaraz pic.twitter.com/7Np3w91kI0 — Baloia Sarera (@BaloiaSarera) April 20, 2026

Suporterii au scandat „Rino, Rino, Rino Matarazzo”, la care tehnicianul originar din New Jersey a răspuns că nimeni nu a ridicat trofeul „la fel de sus ca mine”, datorită înălțimii sale de 1,98 m.

După 31 de etape, Real Sociedad se află pe locul 7 în La Liga, cu 42 de puncte. E la patru lungimi în spatele lui Betis (locul 5) și la două în urma celor de la Celta Vigo (6).

