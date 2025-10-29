Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil”

Fostul mare fotbalist Gică Popescu (58 de ani) ia în calcul închiderea academiei de fotbal care îi poartă numele din Craiova pentru a valorifica terenul prin proiecte imobiliare.

Contactat de GOLAZO.ro, Gică Popescu a confirmat informația și a dezvăluit și motivul pentru care ia în considerare această măsură.

Gică Popescu vrea să desființeze Academia de Fotbal ”Gică Popescu”

„Mă gândesc să renunț la Academie, sigur că mă gândesc. Încercăm să găsim și alte soluții, pentru că plătesc anual 20.000 de euro impozit pentru Academie, iar aceste costuri nu pot fi acoperite din activitatea Școlii de Fotbal”, a declarat fostul internațional pentru GOLAZO.ro.

Totodată, Gică Popescu a confirmat că pe locul Academiei intenționează să dezvolte un proiect imobiliar: „Este un proiect aflat în fază incipientă. Știți că principalul domeniu în care activez sunt imobiliarele. Deocamdată nu știm ce vom face, pentru că totul depinde de autorizații”.

Așadar, conform lui Popescu, cheltuielile ridicate, combinate cu lipsa unor venituri constante, fac ca menținerea Academiei să fie o provocare.

„Nu am perceput niciodată taxe copiilor, iar singurul venit real provine din lansarea de jucători. Aștepți ca la un moment dat un junior să ajungă la o echipă și să genereze venit pentru Academie.

Am început această Academie în 1995, când jucam la Barcelona, și am obosit puțin”, a adăugat fostul mare internațional.

Gică Popescu: „Sunt proprietarul unei Academii și președintele alteia și nu mă simt confortabil”

Gică Popescu susține că academia nu poate funcționa în condițiile actuale fără să înregistreze pierderi.

„De-a lungul anilor, mulți jucători au plecat de aici, printre care Alexandru și Tudor Băluță. Deși Academia a dat jucători valoroși, modelul actual nu poate susține singur cheltuielile curente și impozitul anual.

Pentru a acoperi cheltuielile, o Academie trebuie să funcționeze precum cea de la Constanța (n.r. a lui Hagi), dar în cazul meu situația e mai complicată.

Sunt implicat în două Academii, ceea ce nu e ideal. Sunt proprietarul unei Academii și președintele alteia (n.r. Farul) și nu mă simt prea confortabil. Trebuie să iau o decizie”, a declarat Popescu.

Ce vrea să construiască Gică Popescu pe terenul Academiei

Gică Popescu analizează transformarea terenului pe care se află Academia de Fotbal din Craiova într-un proiect imobiliar.

Potrivit informațiilor publice comunicate în Monitorul Oficial și a actelor societății, terenul și clădirile Academiei, evaluate la peste 29 de milioane de lei (aproximativ 5,8 milioane euro), au fost aduse ca aport în natură la capitalul social al societății ECORULES CRAIOVA - S.R.L..

După această tranzacție, Gică Popescu deține 99,9993% din acțiunile companiei, iar asociatul său Cristian Istrătescu 0,0007%.

Pe terenul Academiei, care se întinde pe 19.511 mp, Gică Popescu intenționează elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea de locuințe colective, spații pentru servicii și comerț, precum și facilități de agrement, cu regim de înălțime S+P+5-9 etaje, conform certificatului de urbanism obținut, pe 20 mai 2025, de la Primăria Municipiului Craiova.

Autoritățile locale au clarificat însă că propunerea lui Gică Popescu pentru construirea de clădiri colective și spații comerciale nu se încadrează în destinația actuală a terenului, prevăzut în Planul Urbanistic Zonal pentru dotări sportive și zone de agrement.

Pentru a putea demara noul proiect imobiliar, Gică Popescu trebuie să solicite modificarea planului urbanistic și să obțină toate avizele legale.

Conul de zbor limitează proiectul imobiliar propus de Gică Popescu

Principalul factor care complică proiectul imobiliar gândit de Gică Popescu este proximitatea terenului față de Aeroportul Craiova. O parte din teren se află în conul de zbor, adică în zona de traiectorie a avioanelor la decolare și aterizare.

În aceste zone, regulamentele urbane impun restricții stricte privind înălțimea clădirilor, pentru a nu periclita siguranța traficului aerian.

Din acest motiv, propunerea lui Popescu de a ridica clădiri cu regim de înălțime S+P+5-9 etaje nu poate fi aprobată fără modificarea planului urbanistic și obținerea unor avize speciale.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport