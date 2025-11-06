Gică Popescu, investiție uriașă FOTO. Fostul fotbalist a inaugurat complexul comercial din Hunedoara

Gheorghe Popescu (58 de ani) și-a inaugurat, miercuri, complexul comercial din municipiul Hunedoara.

Investiția totală depășește 7 milioane de euro, iar întreaga construcție este realizată de compania deținută de Gheorghe Popescu.

Gică Popescu, investiție uriașă

Complexul comercial din municipiul Hunedoara cuprinde numeroase magazine, precum Deichmann, Sportisimo, Animax sau Dr. Max și, prin intermediul acestuia, s-au creat aproximativ 150 de locuri noi de muncă.

„Sunt bucuros că am luat decizia de a investi, aici, la Hunedoara, în urma unei discuţii pe care am avut-o cu primarul municipiului, domnul Dan Bobouţanu. De fapt, dumnealui este principalul «vinovat» pentru că am decis să facem această investiţie aici.

De fiecare dată când am ajuns la Hunedoara am fost primit cu căldură de toată lumea şi în momentul în care vezi o asemenea abordare din partea oamenilor locului, şi aici mă refer atât la administraţia locală, cât şi la simplii cetăţeni, nu poţi decât să te bucuri, îţi dă sentimentul că ai luat o hotărâre înţeleaptă şi un lucru bun, investind în această zonă.

Un alt lucru pentru care sunt extrem de fericit e că am reuşit să deschidem în mai puţin de şase luni de la primele lucrări. Chiar vorbeam, recent, cu reprezentanţii firmelor care sunt prezente aici şi mi-au spus că, la început, au zâmbit când au auzit care e termenul la care vrem să inaugurăm proiectul nostru, pentru că nu au crezut că e posibil.

Ţin mult la disciplină, la respectarea termenelor şi mă bucur că toată lumea a rămas impresionată de viteza cu care ne-am mişcat şi că, până la urmă, ne-am ţinut de promisiune – lucru de bază în mediul afacerilor, şi nu numai!”, a declarat Gheorghe Popescu, potrivit anunțului transmis de Primăria Hunedoara.

Dan Bobouţanu, primarul orașului Hunedoara: „Încurajăm astfel de afaceri”

Dan Bobouțanu, primarul municipiului Hunedoara, a vorbit despre inaugurarea complexului comercial deținut de Gică Popescu.

„În primul rând, această investiţie înseamnă, din punctul nostru de vedere, venituri care completează bugetul local. Îl felicit, cu sinceritatea omului de rând, nu a politicianului, pe domnul Gică Popescu pentru faptul că a ales Hunedoara pentru această investiţie importantă din portofoliul său de antreprenor.

Dincolo de suma investită, vorbim şi de o reconfigurare a zonei în care ne aflăm, ne aducem aminte cu toţii cum arătau clădirile care fuseseră aici, nu mai vorbesc de faptul că avem o continuitate în această zonă.

În discuţiile repetate pe care le-am avut în încercarea de a-l convinge să investească la Hunedoara, i-am spus domnului Gică Popescu ce înseamnă Castelul Corvinilor şi faptul că, anual, prin această zonă trec sute de mii de oameni care vizitează acest important obiectiv turistic.

Astfel că vorbim de un vad foarte bun pentru orice antreprenor care vrea să investească la Hunedoara! Nu în ultimul rând, chiar aş vrea să îi îndemn pe hunedoreni să îşi facă cumpărăturile aici, în oraşul nostru, doar aşa vom încuraja astfel de afaceri să apară în zona noastră şi ne vom asigura că susţinem economia locală”, a spus Dan Bobouțanu.

Complexul comercial a fost construit pe locul unei foste fabrici de tricotaje și încălțăminte, care își încetase activitatea în urmă cu 20 de ani.

