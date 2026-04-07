„Nu era înțeles” Răzvan Lucescu și marea problemă trăită de Il Luce la națională: „Nu putea să-și educe jucătorii”

Răzvan Lucescu a explicat ce l-a nemulțumit pe Mircea Lucescu în perioada când a fost a doua oară selecționerul României.

Mircea Lucescu s-a stins din viață astăzi, la spitalul Universitar. Avea 80 de ani. A suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025

De când s-a întors Mircea Lucescu la echipa națională, în august 2024, fiul său a simțit o strângere de inimă. Care s-a accentuat cu trecerea timpului, văzându-și tatăl selecționer.

Il Luce mai pregătise o dată „tricolorii”, la începutul carierei de antrenor, între 1981 și 1986, dar vremurile se schimbaseră. Nu mai putea sta atât de mult cu internaționalii ca în anii '80.

Și Răzvan Lucescu a fost selecționerul României, știe ce înseamnă.

Răzvan a realizat că nu era locul ideal pentru părintele său, pentru că nu mai putea forma, educa jucătorii. Și nu era înțeles de ei.

Ce nu i-a plăcut lui Răzvan Lucescu la revenirea tatălui la națională

Când Mircea Lucescu a împlinit 80 de ani, antrenorul lui PAOK a vorbit și de o problemă a tatălui la națională într-un interviu pentru GOLAZO.ro.

„Fiind la echipa națională, nu are un control permanent asupra jucătorilor.

Răzvan Lucescu, 57 de ani, a fost și el selecționer între 2009 și 2011 Foto: Imago

Nu este zilnic cu ei și, de la o acțiune la alta, pot apărea schimbări, apar tot felul de situații, conjuncturi, jucătorii pe care i-a avut în prima parte au ieșit, încet-încet, de la echipele lor de club ori s-au accidentat și au venit alții.

Nu există acest control pe care l-ar fi avut la o echipă de club și nu există acea posibilitate de a-și educa jucătorii așa cum a fost el obișnuit la cluburile lui”, a explicat Răzvan.

Tata, înainte de toate, e un educator. Când spun educator mă refer și la principii de viață, și la educație de viață, dar în special la educația fotbalistică. El nu antrenează jucătorul, el educă jucătorul Răzvan Lucescu

Întrebat dacă nu depinde și de jucător într-o asemenea legătură, a spus: „Sigur, și jucătorul trebuie să fie deschis și să primească informațiile. Dacă e deschis și primește, atunci se dezvoltă. Dacă nu, problema lui”.

De ce era afectat Mircea Lucescu: „Cei mai mulți n-au cum să-l urmeze”

Răzvan a revenit la aceeași problemă mai târziu, în timpul interviului.

A spus la un moment dat că îi pare rău de situația tatălui.

„A ajuns la o vârstă și la un anumit nivel, dar, din păcate, cei mai mulți n-au cum să-l urmeze, nu-l pot înțelege”.

A spus și de ce nu era înțeles Mircea Lucescu: „Pentru că e un timp foarte scurt. De aceea ziceam că în fiecare zi să ai pe mână o echipă, un grup, oameni în jurul tău, e una.

La națională, e mai greu, depinzi și de alte aspecte, și de o conjunctură, și de o șansă, de o situație. Și în viață totul e despre conexiune”.

