Becali este încă patron în acte  Ce s-a întâmplat cu transferul acțiunilor FCSB către fiica sa, Teodora

La doi ani de la transferul acțiunilor FCSB către Teodora Mincu-Becali, Gigi Becali figurează în continuare ca acționar majoritar în evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Surpriză, Gigi Becali (67 de ani) apare în continuare, în evidențele oficiale ale statului, ca acționar majoritar la Fotbal Club FCSB, cu 99,997%, în timp ce Constantin Geambazi figurează cu 0,003%.

Gigi Becali este încă patronul din acte al FCSB, deși a cedat acțiunile fiicei sale, Teodora

Este o surpriză deoarece, încă din 2024, în Monitorul Oficial au fost publicate două hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor prin care structura FCSB era schimbată radical, iar acțiunile lui Gigi Becali treceau către Teodora Mincu-Becali (30 de ani).

Prima hotărâre, din 17 iulie 2024, prevedea cesionarea de către Gigi Becali a 14.300 de acțiuni, reprezentând 99,9930% din capitalul social, către fiica sa. În aceeași structură rămâne un acționar minoritar, Constantin Geambazi, cu o singură acțiune (0,0070%).

Decizia prin care Teodora Becali a preluat 99,99% din acțiunile FCSB, publicată în Monitorul Oficial

Ulterior, pe 19 decembrie 2024, FCSB adopta o nouă hotărâre prin care își majora capitalul social de la 14.301.000 lei la 33.621.000 lei, prin emiterea a 19.320 de acțiuni noi, toate alocate Teodorei Mincu-Becali.

Operațiunea a fost realizată prin conversia în acțiuni a unor datorii pe care clubul le avea către aceasta. Valoarea totală a creanțelor era de 19.786.112,50 lei, dintre care 19.320.000 lei au fost transformați în capital social, în timp ce diferența de 466.112,50 lei urma să fie plătită direct de club către Teodora Mincu-Becali.

După această a doua operațiune, structura rezultată în documentele societății era:

Teodora Mincu-Becali – 33.620 acțiuni (99,9970%)

Constantin Geambazi – 1 acțiune (0,0030%)

Cesiunea acțiunilor de la Fotbal Club FCSB a avut loc în contextul anului electoral 2024, marcat de alegerile parlamentare la care a participat Gigi Becali.

Explicația platformei Termene.ro

Cu toate acestea, modificările nu apar încă operate în Registrul Comerțului (ONRC), iar în evidențele oficiale consultate de instituții, platforme comerciale și baze de date publice, structura acționariatului a rămas neschimbată.

GOLAZO.ro a solicitat un punct de vedere platformei Termene.ro, unde Gigi Becali figurează în continuare ca acționar majoritar la Fotbal Club FCSB, în ciuda faptului că în Monitorul Oficial apare publicată cesiunea acțiunilor către Teodora Mincu-Becali. Răspunsul primit a fost clar:

„Am verificat informațiile disponibile în sursa oficială ONRC, iar până în prezent nu au fost înregistrate modificări privind structura acționariatului.

Astfel, datele afișate pe platformă sunt conforme cu informațiile disponibile în sursa oficială la acest moment”.

Gigi Becali figurează în continuare ca acționar majoritar al Fotbal Club FCSB SA pe platforma Termene.ro

În practică, înregistrarea modificărilor la ONRC este esențială deoarece Registrul Comerțului reprezintă evidența oficială folosită de stat, instituții, bănci și parteneri pentru a verifica cine controlează o companie.

Am o vârstă și am început să le dau la copii. Nu numai acțiunile de la FCSB, toată averea. Echipa rămâne la fata cea mare. Ea are familie, are trei copii. I-am dat ei. Nu o interesează fotbalul. Nimic, nimic. Eu comand tot! Habar nu are ea. Ea nu știe nici de bani” Gigi Becali, patron FCSB (declarația pentru Fanatik.ro)

