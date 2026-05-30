Arteta îi putea lua locul PSG l-a vrut înaintea lui Luis Enrique. De ce a refuzat antrenorul oferta. De ce are Parisul în suflet
Mikel Arteta, la Budapesta, la antrenamentul cu Arsenal înaintea finalei Ligii Campionilor. Foto: Imago
Liga Campionilor

alt-text Publicat: 30.05.2026, ora 13:02
alt-text Actualizat: 30.05.2026, ora 13:30
  • Mikel Arteta, 44 de ani, a fost curtat de PSG în 2023, înainte ca Luis Enrique să semneze pe „Parc des Princes”. 
  • Ce i-a atras pe parizieni la Arteta. De ce a spus „Nu” tehnicianul lui Arsenal. 
  • PSG - Arsenal se joacă sâmbătă, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi 1 și Prima Sport 1. 
Sâmbătă seară, PSG și Arsenal joacă meciul cel mai important al anului în fotbalul intercluburi. Finala Ligii Campionilor.

Parizienii îl au antrenor pe Luis Enrique din vara lui 2023. În trei sezoane, a cucerit 11 trofee, inclusiv prima cupă cu urechi mari de Champions a roș-albaștrilor, și a ajuns de două ori la rând în ultimul act CL.

Arteta, curtat înainte de Luis Enrique

Dar PSG ar fi putut merge în altă direcție atunci, în acel an, cu alt tehnician.

Arsenal este singura echipă a lui Mikel Arteta ca antrenor principal, din 22 decembrie 2019. Foto: Imago

L’Equipe scrie că încă din primăvara lui 2023, liderii de pe „Parc des Princes” l-au vrut pe Mikel Arteta. El a fost curtat înaintea lui Luis Enrique.

Le plăcea stilul său la Arsenal, vedeau cum „tunarii” cresc cu el alături, tot mai mult, de la un sezon la altul.

Arteta are Parisul în inimă. A jucat cu Pochettino și Ronaldinho

Mai știau și că bascul are Parisul în inimă. Când era foarte tânăr, la 18 ani, de-abia ieșit de la academia Barcelonei, a venit la PSG pentru un împrumut de 18 luni.

Arteta (stânga), când purta tricoul roș-albastru al lui PSG. Foto: Imago

Prima sa echipă profesionistă, de la începutul lui 2001 până la jumătatea lui 2002.

I-a avut colegi pe Pochettino, Heinze, JJ Okocha, Anelka și Ronaldinho, cucerind acolo întâiul trofeu la seniori: Cupa Intertoto, în 2001.

Arteta a vrut să rămână fidel proiectului Arsenal

Reprezentanții lui PSG l-au contactat pe Arteta, i-au oferit să vină în „Parc”, dar ibericul i-a refuzat. A insistat să rămână fidel proiectului de la Arsenal.

352 de meciuri
are Mikel Arteta ca antrenor la Arsenal: 213 victorii, 66 de egaluri, 73 de eșecuri. A cucerit 4 trofee cu „tunarii”

Atunci a apărut scenariul Luis Enrique. Asturianul a acceptat, iar astăzi, trei ani mai târziu, e la a doua finală consecutivă de Champions. Arteta, la prima, cu Arsenal.

