„Îl aducem pe Mbappe pe Arenă” Gigi Becali, despre promisiunea făcută de Drăguș: „Dacă un om îți spune așa...”

Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, l-a lăudat pe Denis Drăguș (27 de ani), atacant care urmează să fie transferat la formația roș-albastră.

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După meciul cu FC Argeș, scor 5-0, din grupele Cupei României, Gigi Becali a anunțat că trei jucători vor fi prezentați joi la FCSB. Este vorba de Denis Drăguș, Karlo Muhar și Meriton Korenica.

Gigi Becali, despre Drăguș: „Un jucător care poate câștiga un meci singur”

Deși s-a vehiculat că Denis Drăguș ar fi putut ajunge la Levski Sofia, Gigi Becali a vorbit acum despre transferul lui Drăguș, jucător despre care a avut doar cuvinte de laudă.

„Nu aveam garanția 100% (că vine un alt atacant în locul lui Bîrligea). Dar țineam legătura cu băiatul (n.r. Denis Drăguș) și îmi spunea că încearcă și el să facă eficientizare financiară. Adică, cu alte cuvinte, va lua ce va lua de acolo (n.r. de la Trabzonspor) și va veni.

Și atunci îmi spunea: «Vin, nea Gigi, o să jucăm în Champions League». A mai zis că o să-l aducem pe Mbappe pe Arena Națională. Și dacă un om îți spune așa…

Țineam legătura cu el tot timpul, dar nu puteam să spun, pentru că dacă spuneam avea probleme acolo în Turcia.

E foarte puternic. Un jucător care poate câștiga un meci singur. Ia mingea și se duce ca tancul până la poartă. Cel mai bun jucător român la ora asta îl consider pe Drăguș.

Așa mi-a plăcut un atacant în stânga. Acum în momentul ăsta poate fi și în centru”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

2 milioane de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș, conform Transfermarkt

Denis Drăguș a fost ținta celor de la FCSB în această vară, iar Gigi Becali e dispus să-i ofere un salariu de de aproximativ un milion de euro pe sezon.

Atacantul român se desparte astfel de Trabzonspor din cauză că nu mai făcea parte din planurile echipei, deși mai avea contract până în 2028.

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