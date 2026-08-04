Festivalul Untold va începe peste două zile, iar lucrările de pe Cluj Arena au intrat pe ultima sută de metri.

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Organizatorii au publicat și imagini de la ultimele lucrări la scena principală de pe stadion, montată la Peluza 2 a arenei.

Primele imagini cu construcția de 32m înălțime și 127m lățime de la Untold!

Întreaga structură are 32 de metri înălțime și 127 metri lățime. Doar secțiunea centrală ar avea 100 de tone!

În total, pentru a aduce la Cluj scena, utilajele și toate echipamentele audio-video ar fi fost nevoie de 200-250 de camioane!

Mai bine de jumătate doar pentru scenă, căreia luni i-a fost montată și „amuleta”, decorul principal de pe acoperiș.

Pe rețelele de socializare ale festivalului au apărut și imagini filmate de muncitorii aflați în vârful scenei, la peste 30 de metri înălțime. Este vizibil și gazonul, afectat deja de utilajele care l-au călcat în ultimele zile.

Va fi distrus complet, după ce timp de 4 zile va fi călcat de zeci de mii de fani care vor lua cu asalt festivalul. Va fi schimbat însă după încheierea evenimentului până la revenirea lui U Cluj pe stadion.

Restricții de trafic din cauza festivalului

Primăria Cluj-Napoca a anunțat deja mai multe restricții de trafic în jurul stadionului, unele intrând deja în vigoare de vineri, 31 iulie.

Circulația rutieră pe Aleea Stadion este închisă în perioada 31 iulie - 17 august între orele 23:30 - 4:30.

De asemenea, se va închide etapizat circulația pe Splaiul Independenței:

31 iulie 2026 - 2 august 2026: de la podul Garibaldi până la intersecția cu strada George Coșbuc, cu excepția tramvaiului CTP

3 august 2026: de la podul Garibaldi până la intersecția cu strada George Coșbuc

4 august 2026 - 12 august 2026, ora 04:30: de la podul Garibaldi până la Pod Napoca

12 august 2026, ora 04:30 - 17 august 2026, ora 04:30: de la podul Garibaldi până la strada George Coșbuc

Circulația rutieră va fi afectată și pe strada George Coșbuc, pe sensul spre Splaiul Independenței, iar închiderea se va face etapizat:

31 iulie 2026 - 2 august 2026: de la Aleea Stadionului până la intersecția cu Splaiul Independenței

3 august 2026: de la strada Cardinal Iuliu Hossu până la intersecția cu Splaiul Independenței

4 august 2026 - 12 august 2026, ora 04:30: de la Splaiul Independenței până la intersecția cu strada Cardinal Iuliu Hossu

12 august 2026, ora 04:30 - 17 august 2026, ora 04:30: de la intersecția cu Aleea Stadion până la intersecția cu Splaiul Independenței, cu excepția CTP

Pe scena principală de la Untold vor cânta, printre alții:

Joi: Alexandra Căpitănescu, Smiley, Sting, The Chainsmokers

Vineri: Puya, Zara Larsson, Damian Drăghici & Brothers, Kygo, Marshmello

Sâmbătă: Damian Drăghici & Brothers, Lewis Capaldi, Martin Garrix

Duminică: Grasu XXL, Flo Rida, Animal X, Steve Aoki

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