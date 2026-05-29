Continuă problemele pentru Hagi Încă doi titulari sunt OUT la meciurile cu Georgia și Țara Galiilor
Gică Hagi/ Foto: GOLAZO.ro
Nationala

Continuă problemele pentru Hagi Încă doi titulari sunt OUT la meciurile cu Georgia și Țara Galiilor

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 29.05.2026, ora 23:12
alt-text Actualizat: 29.05.2026, ora 23:12
  • Nicușor Bancu (33 de ani) și Andrei Rațiu (27 de ani) au acuzat probleme medicale și nu vor face parte din lotul României pentru amicalele cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie).
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Continuă problemele pentru Gică Hagi. După ce i-a pierdut pe Dennis Man (27 de ani) și Ionuț Radu (29 de ani), „Regele” a pierdut alți doi titulari înaintea partidelor care marchează revenirea sa pe banca „tricolorilor”, după o pauză de 25 de ani.

Rațiu a rămas fără antrenor Inigo Perez pleacă de la Rayo Vallecano după finala pierdută cu Crystal Palace
Citește și
Rațiu a rămas fără antrenor Inigo Perez pleacă de la Rayo Vallecano după finala pierdută cu Crystal Palace
Citește mai mult
Rațiu a rămas fără antrenor Inigo Perez pleacă de la Rayo Vallecano după finala pierdută cu Crystal Palace

Nicușor Bancu și Andrei Rațiu, OUT la amicalele cu Georgia și Țara Galiilor

FRF a anunțat că Nicușor Bancu se confruntă cu o pubalgie, în urma unui sezon încărcat, în timp ce Andrei Rațiu a acuzat probleme după finala Conference League, pierdută de Rayo, scor 0-1 cu Crystal Palace.

Astfel, s-a stabilit ca cei doi jucători să nu facă parte din lotul „tricolorilor” pentru amicalele cu Georgia și Țara Galiilor.

„Încă doi tricolori au devenit indisponibili pentru meciurile din luna iunie! Căpitanul Universității Craiova, Nicușor Bancu, a fost nevoit să părăsească cantonamentul primei reprezentative.

La capătul unui sezon extrem de solicitant, fundașul stânga a acuzat o pubalgie.

Deși în ultimele zile a încercat să se antreneze la capacitate maximă, durerile au persistat, împiedicându-l să continue pregătirea alături de tricolori.

Nici Andrei Rațiu nu va putea fi utilizat în cele două teste din iunie. Fundașul a acuzat probleme musculare imediat după finala Conference League în care a fost implicat.

Rațiu a efectuat astăzi un control amănunțit în Spania, iar rezultatele investigațiilor au confirmat că recuperarea sa nu îi va permite să evolueze în perioada următoare.

În urma analizelor și a consultărilor, staff-ul medical al echipei naționale a decis că ambii fotbaliști sunt indisponibili pentru acțiunea din această lună.

Le urăm multă sănătate celor doi internaționali și îi așteptăm înapoi la Echipa Națională în toamnă!”, se arată în comunicatul echipei naționalei.

  • Georgia - România se joacă pe 2 iunie, cu începere de la ora 20:00 și se va vedea în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro.
  • România - Țara Galilor se joacă pe 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua. Duelul va fi transmis în direct pe Prima TV, dar și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Lotul României pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

  • Portari: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);
  • Fundași: Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);
  • Mijlocași: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);
  • Atacanți: Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

Citește și

Au anunțat că pleacă înainte de derby Dinamo se desparte de o vedetă: „Vă aflați la ultimul meci cu el pe teren”
Superliga
21:24
Au anunțat că pleacă înainte de derby Dinamo se desparte de o vedetă: „Vă aflați la ultimul meci cu el pe teren”
Citește mai mult
Au anunțat că pleacă înainte de derby Dinamo se desparte de o vedetă: „Vă aflați la ultimul meci cu el pe teren”
Hagi trage de el Cine e jucătorul pe care „Regele” ar încerca să-l aducă la naționala României
Nationala
18:36
Hagi trage de el Cine e jucătorul pe care „Regele” ar încerca să-l aducă la naționala României
Citește mai mult
Hagi trage de el Cine e jucătorul pe care „Regele” ar încerca să-l aducă la naționala României

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
accidentare romania gica hagi andrei ratiu nicusor bancu
Știrile zilei din sport
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Liga Campionilor
22:10
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Citește mai mult
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Liga Campionilor
20:01
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Citește mai mult
Omul finalelor Kai Havertz i-a adus Liga Campionilor lui Chelsea, acum înscrie și pentru un Arsenal un GOLAZO de zile mari
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Superliga
17:44
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Citește mai mult
Rapid, strategie pentru titlu Șucu îi face toate poftele lui Pancu. Unde merg giuleștenii în cantonament + 3 amicale importante. Care e meciul-vedetă
Golazo VIDEO.  Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Stranieri
18:09
Golazo VIDEO. Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Citește mai mult
Golazo VIDEO.  Jucătorul pentru care Hagi nu vrea să insiste la națională, execuție sclipitoare
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:36
Theodor Jumătate A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Theodor Jumătate A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
22:10
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
22:48
PSG, campioană și la încasări Câți bani vor încasa francezii din partea UEFA după finala câștigată cu Arsenal
PSG, campioană și la încasări Câți bani vor încasa francezii din partea UEFA după finala câștigată cu Arsenal
21:47
Haos la Paris, în timpul finalei Champions League FOTO: Forțele de ordine, nevoite să intervină! Arestări după actele de vandalism din timpul meciului PSG - Arsenal
Haos la Paris, în timpul finalei Champions League FOTO: Forțele de ordine, nevoite să intervină!  Arestări după actele de vandalism din timpul meciului PSG - Arsenal
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Top stiri
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Superliga
16:43
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Citește mai mult
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Alte sporturi
20:58
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Citește mai mult
România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
Campionatul Mondial
16:02
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
Citește mai mult
Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier
B365
29.05
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier
Citește mai mult
VIDEO | Ultima etapă de "lucrări grele" pe șantierul la șinele de tramvai de pe strada Clăbucet, care afectează dramatic viețile oamenilor din cartier

Echipe/Competiții

fcsb 106 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 52 rapid 37 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
30.05

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share