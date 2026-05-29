Continuă problemele pentru Hagi Încă doi titulari sunt OUT la meciurile cu Georgia și Țara Galiilor

Nicușor Bancu (33 de ani) și Andrei Rațiu (27 de ani) au acuzat probleme medicale și nu vor face parte din lotul României pentru amicalele cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie).

Continuă problemele pentru Gică Hagi. După ce i-a pierdut pe Dennis Man (27 de ani) și Ionuț Radu (29 de ani), „Regele” a pierdut alți doi titulari înaintea partidelor care marchează revenirea sa pe banca „tricolorilor”, după o pauză de 25 de ani.

FRF a anunțat că Nicușor Bancu se confruntă cu o pubalgie, în urma unui sezon încărcat, în timp ce Andrei Rațiu a acuzat probleme după finala Conference League, pierdută de Rayo, scor 0-1 cu Crystal Palace.

Astfel, s-a stabilit ca cei doi jucători să nu facă parte din lotul „tricolorilor” pentru amicalele cu Georgia și Țara Galiilor.

„Încă doi tricolori au devenit indisponibili pentru meciurile din luna iunie! Căpitanul Universității Craiova, Nicușor Bancu, a fost nevoit să părăsească cantonamentul primei reprezentative.

La capătul unui sezon extrem de solicitant, fundașul stânga a acuzat o pubalgie.

Deși în ultimele zile a încercat să se antreneze la capacitate maximă, durerile au persistat, împiedicându-l să continue pregătirea alături de tricolori.

Nici Andrei Rațiu nu va putea fi utilizat în cele două teste din iunie. Fundașul a acuzat probleme musculare imediat după finala Conference League în care a fost implicat.

Rațiu a efectuat astăzi un control amănunțit în Spania, iar rezultatele investigațiilor au confirmat că recuperarea sa nu îi va permite să evolueze în perioada următoare.

În urma analizelor și a consultărilor, staff-ul medical al echipei naționale a decis că ambii fotbaliști sunt indisponibili pentru acțiunea din această lună.

Le urăm multă sănătate celor doi internaționali și îi așteptăm înapoi la Echipa Națională în toamnă!”, se arată în comunicatul echipei naționalei.

Georgia - România se joacă pe 2 iunie, cu începere de la ora 20:00 și se va vedea în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro .

. România - Țara Galilor se joacă pe 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua. Duelul va fi transmis în direct pe Prima TV, dar și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Lotul României pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

Portari : Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0); Fundași : Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

: Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0); Mijlocași : Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0); Atacanți: Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

