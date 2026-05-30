DINAMO - FCSB 1-1 (1-2 d.prel). Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele „câinilor”, a vorbit despre eșecul din finala barajului pentru Conference League.

Vizibil afectat de ratarea calificării, oficialul roș-albilor a ținut să-i felicite pe toți cei care au contribuit ca Dinamo să ajungă în acest punct.

„E dureros. Vreau să le mulțumesc jucătorilor și staff-ului pentru sezonul acesta. Atât s-a putut în această seară și anul acesta.

E frustrant, dar asta e. Concluziile, mai încolo. Un final greu de sezon l-am terminat cum l-am terminat. Am luat gol în prelungiri și în minutul 10, când n-am avut susținerea galeriei.

Nu e analiza unui singur meci, ci a unui sezon: cum am ajuns aici. Trebuia să ajungem mai funcționali. Ăștia am fost în meciul acesta.

Speranța mea e că suntem pentru prima și ultima dată în situația aceasta”, a declarat Nicolescu la Prima Sport.

Andrei Nicolescu: „Un sezon corect”

În ciuda faptului că Dinamo a ratat calificarea în Conference League, Nicolescu a dezvăluit că roș-albii și-au atins obiectivul propus la începutul acestui sezon.

Președintele „câinilor” a anunțat și ce urmează pentru gruparea din „Ștefan cel Mare”.

„E un sezon corect, așa cum ni l-am prognozat, în ciuda tuturor fricilor. Ne-am propus locurile 4–6 anul acesta. L-am atins, dar rămânem dezamăgiți, pentru că puteam obține mai mult dacă gestionam anumite situații mult mai bine.

Cu siguranță că Dinamo își dorește să poată lua decizii mult mai rapid, apropo de jucători. Au fost momente în care am stagnat anumite decizii și poate asta ne-a dus la lipsa unor soluții. Chiar fără mari eforturi financiare, puteam face mai repede niște alegeri pe care nu le-am mai putut face.

Asta ne dorim în anul viitor, să fim mai structurați în alegeri în momentul în care vrem să transferăm. Ne propunem să aducem ceva mai bun decât ceea ce pierdem”, a concluzionat Nicolescu.

