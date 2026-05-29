Ofri Arad, schimbarea câștigătoare Jucătorul pe care Gigi Becali nu îl mai voia a fost erou pentru FCSB la baraj!

Ofri Arad (27 de ani) a marcat primul său gol pentru FCSB într-un moment uriaș: finala barajului pentru calificarea în preliminariile Conference League, contra lui Dinamo.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Marius Baciu l-a trimis pe teren pe israelian în minutul 105, în locul lui Darius Olaru, iar mutarea antrenorului roș-albaștrilor s-a dovedit a fi una inspirată.

Ofri Arad, jucătorul pe care Gigi Becali nu îl mai voia, erou pentru FCSB la baraj

La doar două minute după intrarea pe teren, Arad a apărut decisiv în faza care a readus FCSB în avantaj.

Acțiunea a pornit chiar de la fotbalistul introdus în prelungiri. Ofri Arad l-a găsit excelent pe Valentin Crețu în margine, fundașul dreapta a avansat și a centrat în careu, iar balonul a ajuns la Florin Tănase.

Decarul FCSB-ului a întors inteligent mingea către Arad, care, aflat în careu, l-a învins pe Epassy și a dus scorul la 2-1.

Transferat de FCSB în iarnă, după despărțirea de Kairat Almaty, Arad a avut un parcurs dificil în tricoul roș-albastru.

Până la partida cu Dinamo, acesta bifase 206 minute în 7 meciuri pentru FCSB, fără să reușească să marcheze.

Gigi Becali voia să renunțe la el, însă fotbalistul nu ducea lipsă de interes din partea altor cluburi.

1,2 milioane de euro este cota de piață a fotbalistului, conform transfermarkt.com

Golul lui Ofri Arad, în a doua repriză de prelungiri, a venit după ce FCSB deschisese scorul prin Joyskim Dawa, în minutul 10, iar Dinamo egalase în repriza a doua, prin Karamoko.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport