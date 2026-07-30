FK Auda - FCSB 4-1. Gigi Becali (68 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a vorbit după eliminarea suferită în fața lui letonilor.

Patronul formației roș-albastre susține că a cedat în fața indicațiilor lui Marius Baciu (51 de ani) și consideră că aceasta a fost una dintre cauzele eliminării.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Elevii lui Baciu au părăsit Conference League încă din primul tur disputat, după ce pierduseră și manșa de la București, scor 2-3. Auda s-a calificat cu 7-3 la general.

FK Auda - FCSB 4-1 . Becali: „Am început să fiu prost și să cedez la vrăjeli”

În ciuda eliminării, Becali a transmis că nu intenționează să-l demită pe Marius Baciu.

„Eu am spus prima dată ca Risto Radunovic să fie mijlocaș central, dar în meciul ăsta nu trebuia jucat cu el la mijloc.

Au zis că au făcut analize, că nu știu ce, că Risto stă acolo... Am început să fiu prost și să cedez la vrăjeli .

Am zis: «Ce să facem?». A calificat omul echipa, deși eram în play-out. Nu am nimic să-i reproșez lui Baciu.

Eu sunt vinovatul. Cum să-l dau pe om afară”, a declarat Becali la Prima Sport 2.

Radunovic fusese folosit în fața apărării, în timp ce Ricardo Pădurariu a ocupat postul de fundaș stânga.

FOTO. Golul marcat de Joao Paulo în minutul 58 al meciului

Gigi Becali, atac dur la Târnovanu: „Are impresia că e un mare portar”

Ștefan Târnovanu a fost din nou criticat de finanțatorul FCSB.

„I-am spus lui Mihai Stoica să-i spună lui Târnovanu să nu mai paseze el, să nu mai dea el mingea la adversar.

El are impresia că e un mare portar. Să nu mai dea el pasă în stânga sau în dreapta. Pentru ce să dai pasă la adversar?”, a afirmat Becali.

O să vină și o să spună că vrea să plece. Acolo stă până la finalul contractului. Nici nu-l vând, nici nu-i dau drumul, să nu vină cu nicio ofertă. Poate de-aia joacă la mișto, ca să-i dau drumul. Uite că nu-i dau Gigi Becali, patron FCSB

Gigi Becali: „De râsul lumii am ajuns”

Nici Octavian Popescu nu a scăpat de criticile finanțatorului.

„În România nu există echipă mai slabă decât Auda, poate doar în Liga 2

Tavi Popescu îi ceartă el pe ceilalți. Nici nu ai ajuns fotbalist... Îl ceartă el pe Pădurariu, pe ăla… Ce pretenții să am? De râsul lumii am ajuns.

Am luat cinci-șase jucători. Ce să mai iau? Drăguș e gata să vină oricând. Trebuie să întăresc echipa. După ce că suntem praf, o las așa? Dacă nu-i aduc lui Bîrligea un atacant, se distrează pe teren”, a declarat patronul FCSB.

FOTO. Primul gol primit de Târnovanu în meciul cu FK Auda

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport