Ce se întâmplă cu Baciu Patronul FCSB anunță măsuri drastice: „Am fost prost și  am cedat la vrăjeli” + jucătorul pe care l-a desființat +25 foto
Marius Baciu. Foto: Imago
Conference League

Ce se întâmplă cu Baciu Patronul FCSB anunță măsuri drastice: „Am fost prost și am cedat la vrăjeli” + jucătorul pe care l-a desființat

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.07.2026, ora 22:06
alt-text Actualizat: 30.07.2026, ora 22:06
  • FK Auda - FCSB 4-1. Gigi Becali (68 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a vorbit după eliminarea suferită în fața lui letonilor.
  • Patronul formației roș-albastre susține că a cedat în fața indicațiilor lui Marius Baciu (51 de ani) și consideră că aceasta a fost una dintre cauzele eliminării.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Elevii lui Baciu au părăsit Conference League încă din primul tur disputat, după ce pierduseră și manșa de la București, scor 2-3. Auda s-a calificat cu 7-3 la general.

Aici duce trufia Ce făceau MM Stoica și Gigi Becali înainte ca FCSB să iasă în genunchi din Europa: „Trebuie să desenez? Nu am chef de rebuturi!”
Citește și
Aici duce trufia Ce făceau MM Stoica și Gigi Becali înainte ca FCSB să iasă în genunchi din Europa: „Trebuie să desenez? Nu am chef de rebuturi!”
Citește mai mult
Aici duce trufia Ce făceau MM Stoica și Gigi Becali înainte ca FCSB să iasă în genunchi din Europa: „Trebuie să desenez? Nu am chef de rebuturi!”

FK Auda - FCSB 4-1. Becali: „Am început să fiu prost și să cedez la vrăjeli”

În ciuda eliminării, Becali a transmis că nu intenționează să-l demită pe Marius Baciu.

„Eu am spus prima dată ca Risto Radunovic să fie mijlocaș central, dar în meciul ăsta nu trebuia jucat cu el la mijloc.

Au zis că au făcut analize, că nu știu ce, că Risto stă acolo... Am început să fiu prost și să cedez la vrăjeli.

Am zis: «Ce să facem?». A calificat omul echipa, deși eram în play-out. Nu am nimic să-i reproșez lui Baciu.

Eu sunt vinovatul. Cum să-l dau pe om afară”, a declarat Becali la Prima Sport 2.

  • Radunovic fusese folosit în fața apărării, în timp ce Ricardo Pădurariu a ocupat postul de fundaș stânga.

FOTO. Golul marcat de Joao Paulo în minutul 58 al meciului

Galerie foto (25 imagini)

Golul marcat de Joao Paulo în minutul 58 al meciului Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide Golul marcat de Joao Paulo în minutul 58 al meciului Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide Golul marcat de Joao Paulo în minutul 58 al meciului Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide Golul marcat de Joao Paulo în minutul 58 al meciului Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide Golul marcat de Joao Paulo în minutul 58 al meciului Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide
+25 Foto
labels.photo-gallery

Gigi Becali, atac dur la Târnovanu: „Are impresia că e un mare portar”

Ștefan Târnovanu a fost din nou criticat de finanțatorul FCSB.

„I-am spus lui Mihai Stoica să-i spună lui Târnovanu să nu mai paseze el, să nu mai dea el mingea la adversar.

El are impresia că e un mare portar. Să nu mai dea el pasă în stânga sau în dreapta. Pentru ce să dai pasă la adversar?”, a afirmat Becali.

O să vină și o să spună că vrea să plece. Acolo stă până la finalul contractului. Nici nu-l vând, nici nu-i dau drumul, să nu vină cu nicio ofertă. Poate de-aia joacă la mișto, ca să-i dau drumul. Uite că nu-i dau Gigi Becali, patron FCSB

Gigi Becali: „De râsul lumii am ajuns”

Nici Octavian Popescu nu a scăpat de criticile finanțatorului.

„În România nu există echipă mai slabă decât Auda, poate doar în Liga 2

Tavi Popescu îi ceartă el pe ceilalți. Nici nu ai ajuns fotbalist... Îl ceartă el pe Pădurariu, pe ăla… Ce pretenții să am? De râsul lumii am ajuns.

Am luat cinci-șase jucători. Ce să mai iau? Drăguș e gata să vină oricând. Trebuie să întăresc echipa. După ce că suntem praf, o las așa? Dacă nu-i aduc lui Bîrligea un atacant, se distrează pe teren”, a declarat patronul FCSB.

FOTO. Primul gol primit de Târnovanu în meciul cu FK Auda

Galerie foto (56 imagini)

FOTO. Golul primit de Ștefan Târnovanu în meciul Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide FOTO. Golul primit de Ștefan Târnovanu în meciul Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide FOTO. Golul primit de Ștefan Târnovanu în meciul Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide FOTO. Golul primit de Ștefan Târnovanu în meciul Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide FOTO. Golul primit de Ștefan Târnovanu în meciul Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide
+56 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Becali, jigniri în direct după rușine Patronul FCSB a izbucnit după prima întrebare: „Nu mai intru cu vagabonzi d-ăștia”
Conference League
21:32
Becali, jigniri în direct după rușine Patronul FCSB a izbucnit după prima întrebare: „Nu mai intru cu vagabonzi d-ăștia”
Citește mai mult
Becali, jigniri în direct după rușine Patronul FCSB a izbucnit după prima întrebare: „Nu mai intru cu vagabonzi d-ăștia”
 Cea mai mare rușine din „era Becali” La cinci ani de la coșmarul cu Karagandy, FCSB se face din nou de râs
Conference League
21:17
Cea mai mare rușine din „era Becali” La cinci ani de la coșmarul cu Karagandy, FCSB se face din nou de râs
Citește mai mult
 Cea mai mare rușine din „era Becali” La cinci ani de la coșmarul cu Karagandy, FCSB se face din nou de râs

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

NATO mută rapid Flancul Estic: Forțele românești din Lituania se întorc acasă și Spania trimite la baza Kogălniceanu 7 avioane de vânătoare F-18 și 200 de militari
NATO mută rapid Flancul Estic: Forțele românești din Lituania se întorc acasă și Spania trimite la baza Kogălniceanu 7 avioane de vânătoare F-18 și 200 de militari
NATO mută rapid Flancul Estic: Forțele românești din Lituania se întorc acasă și Spania trimite la baza Kogălniceanu 7 avioane de vânătoare F-18 și 200 de militari
Marius Baciu fcsb stefan tarnovanu
Știrile zilei din sport
CFR Cluj spală rușinea  Singura echipă din România care a supraviețuit în Conference League! Pe cine vor înfrunta mai departe
Conference League
30.07
CFR Cluj spală rușinea Singura echipă din România care a supraviețuit în Conference League! Pe cine vor înfrunta mai departe
Citește mai mult
CFR Cluj spală rușinea  Singura echipă din România care a supraviețuit în Conference League! Pe cine vor înfrunta mai departe
Becali, jigniri în direct după rușine Patronul FCSB a izbucnit după prima întrebare: „Nu mai intru cu vagabonzi d-ăștia”
Conference League
30.07
Becali, jigniri în direct după rușine Patronul FCSB a izbucnit după prima întrebare: „Nu mai intru cu vagabonzi d-ăștia”
Citește mai mult
Becali, jigniri în direct după rușine Patronul FCSB a izbucnit după prima întrebare: „Nu mai intru cu vagabonzi d-ăștia”
U Cluj, eliminată din Europa Brann a pus capăt parcursului „studenților” în Conference League
Conference League
30.07
U Cluj, eliminată din Europa Brann a pus capăt parcursului „studenților” în Conference League
Citește mai mult
U Cluj, eliminată din Europa Brann a pus capăt parcursului „studenților” în Conference League
 Cea mai mare rușine din „era Becali” La cinci ani de la coșmarul cu Karagandy, FCSB se face din nou de râs
Conference League
30.07
Cea mai mare rușine din „era Becali” La cinci ani de la coșmarul cu Karagandy, FCSB se face din nou de râs
Citește mai mult
 Cea mai mare rușine din „era Becali” La cinci ani de la coșmarul cu Karagandy, FCSB se face din nou de râs
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:24
Silviu Tudor Samuilă Microuniversul nostru
Silviu Tudor Samuilă Microuniversul nostru
23:25
CFR Cluj spală rușinea Singura echipă din România care a supraviețuit în Conference League! Pe cine vor înfrunta mai departe
CFR Cluj spală rușinea  Singura echipă din România care a supraviețuit în Conference League! Pe cine vor înfrunta mai departe
22:35
„Atunci s-a pierdut meciul” Jucătorul pe care Marius Baciu îl arată cu degetul după eliminarea din Europa: „Acolo s-a rupt jocul”
„Atunci s-a pierdut meciul” Jucătorul pe care Marius Baciu îl arată cu degetul după eliminarea din Europa: „Acolo s-a rupt jocul”
21:32
Becali, jigniri în direct după rușine Patronul FCSB a izbucnit după prima întrebare: „Nu mai intru cu vagabonzi d-ăștia”
Becali, jigniri în direct după rușine Patronul FCSB a izbucnit după prima întrebare: „Nu mai intru cu vagabonzi d-ăștia”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități
Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială
Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?
Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!
Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate
Top stiri
ZERO BARAT! FCSB iese din Europa după două înfrângeri penibile în care a primit ȘAPTE goluri de la locul 3 din Letonia
Conference League
30.07
ZERO BARAT! FCSB iese din Europa după două înfrângeri penibile în care a primit ȘAPTE goluri de la locul 3 din Letonia
Citește mai mult
ZERO BARAT! FCSB iese din Europa după două înfrângeri penibile în care a primit ȘAPTE goluri de la locul 3 din Letonia
Cine transmite KuPS - Craiova Oltenii înfruntă liderul din Finlanda în turul trei preliminar al Europa League
Europa League
30.07
Cine transmite KuPS - Craiova Oltenii înfruntă liderul din Finlanda în turul trei preliminar al Europa League
Citește mai mult
Cine transmite KuPS - Craiova Oltenii înfruntă liderul din Finlanda în turul trei preliminar al Europa League
Decizie-șoc la CFR Cluj  A fost dat afară după 18 ani petrecuți în Gruia. Explicația lui Ioan Varga: „Vreau să ridic nivelul”
Superliga
30.07
Decizie-șoc la CFR Cluj A fost dat afară după 18 ani petrecuți în Gruia. Explicația lui Ioan Varga: „Vreau să ridic nivelul”
Citește mai mult
Decizie-șoc la CFR Cluj  A fost dat afară după 18 ani petrecuți în Gruia. Explicația lui Ioan Varga: „Vreau să ridic nivelul”
Miracol pe Pasajul Basarab: podul a dobândit constructor, la câteva ore după ce în spațiul public s-a vorbit despre cum lucrările au început fără. Cine a câștigat licitația
B365
29.07
Miracol pe Pasajul Basarab: podul a dobândit constructor, la câteva ore după ce în spațiul public s-a vorbit despre cum lucrările au început fără. Cine a câștigat licitația
Citește mai mult
Miracol pe Pasajul Basarab: podul a dobândit constructor, la câteva ore după ce în spațiul public s-a vorbit despre cum lucrările au început fără. Cine a câștigat licitația

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 27 rapid 16 Universitatea Craiova 42 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share