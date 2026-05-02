Rămâne la FCSB Gigi Becali anunță că va prelungi contractul unui titular: „Îşi face treaba”

Csikszereda - FCSB 1-0. Gigi Becali (67 de ani), patronul grupării roș-albastre, a anunțat că unui titular al echipei i se va prelungi contractul.

Deși campioana en-titre a fost învinsă, vineri, de Csikszereda, în etapa 7 din play-out, Gigi Becali nu a fost supărat pentru rezultat și a făcut un anunț cu privire la un jucător de bază al echipei.

Csikszereda - FCSB 1-0 . Gigi Becali: „O să-i prelungim contractul lui Crețu”

Gigi Becali a anunțat că o să-i prelungească contractul lui Valentin Crețu. Actuala înțelegere a fundașului este valabilă până în luna decembrie a acestui an.

„ Creţu în dreapta, probabil o să-i prelungim contractul iar. Îşi face treaba . Singurul aspect unde e deficitar e la centrări, dar îşi face treaba.

Pantea, l-am tot încercat. Păcat de el, are forţă, viteză, e tânăr, dar nu are... Nu ştiu ce nu are”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

150.000 de euro este cota de piață a lui Valentin Crețu, conform Transfermarkt

Crețu a fost transferat de la Gaz Metan Mediaș în august 2019, în schimbul sumei de 125.000 de euro. De atunci, fundașul dreapta a devenit o prezență constantă în primul „11” și unul dintre jucătorii cu cea mai mare vechime din lot.

De la sosirea sa la formația roș-albastră, Vali Crețu a jucat 243 de meciuri, a marcat un singur gol și a oferit 22 de pase decisive.

36 de apariții a bifat Crețu în acest sezon pentru FCSB. A dat 8 pase de gol

De-a lungul carierei, Crețu a evoluat și la echipe precum Concordia Chiajna, ACS Poli Timișoara, Rapid, Energie Cottbus și Gloria Buzău.

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 7 36 8 UTA Arad 6 32* 9 FC Botoșani 6 31 10 Csikszereda 7 30* 11 Oțelul Galați 6 28 12 Farul Constanța 6 24* 13 Petrolul Ploiești 6 23 14 Hermannstadt 6 20* 15 Unirea Slobozia 6 20* 16 Metaloglobus București 6 11 *beneficiază de rotunjire

