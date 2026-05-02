Rămâne la FCSB Gigi Becali anunță că va prelungi contractul unui titular: „Îşi face treaba”

Deși campioana en-titre a fost învinsă, vineri, de Csikszereda, în etapa 7 din play-out, Gigi Becali nu a fost supărat pentru rezultat și a făcut un anunț cu privire la un jucător de bază al echipei.
Csikszereda - FCSB 1-0. Gigi Becali: „O să-i prelungim contractul lui Crețu”
Gigi Becali a anunțat că o să-i prelungească contractul lui Valentin Crețu. Actuala înțelegere a fundașului este valabilă până în luna decembrie a acestui an.
„Creţu în dreapta, probabil o să-i prelungim contractul iar. Îşi face treaba. Singurul aspect unde e deficitar e la centrări, dar îşi face treaba.
Pantea, l-am tot încercat. Păcat de el, are forţă, viteză, e tânăr, dar nu are... Nu ştiu ce nu are”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport, citat de orangesport.ro.
Crețu a fost transferat de la Gaz Metan Mediaș în august 2019, în schimbul sumei de 125.000 de euro. De atunci, fundașul dreapta a devenit o prezență constantă în primul „11” și unul dintre jucătorii cu cea mai mare vechime din lot.
De la sosirea sa la formația roș-albastră, Vali Crețu a jucat 243 de meciuri, a marcat un singur gol și a oferit 22 de pase decisive.
De-a lungul carierei, Crețu a evoluat și la echipe precum Concordia Chiajna, ACS Poli Timișoara, Rapid, Energie Cottbus și Gloria Buzău.
Clasamentul în play-out
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|7
|FCSB
|7
|36
|8
|UTA Arad
|6
|32*
|9
|FC Botoșani
|6
|31
|10
|Csikszereda
|7
|30*
|11
|Oțelul Galați
|6
|28
|12
|Farul Constanța
|6
|24*
|13
|Petrolul Ploiești
|6
|23
|14
|Hermannstadt
|6
|20*
|15
|Unirea Slobozia
|6
|20*
|16
|Metaloglobus București
|6
|11