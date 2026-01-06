„De ce să mă bag eu?” Gigi Becali a aflat câți bani a încasat CFR Cluj pentru Louis Munteanu și a reacționat: „Nu cred”
Louis Munteanu
„De ce să mă bag eu?” Gigi Becali a aflat câți bani a încasat CFR Cluj pentru Louis Munteanu și a reacționat: „Nu cred”

  • Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a vorbit despre transferul lui Louis Munteanu (23 de ani) la D.C. United.

Campioana României l-a dorit cu insistență pe Louis Munteanu în trecut și ar fi fost dispusă să plătească 4,5 milioane de euro în schimbul atacantului. Mutarea a picat, iar jucătorul a ajuns, în cele din urmă, în MLS.

Gigi Becali, despre suma pe care a primit-o CFR pentru Munteanu: „Nu cred”

CFR Cluj a încasat 6 milioane de euro de la formația americană D.C. United pentru Louis Munteanu, iar Gigi Becali a oferit o primă reacție cu privire la suma de transfer.

„E extraordinar, e super, dacă de la 3 milioane, iei 6. Eu, de exemplu, nu cred, dar de ce să mă bag eu? Dacă le convine, înseamnă că e bine.

E fotbalist de fotbalist. Dădeam 4 milioane pe el, am făcut ofertă. Am ajuns și la 4,5 milioane. N-am făcut niciodată ofertă mai mare”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

37 de goluri
a produs Louis Munteanu în cele 63 de meciuri disputate în tricoul lui CFR Cluj. A marcat de 28 de ori și a livrat 9 pase decisive

Chiar dacă formația din Gruia a primit 6 milioane de euro în schimbul atacantului, valoarea totală a transferului ar putea ajunge la 9,2 milioane de euro, în contract urmând să fie introduse și anumite bonusuri.

Munteanu a semnat un contract valabil trei ani și jumătate până în vara sezonului 2028‑29, cu opțiune pentru sezonul 2029‑30.

Gruparea din Washington a precizat că atacantul tricolor va evolua pentru „Black and Red” în calitate de Designated Player - un statut special în Major League Soccer ce permite clubului să depășească plafonul salarial convențional pentru a aduce jucători de calibru ridicat.

1,2 milioane de euro
pe an ar putea încasa Louis Munteanu, cu tot cu bonusuri, la D.C. United

Cel mai scump transfer realizat până acum de echipa din SUA a fost cel al lui Christian Benteke, adus în sezonul 2022–2023 de la Crystal Palace, pentru suma de 5,4 milioane de euro.

Munteanu a avut parte de un start de sezon dificil, cu accidentări și scăderi de formă, reușind să înscrie trei goluri și să ofere 6 pase decisive în 21 de apariții în toate competițiile pentru CFR, comparativ cu stagiunea anterioară, când a devenit golgheter în Liga 1, cu 23 de reușite în 35 de partide.

Atacantul a fost transferat de CFR Cluj de la Fiorentina în vara anului 2024, pentru o sumă de aproximativ 2,3 milioane de euro, și a devenit un jucător cheie, marcând 28 de goluri și oferind 9 assist-uri în 63 de meciuri.

4,5 milioane de euro
este cota de piață a lui Louis Munteanu, conform Transfermarkt

CFR Cluj gigi becali transfer mls fcsb dc united louis munteanu
