„De ce să mă bag eu?” Gigi Becali a aflat câți bani a încasat CFR Cluj pentru Louis Munteanu și a reacționat: „Nu cred”

- Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a vorbit despre transferul lui Louis Munteanu (23 de ani) la D.C. United.
Campioana României l-a dorit cu insistență pe Louis Munteanu în trecut și ar fi fost dispusă să plătească 4,5 milioane de euro în schimbul atacantului. Mutarea a picat, iar jucătorul a ajuns, în cele din urmă, în MLS.
Gigi Becali, despre suma pe care a primit-o CFR pentru Munteanu: „Nu cred”
CFR Cluj a încasat 6 milioane de euro de la formația americană D.C. United pentru Louis Munteanu, iar Gigi Becali a oferit o primă reacție cu privire la suma de transfer.
„E extraordinar, e super, dacă de la 3 milioane, iei 6. Eu, de exemplu, nu cred, dar de ce să mă bag eu? Dacă le convine, înseamnă că e bine.
E fotbalist de fotbalist. Dădeam 4 milioane pe el, am făcut ofertă. Am ajuns și la 4,5 milioane. N-am făcut niciodată ofertă mai mare”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.
Chiar dacă formația din Gruia a primit 6 milioane de euro în schimbul atacantului, valoarea totală a transferului ar putea ajunge la 9,2 milioane de euro, în contract urmând să fie introduse și anumite bonusuri.
Munteanu a semnat un contract valabil trei ani și jumătate până în vara sezonului 2028‑29, cu opțiune pentru sezonul 2029‑30.
Gruparea din Washington a precizat că atacantul tricolor va evolua pentru „Black and Red” în calitate de Designated Player - un statut special în Major League Soccer ce permite clubului să depășească plafonul salarial convențional pentru a aduce jucători de calibru ridicat.
Cel mai scump transfer realizat până acum de echipa din SUA a fost cel al lui Christian Benteke, adus în sezonul 2022–2023 de la Crystal Palace, pentru suma de 5,4 milioane de euro.
Munteanu a avut parte de un start de sezon dificil, cu accidentări și scăderi de formă, reușind să înscrie trei goluri și să ofere 6 pase decisive în 21 de apariții în toate competițiile pentru CFR, comparativ cu stagiunea anterioară, când a devenit golgheter în Liga 1, cu 23 de reușite în 35 de partide.
Atacantul a fost transferat de CFR Cluj de la Fiorentina în vara anului 2024, pentru o sumă de aproximativ 2,3 milioane de euro, și a devenit un jucător cheie, marcând 28 de goluri și oferind 9 assist-uri în 63 de meciuri.