Louis Munteanu și Lindon Emerllahu foto: Sport Pictures, Raed Krishan, montaj GOLAZO.ro
Superliga

Lovitură pentru FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Reacția patronului roș-albaștrilor

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 03.11.2025, ora 19:34
alt-text Actualizat: 03.11.2025, ora 20:10
  • FCSB plănuiește o dublă mutare pentru următoarea perioadă de transferuri.
  • Patronul Gigi Becali (67 de ani) ar fi înaintat o ofertă pentru Louis Munteanu și Lindon Emerllahu, jucătorii celor de la CFR Cluj.
  • Ulterior, Becali nu a vrut să dezvăluie care este situația posibilelor transferuri.

Louis Munteanu este o țintă mai veche a patronului de la FCSB, iar acesta nu pare să renunțe la achiziționarea atacantului, care acum ar putea veni la pachet cu un coechipier.

FCSB ar intenționa să-i transfere pe Louis Munteanu și Lindon Emerllahu

Gigi Becali ar fi propus deja o ofertă pentru Munteanu și Emerllahu, în total 4,5 milioane de euro, însă suma pe care ar putea s-o încaseze CFR ar fi mult mai mare, grație bonusurilor incluse, informează jurnalistul Emanuel Roșu.

Deși l-a refuzat de multe ori până acum, Ioan Varga tinde să accepte oferta lui Becali de această dată, din cauza dificultăților financiare cu care se confruntă.

În plus, cel puțin în situația lui Emerllahu, discuțiile dintre cele două cluburi au ajuns destul de departe.

Ultima dată când Becali a mai vrut să forțeze mutarea lui Louis Munteanu a fost la finalul lunii septembrie, însă Varga a refuzat în mod clar.

  • Louis Munteanu, 23 de ani, este cotat la 5 milioane de euro, în timp ce kosovarul Emerllahu, 22 de ani, are o cotă de 1,3 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com.
  • Atacantul are 2 goluri și 3 pase decisive în 15 meciuri din acest sezon, în timp ce mijlocașul are 2 asssituri și 4 goluri în 18 meciuri.

Gigi Becali: „Avem niște convenții”

Ulterior, patronul de la FCSB a comentat posibilele transferuri, dar nu a oferit informații concrete din respect pentru Ioan Varga.

„Eu sunt prieten cu el și noi avem niște convenții ale noastre. Nu putem să spunem tot ce negociem și ce vorbim.

Sunt lucruri pe care nu pot să le spun. Nu sunt genul de om care să fugă de întrebări sau să mint. Dar sunt lucruri la care convin cu prietenii mei. 

Nelu Varga e un om... Eu am câștigat bani cu el. Cu Bîrligea am câștigat bani. Am câștigat și la fotbal, și ca jucător, ca valoare. Nu pot să spun. Deci, nu pot să vă răspund la întrebările astea.

Sunt lucruri pe care eu nu pot să le confirm sau să le infirm. Nu infirm, pentru că după aceea, mâine-poimâine, aud: «Bă, mincinosule...», dar nici nu confirm, pentru că e o chestiune de loialitate față de un prieten și față de un partener de afaceri”, a declarat Becali, în emisiunea Fotbal Club, la Digi Sport.

Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan
Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan

VIDEO Golul dinamovistului Soro, care a răpus-o pe CFR pe Arena Națională

