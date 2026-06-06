„Dică făcea pe șmecherul” Patronul FCSB explică de ce nu s-a înțeles cu fostul antrenor al roș-albaștrilor: „Nu îmi faci schimbările”

Gigi Becali (67 de ani) a vorbit despre Nicolae Dică (46 de ani), fost antrenor al echipei FCSB, și a dezvăluit o discuție pe care ar fi avut-o cu acesta în urmă cu câțiva ani.

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Nicolae Dică a pregătit-o pe FCSB în două mandate. Primul a fost între 2017 și 2018, perioadă în care echipa a terminat pe locul 2 în Superliga și a ajuns în șaisprezecimile Europa League.

A revenit apoi în vara lui 2022, dar al doilea mandat s-a încheiat rapid, în noiembrie, după o serie de rezultate slabe.

Becali l-a ironizat pe Nicolae Dică: „Dacă atunci venea la FCSB, acum era mare antrenor. Poate îl iau secundul lui Baciu”

Becali a povestit că, după prima despărțire, ar fi existat o nouă discuție cu Dică pentru revenirea la FCSB, însă patronul susține că tehnicianul „o făcea pe șmecherul”.

„El (n.r. - Dică) a fost la mine în bucătărie, acum vreo 3-4 ani. Și făcea pe șmecherul, că «nu, nea Gigi, eu așa, eu așa, eu fac așa».

El, dacă atunci venea la FCSB, acum era mare antrenor și lua milioane”, a declarat Becali, conform fanatik.ro.

Tot eu sunt vinovatul, că tot eu i-am făcut șmecheri pe ei (n.r. pe unii antrenori). Ce, pe ăla de la Argeș (n.r. Bogdan Andone) cine l-a făcut antrenor? Era pe la Ghimpații din Deal, pe la o echipă de Divizia B. Nu l-au lăsat să vină. L-am luat eu și după aceea s-a ridicat în fotbal. Am văzut că e băiat bun. Gigi Becali, patron FCSB

Finanțatorul FCSB a lăsat de înțeles că l-ar putea aduce totuși pe Dică în staff, ca „secund” al lui Marius Baciu, actualul antrenor al roș-albaștrilor.

„Poate îl iau pe Di Caprio (n.r. - Nicolae Dică) secundul lui Baciu. Să vedem dacă vrea. Dă din cap și zice că nu. Ce să-i fac. Dacă nu a venit atunci, acum era mare.

Dar el se dădea șmecher. «Eu cutare, sunt antrenor, nu îmi faci schimbările. Nu fac eu, nea Gigi, așa ceva». Dar e om cuminte”, a mai spus Becali.

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Înainte să îl numească pe Marius Baciu, Becali a încercat să îl convingă pe Bogdan Andone, antrenorul care a dus-o pe FC Argeș în play-off.

„Acum, când l-am chemat și pe el (n.r. - pe Andone), a spus: «Că stai, că să vorbesc cu Dani Coman».

Atunci, eu i-am spus: «Dacă vii la mine, într-un an-doi, îmi fac echipa, și tu o să ajungi mare antrenor. Dacă stai la Pitești, într-un an o să fii pe acolo, pe la Metaloglobus, la retrogradare, și o să ajungi să antrenezi în Liga a 2-a, ca Di Caprio (n.r. Nicolae Dică)»”.

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