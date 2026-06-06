FCSB, transfer ratat Anderson Ceara nu mai ajunge la fosta campioană: „Nu mă obligă nimeni să-l dau” . Reacția lui Mihai Stoica +9 foto
Anderson Ceara
Superliga

FCSB, transfer ratat Anderson Ceara nu mai ajunge la fosta campioană: „Nu mă obligă nimeni să-l dau”. Reacția lui Mihai Stoica

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 06.06.2026, ora 10:02
alt-text Actualizat: 06.06.2026, ora 10:02
  • Mihai Stoica (60 de ani) a venit cu noi detalii despre situația transferurilor plănuite de FCSB pentru următoarea stagiune.
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Oficialul clubului a transmis că înțelegerea în privința lui Anderson Ceara nu s-a concretizat, în timp ce negocierile pentru Stefan Pirgic continuă.

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Mihai Stoica: „Au fost pretenții prea mari”

În urmă cu o zi, oficialul FCSB anunța că a fost înaintată o ofertă scrisă pentru Ceara și așteaptă un răspuns din partea celor de la Csikszereda. Acesta a venit, fiind unul negativ.

„Nu, ne-am înțeles în privința lui Ceara. Da (n.r. - pretențiile au fost prea mari)”, a confirmat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Cât despre situația mutării lui Stefan Pirgic, sârbul de la Zeleznicar Pancevo, Stoica a transmis:

„Acolo o să dureze. Dacă se va ajunge la un numitor comun, va dura. Da, e un jucător foarte interesant.

În funcție de ce vom aduce, poate vor și pleca, momentan nu pleacă nimeni. (...) Acum nu știm noi ce valoare are (n.r. - Pirgic), nouă ne-a plăcut și l-am pus cap de listă la mijlocașii centrali”.

FOTO. Golul reușit de Anderson Ceara în Csikszereda - UTA Arad 2-0

Galerie foto (9 imagini)

Golul marcat de Anderson Ceara în Csikszereda - UTA 2-0/foto: capturi Digi Sport Golul marcat de Anderson Ceara în Csikszereda - UTA 2-0/foto: capturi Digi Sport Golul marcat de Anderson Ceara în Csikszereda - UTA 2-0/foto: capturi Digi Sport Golul marcat de Anderson Ceara în Csikszereda - UTA 2-0/foto: capturi Digi Sport Golul marcat de Anderson Ceara în Csikszereda - UTA 2-0/foto: capturi Digi Sport
+9 Foto
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Zoltan Szondi: „Dacă oferta nu este cea dorită, nu mă obligă nimeni să-l dau”

Președintele clubului ciucan a vorbit și el despre situația lui Ceara, explicând că își dorește să obțină o ofertă cât mai solidă pentru brazilian.

„Nu știu nimic despre viitorul lui Anderson, la ora actuală. Să fim sinceri, vorbim despre un jucător precum Anderson Ceara, care își folosește ambele picioare, este tehnic și câștigă duelurile unu contra unu.

Nu dorim nici să-l păstrăm și nici să-l cedăm, însă dacă primim o ofertă financiară bună, atunci îi dăm drumul.

Dacă oferta nu este cea dorită, nu mă obligă nimeni să-l dau. FCSB ne-a oferit ceva, noi am cerut ceva, lucruri normale”, a spus Zoltan Szondi, potrivit digisport.ro.

40 de meciuri
a bifat Ceara pentru Csikszereda în sezonul recent încheiat, reușind 7 goluri și 8 pase decisive

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