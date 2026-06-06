Continuă exodul de la Dinamo Un jucător se desparte de club la mai puțin de 6 luni de la sosire: „Plec recunoscător pentru tot ce am trăit”
Valentin Țicu, în dreapta. Foto: Sport Pictures
Superliga

Continuă exodul de la Dinamo Un jucător se desparte de club la mai puțin de 6 luni de la sosire: „Plec recunoscător pentru tot ce am trăit”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 06.06.2026, ora 13:00
alt-text Actualizat: 06.06.2026, ora 13:00
  • Valentin Țicu (25 de ani) și-a anunțat plecarea de la Dinamo, odată cu încheierea sezonului.
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Fundașul lateral a ajuns la clubul alb-roșu în primele zile ale anului 2026 și se desparte de acesta la mai puțin de 6 luni de la semnarea contractului.

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Valentin Țicu a plecat de la Dinamo

Anunțul lui Țicu vine la o zi distanță după ce antrenorul Zeljko Kopic a părăsit echipa. Croatul va fi urmat și de „secundul” Florentin Petre.

„A venit momentul să-mi iau rămas bun de la Dinamo! Vreau să mulțumesc clubului, staff-ului, colegilor și tuturor celor ce au avut încredere în mine, cu atât mai mult că am ajuns aici după o accidentare, într-un moment dificil al carierei mele!

Faptul că am avut șansă să îmbrac acest tricou va rămâne mereu special pentru mine! După perioada dificilă, am muncit și mai mult pentru a reveni la cel mai bun nivel al meu și sunt convins că eram 100% pregătit să răsplătesc pe deplin încrederea acordată!

Plec recunoscător pentru oamenii pe care i-am cunoscut și pentru tot ce am trăit! Dar fotbalul merge înainte, iar eu sunt pregătit și extramotivat pentru ce urmează. Vă mulțumesc pentru tot și vă doresc mult succes în continuare!”, a scris Valentin Țicu pe Instagram.

203 minute
a adunat Valentin Țicu în tricoul lui Dinamo, în 8 meciuri

Accidentarea groaznică suferită de Valentin Țicu

După ruptura ligamentului încrucișat anterior din meciul cu Rapid de pe 29 iulie 2024, pe vremea când juca la Petrolul, Țicu s-a operat în România și spera să revină cât mai repede pe gazon. Lucrurile nu au stat așa!

De la acel moment, fotbalistul a trecut prin patru intervenții chirurgicale: primele două în România și următoarele două în Italia. Țicu a declarat pentru GOLAZO.ro că, în urma operațiilor efectuate în țară, a contractat o bacterie.

Fundașul a efectuat un consult în Italia și a descoperit o infecție cu stafilococ, care l-a forțat să se opereze pentru a patra oară.

Țicu a dat detalii pentru GOLAZO.ro despre cum s-a infectat: „A trebuit să fiu redeschis la genunchi fiindcă n-am fost testat înainte și corpul meu n-a fost compatibil cu firele de sutură. Atunci probabil m-am infectat la Bagdasar (n.r. - spitalul Bagdasar-Arseni din București)”.

Când italienii mi-au făcut analizele lichidului sinovial, leucocitele, care trebuiau să fie la un nivel maxim de 500, erau la 8.000”, a spus Valentin Țicu.

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