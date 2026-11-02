Becali surprinde după înfrângere Patronul FCSB, concluzie neașteptată după 0-1 cu U Cluj: „Nu m-a interesat să câștig meciul!” +8 foto
FCSB. Foto: Sportpictures
Superliga

Becali surprinde după înfrângere Patronul FCSB, concluzie neașteptată după 0-1 cu U Cluj: „Nu m-a interesat să câștig meciul!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 02.11.2026, ora 23:55
alt-text Actualizat: 02.11.2026, ora 23:55
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, s-a declarat mulțumit de jocul echipei sale, în ciuda înfrângerii cu U Cluj, scor 0-1, din etapa #14 a Superligii.
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FCSB a pierdut după golul marcat de Jovo Lukic în minutul 77. A fost prima înfrângere în campionat de la revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca echipei.

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Gigi Becali, mulțumit după U Cluj - FCSB 1-0: „Au jucat cum îmi place mie”

Becali a declarat că FCSB a dominat partida și că rezultatul nu reflectă, în opinia sa, diferența dintre cele două echipe.

„Pe mine nu m-a interesat să câștig meciul ăsta. M-a interesat să văd echipa mea așa cum îmi place mie! Au jucat cum îmi place mie.

Nu au dat nicio șansă adversarului, numai că a fost o greșeală... Eu sunt mulțumit.

Ce câștigam dacă învingeam în acest meci și jucam prost? Ne îmbătam cu apă rece. Așa știu că, pe termen lung, cu un fundaș dreapta, un șesar, un decar și un nouar, câștigăm campionatul.

Pe mine mă interesează posesia. N-am avut atacant, că dacă era Drăguș de la începutul meciului, alta era situația”, a declarat Becali, la Prima Sport.

U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures
U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures

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Becali anunță cel puțin trei transferuri în iarnă

Patronul „roș-albaștrilor” consideră că echipa are nevoie de întăriri pentru a se lupta la titlu și a vorbit despre posturile pe care intenționează să le acopere.

„Acum, în iarnă, trebuie neapărat să aducem trei. Înainte ziceam cinci, acum nu mai spun că trebuie cinci, spun numai trei”, a declarat acesta.

Întrebat dacă va căuta jucători în campionatul României sau în străinătate, Becali a menționat că preferă variante din afara Superligii.

„Nu ai ce să aduci din România. Ce să fac cu Lukic? N-a mișcat, Macalou n-a mișcat. Aduc atacant ca lumea, nu Lukic”, a afirmat finanțatorul FCSB.

Becali i-a criticat pe Korenica și pe Boutoutaou: „Nu îmi pun baza în el”

Deși s-a declarat mulțumit de evoluția echipei, Gigi Becali a avut reproșuri pentru doi dintre jucătorii folosiți de Laurențiu Reghecampf.

„Korenica a pierdut toate mingile în prima repriză”, a spus patronul FCSB.

Becali a fost și mai dur cu Aymen Boutoutaou, despre care a afirmat că nu a confirmat așteptările create după meciul bun reușit cu Rapid, scor 4-1.

Când l-am văzut în prima repriză, am zis că am dat lovitura, dar după aia nu a făcut nimic. Azi ce a făcut? Se învârte în loc, pierde mingea, cade dacă îl atingi puțin. Nu ai ce să faci cu el. Mai am răbdare șase meciuri. Stau după Boutoutaou? Aduc jucători. O să mai joace, dar nu îmi pun baza în el. Gigi Becali, patron FCSB

Denis Drăguș, lăudat de Gigi Becali: „Dacă juca de la început, îi băteam”

Patronul FCSB s-a arătat impresionat de evoluția lui Denis Drăguș, introdus pe teren în minutul 67. Atacantul a fost aproape să egaleze în prelungiri, când a șutat spectaculos din voleu și a lovit bara transversală.

„E important că a venit Drăguș și crește foarte mult procentul echipei. Calitatea lui s-a văzut, elimină ușor adversarul, joacă foarte lejer.

Dacă juca Drăguș de la început, îi băteam, dar n-am putut, că n-am vrut să riscăm”, a explicat omul de afaceri.

21 de puncte
a acumulat FCSB după 14 etape. Roș-albaștrii ocupă locul 7 în Superliga, în afara zonei de play-off

Gigi Becali nu o consideră pe Dinamo o candidată la titlu: „Îi vom spulbera!”

Patronul FCSB a vorbit și despre lupta pentru câștigarea campionatului.

„Suntem la cinci puncte față de Craiova. Pe Dinamo nu o pun. Nu are putere sau forță să câștige campionatul. Îi vom spulbera!

Aduc 3-4 plombe și nu va sta nimeni în fața noastră.

Mai sunt șase etape (n.r. - până la pauza de iarnă), noi o să le câștigăm pe toate. Îmi era teamă, dar nu îmi mai e””, a declarat Becali.

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