„Puteam umple 300 de ani de Mondial” Cum justifică președintele FIFA prețul mare al biletelor la CM 2026

Gianni Infantino, președintele FIFA, răspunde criticilor față de prețul mare al biletelor dezvăluind cât de mare este cererea pentru Campionatul Mondial de anul viitor.

Protestele continuă în lumea întreagă, toate organizațiile suporterilor contestă prețul mare al biletelor pentru Campionatul Mondial.

Infantino și prețurile pentru Mondial: de la 60 la mii de dolari

FIFA a anunțat că rezervă un număr de tichete pornind de la 60 de dolari (echivalentul a 51 de euro, prețul minim) pentru galeria fiecărei naționale calificată la turneul final, dar acest procent este foarte mic.

Cele mai multe sunt foarte scumpe. Sute, chiar mii de dolari.

WATCH: FIFA’s Gianni Infantino defended 2026 World Cup ticket prices, pointing to soaring demand of about 150 million requests, as fan groups continue to protest what they call unfair pricing https://t.co/0ComCcEvAB pic.twitter.com/sKruhDemlR — Reuters Sports (@ReutersSports) December 29, 2025

Gianni Infantino a găsit o cale surprinzătoare de a justifica tariful ridicat și dinamic la CM 2026.

Aflat la Dubai pentru Summitul Mondial al Sportului, președintele FIFA a sugerat că motivul prețului mare este cererea uriașă.

Infantino: „Am primit 10 milioane de cereri în fiecare zi”

„În ultimele zile, după cum ați observat, fără îndoială, dezbaterea privind biletele a fost intensă”, a declarat elvețianul.

A dus discuția la interesul major pentru competiția organizată în SUA, Canada și Mexic între 11 iunie și 19 iulie 2026.

„Spuneți-mi acum, câte cereri de bilete credeți că am primit în aceste două săptămâni?

Poate 5 milioane, poate 10 milioane, poate 20 de milioane, ce părere aveți?”, a întrebat el.

Ei bine, vă pot spune. În două săptămâni, în 15 zile, am primit 150 de milioane de cereri de bilete. Asta înseamnă 10 milioane de cereri în fiecare zi Gianni Infantino, președintele FIFA

Infantino a continuat. „Acest lucru arată cât de mult contează Cupa Mondială.

Puteam umple echivalentul a 300 de ani de Mondial”.

