„Puteam umple 300 de ani de Mondial” Cum justifică președintele FIFA prețul mare al biletelor la CM 2026
Gianni Infantino și mingea viitorului Mondial, la Summitul Sportului de la Dubai Foto: Imago
„Puteam umple 300 de ani de Mondial” Cum justifică președintele FIFA prețul mare al biletelor la CM 2026

alt-text Publicat: 30.12.2025, ora 22:37
  • Gianni Infantino, președintele FIFA, răspunde criticilor față de prețul mare al biletelor dezvăluind cât de mare este cererea pentru Campionatul Mondial de anul viitor.

Protestele continuă în lumea întreagă, toate organizațiile suporterilor contestă prețul mare al biletelor pentru Campionatul Mondial.

Infantino și prețurile pentru Mondial: de la 60 la mii de dolari

FIFA a anunțat că rezervă un număr de tichete pornind de la 60 de dolari (echivalentul a 51 de euro, prețul minim) pentru galeria fiecărei naționale calificată la turneul final, dar acest procent este foarte mic.

Cele mai multe sunt foarte scumpe. Sute, chiar mii de dolari.

Gianni Infantino a găsit o cale surprinzătoare de a justifica tariful ridicat și dinamic la CM 2026.

Aflat la Dubai pentru Summitul Mondial al Sportului, președintele FIFA a sugerat că motivul prețului mare este cererea uriașă.

Infantino: „Am primit 10 milioane de cereri în fiecare zi”

„În ultimele zile, după cum ați observat, fără îndoială, dezbaterea privind biletele a fost intensă”, a declarat elvețianul.

A dus discuția la interesul major pentru competiția organizată în SUA, Canada și Mexic între 11 iunie și 19 iulie 2026.

„Spuneți-mi acum, câte cereri de bilete credeți că am primit în aceste două săptămâni?

Poate 5 milioane, poate 10 milioane, poate 20 de milioane, ce părere aveți?”, a întrebat el.

Ei bine, vă pot spune. În două săptămâni, în 15 zile, am primit 150 de milioane de cereri de bilete. Asta înseamnă 10 milioane de cereri în fiecare zi Gianni Infantino, președintele FIFA

Infantino a continuat. „Acest lucru arată cât de mult contează Cupa Mondială.

Puteam umple echivalentul a 300 de ani de Mondial”.

FIFA Campionatul Mondial bilete pret gianni infantino
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share