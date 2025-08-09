„Edjouma nu e de acolo” Valeriu Iftime nu crede că mijlocașul e de nivelul FCSB: „Becali nu face bine, o să vedeți că-l execută din nou”

Valeriu Iftime (65 de ani), patronul lui FC Botoșani, a vorbit despre revenirea lui Malcom Edjouma (28 de ani) în lotul celor de la FCSB.

Mijlocașul a fost reintrodus în lot la doar câteva săptămâni după ce Gigi Becali (67 de ani) anunțase că nu se mai bazează pe serviciile sale.

LPF a fost nevoită să modifice regulamentul, deoarece nu îi permitea campioanei să îl folosească pe mijlocaș în campionat.

Edjouma a jucat 23 de meciuri pentru Botoșani înainte de transferul la FCSB. Scos din planurile echipei în această vară, Edjouma nu a participat la cantonamentul din Olanda și a lipsit de la startul sezonului.

Iftime, despre Edjouma: „Mă apucă râsul. Becali nu face bine”

Mijlocașul Malcom Edjouma a revenit în lotul de bază al roș-albaștrilor și a intrat pe teren în minutul 57 al meciului cu Drita din Europa League, unde a contribuit la revenirea echipei de la 0-2.

„Mă apucă râsul. Eu știam că este un fotbalist bun, dar nu de nivelul FCSB-ului. O să vedeți că îl execută din nou. Eu îl știu bine, dar dacă FCSB vrea să ajungă în cupele europene, Edjouma nu e de acolo. A fost prin Italia pe acolo, nu a jucat. Nu vorbim de Champions League, trebuie să fii năuc.

Este o situație de criză dacă îl aduci înapoi pe Edjouma. Nu poți să-l trimiți la plimbare și apoi să-l numești responsabil de echipă.

Domnul Becali nu face bine echipei cu aceaste experiențe. Edjouma a fost dat afară de Hagi, apoi l-am luat eu și l-a șlefuit Croitoru. Apoi a plecat la FCSB și aia a fost”, a declarat Iftime, potrivit digisport.ro.

Ceea ce nu înțeleg fotbaliștii este că nu e suficient să ajungi la FCSB. Ai ajuns de la 5.000 de euro la 12.000 de euro și aia a fost. Nu e așa. Vino înapoi la 5.000 de euro și strânge din dinți Valeriu Iftime

Realizările lui Edjouma în cariera sa:

FCSB : 106 meciuri, 17 goluri, 8 pase decisive

: 106 meciuri, 17 goluri, 8 pase decisive Concarneau : 34 meciuri, 3 goluri

: 34 meciuri, 3 goluri FC Botoșani : 23 meciuri, 4 goluri, 4 pase decisive

: 23 meciuri, 4 goluri, 4 pase decisive ASM Belfort : 23 meciuri

: 23 meciuri Bari : 22 meciuri, 2 goluri

: 22 meciuri, 2 goluri FC Chambly Oise : 10 meciuri

: 10 meciuri Red Star FC : 9 meciuri

: 9 meciuri FC Lorient : 6 meciuri, 1 gol

: 6 meciuri, 1 gol Lorient B : 3 meciuri

: 3 meciuri FC Viitorul : 3 meciuri

: 3 meciuri FC Chambly B : 2 meciuri, 1 gol

: 2 meciuri, 1 gol LB Châteauroux: 1 meci

Rezultatele sub așteptări ale roș-albaștrilor l-au determinat pe Becali să apeleze la Edjouma. Deși a fost inclus pe lista UEFA pentru meciurile din Europa, nu putea fi înregistrat pe lista din campionat.

Federația Română de Fotbal a anunțat, vineri, pe site-ul oficial că a aprobat propunerea Ligii Profesioniste de Fotbal de modificare a dispozițiilor art. 19 bis alin. 5 și alin. 6 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice.

Decizia a fost luată de un Comitet de urgență compus din Răzvan Burleanu – Preşedinte FRF, Gino Iorgulescu – Prim-vicepreşedinte FRF, Octavian Goga – Vicepreşedinte FRF.

Ca urmare a acestei decizii, cluburile pot reintroduce acum pe listă jucători excluși din lot fără a mai apela la artificii precum rezilierea contractului și semnarea unuia nou.

„Dacă nu țipam eu… Asta le-am zis și eu, să facă un Comitet de Urgență. Să știi că se poate spune că i-am trezit. Păi dacă e jucătorul meu și îl plătesc, cum să nu-l pot înscrie? Ești nebun?”, a declarat finanțatorul FCSB pentru gsp.ro, după modificarea regulamentului.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport