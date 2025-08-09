„Edjouma nu e de acolo” Valeriu Iftime nu crede că mijlocașul e de nivelul FCSB: „Becali nu face bine, o să vedeți că-l execută din nou” +74 foto
„Edjouma nu e de acolo" Valeriu Iftime nu crede că mijlocașul e de nivelul FCSB: „Becali nu face bine, o să vedeți că-l execută din nou"

  • Valeriu Iftime (65 de ani), patronul lui FC Botoșani, a vorbit despre revenirea lui Malcom Edjouma (28 de ani) în lotul celor de la FCSB.
  • Mijlocașul a fost reintrodus în lot la doar câteva săptămâni după ce Gigi Becali (67 de ani) anunțase că nu se mai bazează pe serviciile sale.
  • LPF a fost nevoită să modifice regulamentul, deoarece nu îi permitea campioanei să îl folosească pe mijlocaș în campionat.

Edjouma a jucat 23 de meciuri pentru Botoșani înainte de transferul la FCSB. Scos din planurile echipei în această vară, Edjouma nu a participat la cantonamentul din Olanda și a lipsit de la startul sezonului.

Iftime, despre Edjouma: „Mă apucă râsul. Becali nu face bine”

Mijlocașul Malcom Edjouma a revenit în lotul de bază al roș-albaștrilor și a intrat pe teren în minutul 57 al meciului cu Drita din Europa League, unde a contribuit la revenirea echipei de la 0-2.

„Mă apucă râsul. Eu știam că este un fotbalist bun, dar nu de nivelul FCSB-ului. O să vedeți că îl execută din nou. Eu îl știu bine, dar dacă FCSB vrea să ajungă în cupele europene, Edjouma nu e de acolo. A fost prin Italia pe acolo, nu a jucat. Nu vorbim de Champions League, trebuie să fii năuc.

Este o situație de criză dacă îl aduci înapoi pe Edjouma. Nu poți să-l trimiți la plimbare și apoi să-l numești responsabil de echipă.

Domnul Becali nu face bine echipei cu aceaste experiențe. Edjouma a fost dat afară de Hagi, apoi l-am luat eu și l-a șlefuit Croitoru. Apoi a plecat la FCSB și aia a fost”, a declarat Iftime, potrivit digisport.ro.

Ceea ce nu înțeleg fotbaliștii este că nu e suficient să ajungi la FCSB. Ai ajuns de la 5.000 de euro la 12.000 de euro și aia a fost. Nu e așa. Vino înapoi la 5.000 de euro și strânge din dinți Valeriu Iftime

Realizările lui Edjouma în cariera sa:

  • FCSB: 106 meciuri, 17 goluri, 8 pase decisive
  • Concarneau: 34 meciuri, 3 goluri
  • FC Botoșani: 23 meciuri, 4 goluri, 4 pase decisive
  • ASM Belfort: 23 meciuri
  • Bari: 22 meciuri, 2 goluri
  • FC Chambly Oise: 10 meciuri
  • Red Star FC: 9 meciuri
  • FC Lorient: 6 meciuri, 1 gol
  • Lorient B: 3 meciuri
  • FC Viitorul: 3 meciuri
  • FC Chambly B: 2 meciuri, 1 gol
  • LB Châteauroux: 1 meci
FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu
FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu

FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu
Rezultatele sub așteptări ale roș-albaștrilor l-au determinat pe Becali să apeleze la Edjouma. Deși a fost inclus pe lista UEFA pentru meciurile din Europa, nu putea fi înregistrat pe lista din campionat.

Federația Română de Fotbal a anunțat, vineri, pe site-ul oficiala aprobat propunerea Ligii Profesioniste de Fotbal de modificare a dispozițiilor art. 19 bis alin. 5 și alin. 6 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice.

Decizia a fost luată de un Comitet de urgență compus din Răzvan Burleanu – Preşedinte FRF, Gino Iorgulescu – Prim-vicepreşedinte FRF, Octavian Goga – Vicepreşedinte FRF.

Ca urmare a acestei decizii, cluburile pot reintroduce acum pe listă jucători excluși din lot fără a mai apela la artificii precum rezilierea contractului și semnarea unuia nou.

„Dacă nu țipam eu… Asta le-am zis și eu, să facă un Comitet de Urgență. Să știi că se poate spune că i-am trezit. Păi dacă e jucătorul meu și îl plătesc, cum să nu-l pot înscrie? Ești nebun?”, a declarat finanțatorul FCSB pentru gsp.ro, după modificarea regulamentului.

gigi becali fc botosani fcsb malcom edjouma valeriu iftime
