„A fost tare azi” Jucătorul lăudat de Becali: „Ăsta e jucătorul pe care-l știam!” + reproșuri pentru Tavi Popescu: „Dormi pe teren?”

Sepsi - FCSB 0-0. Gigi Becali (68 de ani), patronul „roș-albaștrilor”, a vorbit despre remiza obținută la Covasna.

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Becali a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Daniel Bîrligea, chiar dacă atacantul este la al cincilea meci consecutiv fără gol marcat.

Jucătorul lăudat de Becali: „Ăsta e jucătorul pe care-l știam!”

„Sunt mulțumit de un lucru: revenirea lui Bîrligea. Ăsta e Bîrligea pe care îl cunoșteam, așa am văzut eu. Mi-a plăcut lupta, a fost luptător.

Dacă nu vezi ce a jucat azi Bîrligea, înseamnă să fii cu ochii întunecați. Bîrligea a fost tare azi”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Am luat în deplasare, ce să nu-mi placă? Sunt Real Madrid? Normal că sunt mulțumit. E abia începutul campionatul. Am doi jucători accidentați, Arad și David Miculescu. O să vedeți cum vom fi când vom reveni. Gigi Becali, despre remiza cu Sepsi

Reproșuri pentru Tavi Popescu: „Dormi pe teren?”

Întrebat cine l-a dezamăgit, Becali l-a indicat pe Tavi Popescu:

„Pot să spun că sunt nemulțumit de George Popescu. Să dormi pe teren? Eu nu fac figuri de stil, dar pot să fac. Eu o zic cu dulceață. El zice: «Aaa, nu mi-ai dat ciocolată din primul minut? Lasă că sunt supărat pe tine». Eu cred că era supărat că n-a fost titular”.

În schimb, deși n-a avut o evoluție bună și a fost schimbat la pauză, Pădurariu beneficiază în continuare de încrederea patronului.

„Pădurariu va intra tot timpul. Eu vreau să fac bani din fotbal, trebuie să scot fotbaliști să vând. O să vedem peste 2 ani cine are dreptate și câți bani voi lua pe Pădurariu. E slab acum, dar trebuie să-i dăm încredere pentru că are calități. Nu trebuia să-l scoată. Trebuia să dau gol și mai repede dau gol cu el decât cu Radunovic.

Eu am nevoie de jucători în bandă cu calitate, să centreze, să dea pase decisive. O să vedem noi ce se va întâmpla cu el. E jucător valoros, talentat și o să iau mulți bani pe el. O să-și regleze problemele. Nu pot să-l compar cu Mora, pentru că Mora face faza defensivă mai bine. Dar Pădurariu are unele pase mai «vizionare» decât Mora”, a spus Gigi Becali.

Nu pot să am încă o părere. E proastă dacă joacă ce a jucat până acum. Ai văzut că nu l-am schimbat. Dacă își revine, vedem. În fotbal riști bani, câștigi, pierzi, n-ai ce face. Nu mi-a plăcut. Dacă îmi plăcea îl scoteam? Când dai 1 milion și ceva pe un jucător, el trebuie să facă diferența, să intre în combinații, driblinguri, să marcheze. Gigi Becali, despre Boutoutaou

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