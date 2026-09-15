„Nu mai inventa oferte!” Gigi Becali, răspuns pentru vărul său, Giovanni, după jignirile la adresa lui Octavian Popescu: „O tâmpenie!”

Gigi Becali (68 de ani), patronul celor de la FCSB, a comentat declarațiile dure făcute de vărul său, Giovanni ( 74 de ani ) la adresa lui Octavian Popescu (23 de ani) .

) la adresa lui . Tavi a fost împrumutat de FCSB la Levadiakos, în Grecia.

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În urmă cu câțiva ani, Giovanni Becali a fost impresarul lui Octavian Popescu.

Acum, agentul a dezvăluit că a avut o ofertă de 10 milioane de euro pentru Tavi de la Benfica, însă Gigi Becali n-a fost de acord cu plecarea fotbalistului.

Gigi Becali, răspuns pentru Giovanni Becali: „ N-a avut niciodată ofertă de 10 milioane”

Întrebat despre afirmația făcută de vărul său, patronul celor de la FCSB a negat categoric existența unei asemenea oferte:

„N-a avut niciodată ofertă de 10 milioane. Nu stau acum să comentez ce zice Ioan Becali. Are o vârstă să zică ce vrea el. E treaba lui. Părerea mea e că nu e bine ce face.

A fost o ofertă de 7 milioane din America, mi se pare, banii dați în vreo trei ani, nu mai țin minte. Eu n-am treabă să-i răspund lui, dar nu pot să o las așa.

Băi Giovanni, vorbește ce vrei tu, dar nu mai inventa oferte. Și cu Târnovanu a zis 4 milioane, iar eu am zis 5. Eu n-am primit nici oferta. Îmi văd de echipa mea și de treaba mea. Nu mă interesează pe mine ce vorbesc alții”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

Gigi Becali, despre declarațiile jignitoare făcute de Giovanni Becali la adresa lui Tavi Popescu

În declarațiile sale despre Tavi Popescu, Giovanni Becali l-a jignit pe tânărul fotbalist:

„Problema și-a făcut-o el însuși. A fost un copil care nici n-a avut o femeie în viața lui până la 16-17 ani.

Probabil a fost și greșeala alor mei, care trebuiau să-i găsească până atunci vreuna, ca să-l obișnuiască cu așa ceva. Când a prins-o pe prima, s-a certat cu părinții și tot așa. Are IQ zero și l-au manipulat cum au vrut ei” a afirmat Giovanni Becali, citat de fanatik.ro.

Gigi a comentat și derapajul verbal al impresarului:

„Ce să vă spun dacă omul a spus un adevăr? Partea cu femeia e o tâmpenie”, a concluzionat Gigi Becali.

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