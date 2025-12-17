Cine arbitrează FCSB - Rapid Patronul FCSB nu s-a abținut când a aflat cine va oficia la derby: „Perfecțiune!” +7 foto
FCSB. Foto: Sportpictures
Cine arbitrează FCSB - Rapid Patronul FCSB nu s-a abținut când a aflat cine va oficia la derby: „Perfecțiune!”

Ionuț Cojocaru
Publicat: 17.12.2025, ora 14:22
Actualizat: 17.12.2025, ora 14:24
  • Gigi Becali (67 de ani) a vorbit despre delegarea arbitrului Istvan Kovacs (41 de ani) la meciul dintre FCSB și Rapid.
  • Derby-ul va avea loc duminică, de la ora 20:00, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cel mai bine cotat arbitru român va oficia cel mai așteptat meci din etapa #21 a Ligii 1. Iar patronul FCSB e mulțumit!

Gigi Becali, despre arbitrul derby-ului FCSB - Rapid: „Kovacs e cel mai bun!”

Gigi Becali a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Istvan Kovacs, pe care îl consideră a fi cel mai bun arbitru român al momentului.

„Istvan Kovacs e cel mai bun. Ce să mai zic? Kovacs a ajuns la un nivel în care nici nu mai greșește măcar. Mai ales acum când are VAR, la revedere, este perfecțiune!”, a declarat Becali, citat de digisport.ro.

Sezonul trecut, „centralul” din Carei a condus finala UEFA Champions League, câștigată de PSG cu 5-0 în fața lui Inter Milano, după ce anterior bifase și finale de Conference League (2022) și Europa League (2024).

PSG - Inter
PSG - Inter

Galerie foto (7 imagini)

PSG - Inter PSG - Inter PSG - Inter PSG - Inter PSG - Inter
+7 Foto
Potrivit surselor GOLAZO.ro, Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a luat o decizie surprinzătoare pentru derby-ul FCSB – Rapid: doi dintre arbitrii de pe teren ar urma să se retragă din activitate după acest meci.

Este vorba despre asistenții Vasile Marinescu și Ovidiu Artene, pentru care derby-ul ar putea fi ultimul joc din carieră.

Ovidiu Artene și Vasile Marinescu (foto: IMAGO / Sport Pictures) Ovidiu Artene și Vasile Marinescu (foto: IMAGO / Sport Pictures)
Ovidiu Artene și Vasile Marinescu (foto: IMAGO / Sport Pictures)

Revine Daniel Bîrligea: „Vrea să joace”

Întrebat despre situația lui Bîrligea, care a lipsit în ultimele cinci partide din cauza unei accidentări, Becali a răspuns:

Cred că va fi recuperat. El spune că vrea să joace, acum o să vedem”, a mai spus finanțatorul campioanei en-titre.

În acest sezon, vârful a marcat șapte goluri și a oferit cinci pase decisive în 23 de meciuri.

8 goluri
a marcat Daniel Bîrligea împotriva Rapidului, în 12 partide, ca jucător la CFR Cluj și FCSB

Partida se anunță una deosebit de importantă pentru ambele echipe. Rapid poate încheia anul pe primul loc în clasament în cazul unei victorii, în timp ce FCSB are șansa de a urca în zona de play-off.

gigi becali liga 1 Istvan Kovacs fcsb daniel bîrligea
