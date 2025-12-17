Exclude FIFA o echipă de la CM? O națională riscă să rateze Mondialul din cauza constituției propriei țări!

Nigeria a depus plângere la FIFA împotriva selecționatei RD Congo, care a eliminat-o în barajul din zona Africii.

Motivul uluitor pentru care naționala „leoparzilor” ar putea să fie îndepărtată de la CM 2026.

RD Congo nu s-a calificat niciodată la Campionatul Mondial sub acest nume, începând de la CM 2002. A făcut-o doar în 1974, ca Zair.

Acum este marea sa șansă de a juca la turneul final global.

RD Congo a trecut de Camerun și Nigeria. Se poate califica!

Locul 2 într-o grupă cu Senegal, echipa antrenată de francezul Sebastien Desabre (49 de ani, din 2022 la „leoparzi”) a trecut de barajul zonei Africii (CAF), reușind o dublă surpriză:

1-0 în semifinala contra Camerunului (gol în minutul 90+1).

1-1, 4-3 la penaltyuri în finală în fața Nigeriei.

A intrat în play-off-ul intercontinental și tragerea la sorți a fost bună.

Va înfrunta direct în actul decisiv câștigătoarea duelului Noua Caledonie - Jamaica, pe 31 martie. Se poate califica!

Plângerea făcută de Nigeria la FIFA contra RD Congo: jucători ineligibili!

Selecționerul Desabre știe și ce serie ar avea la CM 2026: împotriva Portugaliei, Columbiei și Uzbekistanului. Ar evolua la Houston (SUA), Guadalajara (Mexic) și Atlanta (SUA).

Congolezii riscă totuși să nu ajungă la Mondialul de anul viitor.

Christian Karembeu, arătând biletul RD Congo la tragerea la sorți a barajului intercontinental pentru CM 2026. Foto: Imago

Federația nigeriană a depus o plângere la FIFA, potrivit Arise News și The Guardian.

Susține că nouă jucători ai naționalei RD Congo, folosiți în barajul CAF, ar fi fost ineligibili.

Constituția RD Congo nu recunoaște dubla cetățenie. Și jucătorii săi au dublă cetățenie!

Ei au fost naturalizați, dar procesul legal și administrativ nu s-ar fi încheiat la timp. Printre acești internaționali, Wan-Bissaka (West Ham/Anglia), Tuanzebe (Burnley/Anglia) și Masuaku (Sunderland/Franța).

O problemă și mai gravă, pretind nigerienii. Constituția RD Congo nu recunoaște dubla cetățenie, iar mulți dintre cei nouă jucătorii naturalizați nu ar fi renunțat la pașaportul deținut anterior. Au dublă cetățenie!

