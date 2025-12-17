„Mi-ar plăcea să joc acolo”  Jucătorul din Liga 1 nu ar ezita să evolueze în țara în care s-a născut » Când s-ar putea produce transferul
Marco Dulca. Foto: Sport Pictures
Superliga

„Mi-ar plăcea să joc acolo” Jucătorul din Liga 1 nu ar ezita să evolueze în țara în care s-a născut » Când s-ar putea produce transferul

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.12.2025, ora 12:37
alt-text Actualizat: 17.12.2025, ora 12:37
  • Marco Dulca (26 de ani), mijlocașul Petrolului Ploiești, a declarat că și-ar dori să joace în Coreea de Sud, țara unde s-a născut.

Marco Dulca s-a născut în 1999 în Coreea de Sud, perioadă în care tatăl său, Cristi Dulca, evolua pentru Pohang Steelers.

„Credeam că-l cunosc pe tata” Ianis Hagi, surprins de comportamentul lui Gică: „Nu l-am văzut niciodată așa” + ce spune despre barajul pentru CM 2026
Citește și
„Credeam că-l cunosc pe tata” Ianis Hagi, surprins de comportamentul lui Gică: „Nu l-am văzut niciodată așa” + ce spune despre barajul pentru CM 2026
Citește mai mult
„Credeam că-l cunosc pe tata” Ianis Hagi, surprins de comportamentul lui Gică: „Nu l-am văzut niciodată așa” + ce spune despre barajul pentru CM 2026

Marco Dulca: „Mi-ar face plăcere să joc în Coreea de Sud”

Întrebat dacă are cetățenie coreeană și dacă l-ar tenta un transfer în țara în care s-a născut, mijlocașul Petrolului a răspuns:

„Da, am vrut să îmi fac dublă cetăţenie, dar trebuie să faci armata acolo şi nu cred că sunt pregătit pentru aşa ceva.

Cred că da, este o ţară frumoasă şi, spre finalul carierei, dacă se va ivi această oportunitate, mi-ar face plăcere să joc acolo.

Când am fost la Jocurile Olimpice (n.r. la Tokyo, în 2021), îmi amintesc că la televizor a apărut locul meu de naştere, iar bona mea din Coreea mi-a scris după 22 de ani. M-a găsit după tot acest timp”, a declarat Marco Dulca pentru orangesport.ro.

Când voi avea o pauză mai mare, o să merg cu ai mei să văd locul unde am crescut. Am stat acolo doi ani şi aş fi curios să văd cum mai este acum. Marco Dulca, jucător Petrolul

Cristi Dulca a fost transferat de formația coreeană Pohang Steelers în luna ianuarie a anului 1999, de la Rapid. Fiul său, Marco, s-a născut cinci luni mai târziu.

Fostul internațional român a petrecut un an în Coreea de Sud, acolo unde a jucat 12 meciuri și a marcat un gol.

Marco Dulca a fost transferat de Petrolul în luna octombrie a acestui an, din postura de jucător liber de contract.

Până acum, mijlocașul defensiv a jucat în 6 meciuri pentru „lupii galbeni” și a marcat un gol, în duelul câștigat cu Metaloglobus, scor 4-1, din etapa 18 din Liga 1.

Marco Dulca și-a început junioratul la U Cluj, fiind transferat mai apoi de Swansea. A jucat pentru formațiile U18 și U23 ale clubului galez.

Jucătorul român a mai evoluat pentru Viitorul Constanța, Chindia Târgoviște, FCSB și Celje.

Cifrele lui Marco Dulca:

  • Chindia Târgoviște - 89 meciuri, 4 goluri
  • Celje - 55 de meciuri, un gol
  • Swansea U18 - 22 meciuri
  • Farul - 15 meciuri
  • FCSB - 13 meciuri
  • Petrolul - 6 meciuri, un gol
300.000 de euro
este cota de piață a lui Marco Dulca, conform Transfermarkt

Citește și

Vrea o schimbare la Dinamo  Ce pretenție are Andrei Nicolescu de la „câinii” lui Kopic: „Atunci am pune și mai multe probleme”
Superliga
11:11
Vrea o schimbare la Dinamo Ce pretenție are Andrei Nicolescu de la „câinii” lui Kopic: „Atunci am pune și mai multe probleme”
Citește mai mult
Vrea o schimbare la Dinamo  Ce pretenție are Andrei Nicolescu de la „câinii” lui Kopic: „Atunci am pune și mai multe probleme”
„Credeam că-l cunosc pe tata” Ianis Hagi, surprins de comportamentul lui Gică: „Nu l-am văzut niciodată așa” + ce spune despre barajul pentru CM 2026
Nationala
10:54
„Credeam că-l cunosc pe tata” Ianis Hagi, surprins de comportamentul lui Gică: „Nu l-am văzut niciodată așa” + ce spune despre barajul pentru CM 2026
Citește mai mult
„Credeam că-l cunosc pe tata” Ianis Hagi, surprins de comportamentul lui Gică: „Nu l-am văzut niciodată așa” + ce spune despre barajul pentru CM 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
transfer Cristi Dulca liga 1 coreea de sud petrolul marco dulca
Știrile zilei din sport
Pus director ANS, înainte să fie reținut de DNA! Răzvan Cuc, acuzat de procurori de complicitate la dare de mită, desemnat de un ministru PSD să fie șef pe juridic
Diverse
17.12
Pus director ANS, înainte să fie reținut de DNA! Răzvan Cuc, acuzat de procurori de complicitate la dare de mită, desemnat de un ministru PSD să fie șef pe juridic
Citește mai mult
Pus director ANS, înainte să fie reținut de DNA! Răzvan Cuc, acuzat de procurori de complicitate la dare de mită, desemnat de un ministru PSD să fie șef pe juridic
Așteptarea ia sfârșit la Pitești Primarul Cristian Gentea a anunțat când vor începe lucrările pentru stadionul lui FC Argeș: „CNI poate da oricând ordinul”
Superliga
17.12
Așteptarea ia sfârșit la Pitești Primarul Cristian Gentea a anunțat când vor începe lucrările pentru stadionul lui FC Argeș: „CNI poate da oricând ordinul”
Citește mai mult
Așteptarea ia sfârșit la Pitești Primarul Cristian Gentea a anunțat când vor începe lucrările pentru stadionul lui FC Argeș: „CNI poate da oricând ordinul”
„Avem șanse”  Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii” 
Nationala
17.12
„Avem șanse” Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii”
Citește mai mult
„Avem șanse”  Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii” 
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
Superliga
17.12
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
Citește mai mult
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:36
Messi și Ronaldo, devansați Cel mai bine vândut tricou din Europa este al unuia dintre starurile din noua generație
Messi și Ronaldo, devansați Cel mai bine vândut tricou din Europa este al unuia dintre starurile din noua generație
11:58
„Sportivii pot aștepta, dar demnitarul nu?” Mesaj dur al directorului de la „Arc”, după demisia președintelui ANS: „Renunțare la responsabilitate”
„Sportivii pot aștepta, dar demnitarul nu?” Mesaj dur al directorului de la „Arc”, după demisia președintelui ANS: „Renunțare la responsabilitate”
11:35
„Blănuță are o urgență” De ce a părăsit lotul lui Dinamo Kiev înaintea meciului din Conference: „A plecat acasă”
„Blănuță are o urgență” De ce a părăsit lotul lui Dinamo Kiev înaintea meciului din Conference: „A plecat acasă”
10:52
Și-a anunțat demisia de la ANS Președintele Agenției Naționale pentru Sport renunță la funcție » Care e motivul
Și-a anunțat demisia de la ANS  Președintele Agenției Naționale pentru Sport renunță la funcție » Care e motivul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
Top stiri din sport
„Fotbalul să aibă prioritate” Soluția propusă de Justin Ștefan pentru Arena Națională: „Asta trebuie făcut la începutul sezonului”
Superliga
17.12
„Fotbalul să aibă prioritate” Soluția propusă de Justin Ștefan pentru Arena Națională: „Asta trebuie făcut la începutul sezonului”
Citește mai mult
„Fotbalul să aibă prioritate” Soluția propusă de Justin Ștefan pentru Arena Națională: „Asta trebuie făcut la începutul sezonului”
„Nu mi-e dor de handbal”  Cristina Neagu, despre viața de după retragere: „Am închis fără regrete acest capitol” + Ce spune despre echipa națională 
Handbal
17.12
„Nu mi-e dor de handbal” Cristina Neagu, despre viața de după retragere: „Am închis fără regrete acest capitol” + Ce spune despre echipa națională
Citește mai mult
„Nu mi-e dor de handbal”  Cristina Neagu, despre viața de după retragere: „Am închis fără regrete acest capitol” + Ce spune despre echipa națională 
Bîrligea, apt cu Rapid Atacantul de la FCSB a fost recuperat pentru derby-ul finalului de an
Superliga
17.12
Bîrligea, apt cu Rapid Atacantul de la FCSB a fost recuperat pentru derby-ul finalului de an
Citește mai mult
Bîrligea, apt cu Rapid Atacantul de la FCSB a fost recuperat pentru derby-ul finalului de an
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Campionatul Mondial
17.12
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Citește mai mult
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha

Echipe/Competiții

fcsb 84 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 19 rapid 24 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
18.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share