„Mi-ar plăcea să joc acolo”  Jucătorul din Liga 1 nu ar ezita să evolueze în țara în care s-a născut » Când s-ar putea produce transferul

Marco Dulca (26 de ani), mijlocașul Petrolului Ploiești, a declarat că și-ar dori să joace în Coreea de Sud, țara unde s-a născut.

Marco Dulca s-a născut în 1999 în Coreea de Sud, perioadă în care tatăl său, Cristi Dulca, evolua pentru Pohang Steelers.

Marco Dulca: „ Mi-ar face plăcere să joc în Coreea de Sud”

Întrebat dacă are cetățenie coreeană și dacă l-ar tenta un transfer în țara în care s-a născut, mijlocașul Petrolului a răspuns:

„Da, am vrut să îmi fac dublă cetăţenie, dar trebuie să faci armata acolo şi nu cred că sunt pregătit pentru aşa ceva.

Cred că da, este o ţară frumoasă şi, spre finalul carierei, dacă se va ivi această oportunitate, mi-ar face plăcere să joc acolo.

Când am fost la Jocurile Olimpice (n.r. la Tokyo, în 2021), îmi amintesc că la televizor a apărut locul meu de naştere, iar bona mea din Coreea mi-a scris după 22 de ani. M-a găsit după tot acest timp”, a declarat Marco Dulca pentru orangesport.ro.

Când voi avea o pauză mai mare, o să merg cu ai mei să văd locul unde am crescut. Am stat acolo doi ani şi aş fi curios să văd cum mai este acum. Marco Dulca, jucător Petrolul

Cristi Dulca a fost transferat de formația coreeană Pohang Steelers în luna ianuarie a anului 1999, de la Rapid. Fiul său, Marco, s-a născut cinci luni mai târziu.

Fostul internațional român a petrecut un an în Coreea de Sud, acolo unde a jucat 12 meciuri și a marcat un gol.

Marco Dulca a fost transferat de Petrolul în luna octombrie a acestui an, din postura de jucător liber de contract.

Până acum, mijlocașul defensiv a jucat în 6 meciuri pentru „lupii galbeni” și a marcat un gol, în duelul câștigat cu Metaloglobus, scor 4-1, din etapa 18 din Liga 1.

Marco Dulca și-a început junioratul la U Cluj, fiind transferat mai apoi de Swansea. A jucat pentru formațiile U18 și U23 ale clubului galez.

Jucătorul român a mai evoluat pentru Viitorul Constanța, Chindia Târgoviște, FCSB și Celje.

Cifrele lui Marco Dulca:

Chindia Târgoviște - 89 meciuri, 4 goluri

Celje - 55 de meciuri, un gol

Swansea U18 - 22 meciuri

Farul - 15 meciuri

FCSB - 13 meciuri

Petrolul - 6 meciuri, un gol

300.000 de euro este cota de piață a lui Marco Dulca, conform Transfermarkt

