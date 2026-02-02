„E caz penal!” Consilierii generali s-au certat pe soarta bazei CS Olimpia. Proiectul a fost trimis spre aprobare la Guvern

Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat, pe 29 ianuarie 2026, proiectul de descentralizare și reorganizare a CS Olimpia București, cu 46 de voturi „pentru”, trei împotrivă și patru abțineri.

Consilierul general Ovidiu Zară (56 de ani) trage un semnal de alarmă: reorganizarea CS Olimpia ar putea ascunde afaceri imobiliare.

Ședința Consiliului General al Municipiului București din 29 ianuarie 2026 a adus din nou în prim-plan proiectul de reorganizare a CS Olimpia București, stârnind dezbateri aprinse și controverse legate de soarta bazelor sportive și implicarea imobiliară a terenurilor clubului.

Ce a decis Consiliul General al Municipiului București în privința CS Olimpia

Inițiat de Primarul General, Ciprian Ciucu, proiectul are trei componente distincte:

Transmiterea bazelor din Șoseaua Iancului (sector 2), Calea Vitan (sector 3) și din strada Valerian Prescurea (sector 4) din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului București, cu destinația de baze materiale pentru activitatea sportivă la nivelul municipiului București. Transmiterea imobilului din Șos. Iancului (hotelul destinat sportivilor) din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului București, în vederea dezvolătării de servicii sociale destinate cetățenilor vulnerabili din Capitală, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București. Preluarea activității și reorganizarea Clubului Sportiv Olimpia, din instituție publică organizată în subordinea Agenției Naționale pentru Sport în instituție publică organizată la nivelul administrației locale a municipiului București, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 București.

Separarea acestor planuri este esențială: bazele Olimpia rămân la PMB, în timp ce persoana juridică și activitatea sportivă vor fi gestionate de Sectorul 2.

Dezbateri aprinse în ședința Consiliului General al Municipiului București

Înainte ca proiectul să fie supus votului, ședința Consiliului General al Municipiului București a fost marcată de dezbateri tensionate.

Tema centrală a fost baza sportivă Străulești, un teren de circa 13 hectare, aflat în patrimoniul clubului Olimpia, dar cu situație juridică neclară.

AUDIO. Intervenția consilierului general Ovidiu Zară

Consilierul Ovidiu Zară avertizează: „E caz penal! Vă atrag tuturor atenția, să nu intrăm la belele”

Consilierul AUR Ovidiu Zară (56 de ani) a luat cuvântul și a oferit un alertă puternică privind riscurile legale și sportive:

„Domnilor, am atras atenția, și vă atrag tuturor atenția, nu cu răutate, dar să nu intrăm la belele. Despre ce este vorba. Proiectul de hotărâre pregătit spune la pagina întâi: se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea imobilelor din Șoseaua Iancului 128 A, Calea Vitan 172-204 și Valerian Prescurea 26A”.

„Curtea de Conturi a atras atenția asupra bazei Străulești”

El a subliniat imediat problema bazei Străulești, care nu este menționată în proiect:

„Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că acest club Olimpia fondat la 17 aprilie 1948 are în patrimoniu, în administrare, Baza Străulești. Nu se face vorbire de această bază în proiectul de hotărâre. Ce se întâmplă cu această bază?”.

Zară a prezentat și documentele pe care le-a distribuit consilierilor generali, citând avertizarea Curții de Conturi:

„V-am pus pe grupul de patrimoniu tuturor consilierilor de acolo câteva documente.

Curtea de Conturi a atras atenția asupra faptului că această bază Străulești, situată în șoseaua Străulești numărul 13, sector 1, are doar o valoare înscrisă în contabilitate în sumă 14.978 de lei și în sumă de 147.600 lei cu titlu amenajări de terenuri.

În fapt, acel teren a fost dat prin decizia Consiliului Popular Sector 1 București, atribuit în administrare Clubului Sportiv Olimpia București. Erau 131.000 metri pătrați, adică 13,1 hectare”.

„Terenul de la Străulești a dispărut. Au construit acolo imobile, locuințe”

Zară a explicat cum terenul a fost ulterior închiriat și cum a dispărut progresiv:

„La un moment dat, acest teren a fost închiriat unei societăți comerciale pe o perioadă de 20 de ani pentru susținerea activității sportive a clubului din încasarea chiriei.

Numai că, deși s-au dat clubului Olimpia 131.000 de metri pătrați, în anul 2000, în urma unei măsurători cadastrale mai erau doar 69.144 de metri pătrați.

Între timp, nu mai sunt nici acei 69.000 de metri pătrați, 6,9 hectare. Ce s-a întâmplat?”.

„Practic, îngropăm o afacere murdară”

El a continuat cu acuzațiile privind modul în care Sectorul 1 a gestionat terenul:

„La un moment dat, Sectorul 1, fără niciun document, a intrat în posesia terenului, l-a trecut în balanța de fond funciar și a dat tot terenul unor persoane fizice din Otopeni, care au construit acolo. Unii au vândut, au revândut. Și au construit acolo imobile, locuințe”.

Zară a avertizat asupra consecințelor aprobării proiectului fără clarificarea situației bazei:

„Cert este că, instituția statului numită Curtea de Conturi a atras atenția asupra clarificării situației acestui teren, care inițial era de 13 hectare. Acum nu mai e. El este… Mai sunt 6,9 hectare în contabilitatea, în patrimoniul Olimpia, dar terenul nu mai este.

Noi, dacă aprobăm această hotărâre de Consiliu fără a preciza foarte clar că din patrimoniul Clubului Olimpia făcea parte și această bucată de teren, practic îngropăm o afacere, zic eu murdară, făcută de niște domni, la un moment dat”.

„ N-ar fi fost mai bine o fuziune între CSM și Olimpia?”

Consilierul a explicat apoi riscurile juridice: „Și s-ar putea să ne întrebe Curtea de Conturi să zică: «Băi, băieți…» Mai mult decât atât riscăm ca prin această hotărâre de Consiliu, dacă nu menționăm despre baza Străulești, să fie suspendată sau chiar anulată în instanță”.

Zară a atras atenția asupra faptului că Sectorul 2 nu va prelua decât baza de la Iancului și activitatea clubului:

„Mai mult decât atât, înțeleg că nu Sectorul 2 va lua clubul. V-a lua doar persoana juridică, cu palmaresul și baza sportivă din Iancului.

Baza din Vitan e în sectorul 3 și nu poate fi administrată de Sectorul 2. Baza din Valerian Prescurea, sector 4, nu poate fi luată de Sector 2”.

El a sugerat o alternativă: „Întrebare: n-ar fi fost mai bine o fuziune între Clubul Sportiv Municipal și Clubul Sportiv Olimpia, să se denumească Clubul Sportiv Municipal Olimpia?”.

„Distrug o bază sportivă, mut la Direcția de Protecție și Asistență Socială, care nu are bani să-și plătească datoriile curente”

Zară a continuat cu avertismente privind destinul bazei de la Iancului, unde se află și sediul administrativ al CS Olimpia:

„La baza de la Iancului se propune ca Direcția Generală de Protecție și Asistență Socială să preia hotelul sportivilor. Domne, dar era dedicat pentru sportivi.

Dacă vrem să facem sport degeaba, îi dau terenurile Sectorului 2 și nu am o bază de cantonament și fac acolo Centru de zi pentru oamenii străzii.

Deci distrug o bază sportivă, mut la Direcția de Protecție și Asistență Socială, care nu are bani să-și plătească datoriile curente.

I-a mai pus în spate blocurile din Prelungirea Ghencea, îi mai dă o clădire să o întrețină, Centru de zi pentru persoane fără adăpost sau nu știu ce vor să facă”.

„Veți gira prin votul vostru dispariția unui teren. E caz penal!”

În încheiere, Zară a subliniat gravitatea votului: „Oameni buni, haideți să regândim. Eu de aia am cerut la începutul ședinței scoaterea de pe Ordinea de Zi sau includerea în proiect, pentru că nicăieri nu am găsit să se vorbească despre baza Străulești.

Înțelegeți, v-am pus raportul Curții de Conturi în care se cer lămuriri foarte clare referitoare la acest teren. El a dispărut! Dumneavoastră veți gira prin votul vostru dispariția unui teren. E caz penal!

Fiecare face ce vrea, eu vă anunț: cel puțin eu, Ovidiu Zară, voi vota împotrivă și mă gândesc să fac și o acțiune în instanță de suspendare și anulare a acestei hotărâri. Vă mulțumesc!”.

Cred că la mijloc sunt afaceri imobiliare, iar eu nu pot gira. N-am intrat consilier general să acopăr sau să fac vreo golănie. Sunt prea bătrân, am copii, vreau să dorm liniștit. Mă trezesc că peste câțiva ani bate cineva la ușă. Culmea, nimeni n-a vrut să asculte. Ovidiu Zară, consilier general, pentru GOLAZO.ro

Reacții și controverse din sală

Dezbaterile au fost la cote înalte. George-Adrian Turmac, consilier general PSD, a intervenit pentru a combate problemele juridice ridicate de Ovidiu Zară

„Trebuie să facem o diferență între proprietate și administrare. Dacă clubul Olimpia a avut la un moment dat în administrare, nu a avut în proprietate. Proprietatea este a statului. E proprietate publică sau privată.

Dacă clubul nu mai are aceste bunuri în administrare și ele apar doar în contabilitate, înseamnă că nu s-au operat corect în registre. Deci, ele nu mai fac parte din patrimoniul clubului, ci rămân în zona de administrare, nu în cea de proprietate. Proprietatea este, așadar, doar a statului”.

Susținere pentru CSM București: „Secția de rugby are urgent nevoie de o bază de antrenament”

Consilierul PSD a explicat și rațiunea sportivă pentru susținerea proiectului:

„Din punct de vedere sportiv, susțin personal acest proiect și în numele Clubului Sportiv Municipal.

Consider că baza din Vitan este o oportunitate foarte mare pentru toți copiii din București, deoarece secția de rugby are cu disperare nevoie de o bază antrenament dedicată în principal juniorilor, care reprezintă marea majoritate a activității.

Vă rog foarte mult să susținem acest proiect și să alocăm apoi fonduri pentru dezvoltarea acelei locații”.

„Administrarea va fi făcută de CSM București”

Un alt consilier PSD, Alexandru-Hazem Kansou, a respins ideea că proiectul ar ascunde riscuri majore și a explicat mecanismul de administrare propus de inițiatori.

Potrivit acestuia, proprietatea asupra bazelor sportive va reveni Municipiului București, singura entitate care poate prelua legal patrimoniul CS Olimpia, în timp ce administrarea efectivă a bazelor va fi asigurată de CSM București.

„Vorbim de niște terenuri care sunt lăsate, majoritatea, în paragină, pe care, conform afirmațiilor făcute de ANS, care le păstorește acuma, a spus clar că va închide aceste activități, aceste baze sportive.

Sectorul 2 s-a oferit să preia bazele de pe raza sa, restul rămân la Capitală, care devine proprietar. Administrarea va fi făcută de CSM București, cu profil sportiv, iar alte primării de sector pot solicita ulterior administrarea unor baze, tot cu scop sportiv.

Dacă bazele vor rămâne la Guvern, Guvernul n-are bani să se ocupe de ele. Guvernul și când a avut bani în trecut nu s-a ocupat de ele. Primăria Capitalei nici ea nu e în cea mai fericită poziție.

Probleme juridice sunt la Olimpia, astea nu dispar odată cu trecerea acestui club întru totul, pentru că ele rămân. Nu se șterge absolut nimic, pentru că sunt procese pe rol, probabil”.

S-au spus multe lucruri aici, vrute și nevrute. Eu înțeleg faptul că poate acum niște ani de zile, așa cum unul dintre colegii noștri evoca mai devreme, s-or fi întâmplat niște lucruri necurate. Ferească Dumnezeu, să vină, și cum spuneau colegii noștri, «DNA să vină să-i ia», «Cine nu sare ia condamnare, și la pușcărie». Ce vreau eu să vă spun este că, din ce am citit în titlul proiectului, fără să intru pe multe chestiuni de fond, nu de nuanță, eu și colegii mei vom vota «pentru»” Bogdan - Ion Jelea, consilier general PUSL

Reacția lui Traian Goga, președintele CS Olimpia, după votul de la CGMB

Legat de dezbaterile din ședința CGMB de pe 29 ianuarie 2026, președintele CS Olimpia București, Traian Goga, a oferit o reacție critică la modul în care s-au desfășurat discuțiile.

„Consilierul General Ovidiu Zară a oferit singurele argumente înrădăcinate în realitatea faptică cu privire la conținutul acestei hotărâri și se pare că acestea au contat doar pentru el și alți șase oameni din sală, adică pentru restul consilierilor care au votat «împotrivă» sau s-au abținut.

Au mai fost făcute diverse declarații și pledoarii de către unii consilieri generali, dar mi-e teamă că nu sunt nimic altceva decât pretexte, ușor de demontat dealtfel.

Rolul lor a fost unul pur formal. Decizia de votare a proiectului fusese luată în culise demult, ca parte a unor înțelegeri trans-partinice”.

