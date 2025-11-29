„Nu ne mai punem baza în el”  Patronul de la FCSB despre jucătorul cu 133 de meciuri în tricoul roș-albastru: „E cam gata”

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a vorbit despre situația lui Joyskim Dawa (29 de ani), fundașul central al campioanei.

Apărătorul camerunez s-a accidentat grav în luna martie, în timp ce juca pentru naționala țării sale în preliminariile CM 2026.

Gigi Becali, despre Joyskim Dawa: „Nu ne mai punem baza în el”

Becali a vorbit despre situația accidentărilor celor doi fundași centrali de la FCSB, Mihai Popescu și Joyskim Dawa.

Patronul campioanei este de părere că echipa nu se va mai putea baza pe stoperul camerunez, ținând cont de perioada lungă în care acesta a fost accidentat.

„Popescu și Dawa sunt cam gata amândoi. Dawa revine el, dar la accidentarea pe care a avut-o, nu ne mai punem baza în el. Revine, dar să vedem cum revine”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

133 de meciuri are Dawa la FCSB, în care a marcat 12 goluri și a dat 2 assisturi

Joyskim Dawa, despre accidentare: „A fost foarte greu”

Fundașul de la FCSB a vorbit în luna octombrie despre perioada dificilă prin care a trecut în ultimele luni și a anunțat când ar putea reveni pe teren.

„A fost foarte dificil. La început, cei de la echipa națională nu au crezut că este o accidentare gravă, părea a fi ceva minor. Dar când am făcut radiografia, au văzut că am o problemă cu ligamentele, așa că am fost operat în Belgia.

A fost greu, dar am acceptat accidentarea și a fost mai ușor. Când nu o accepți, poți intra în depresie, poți avea stări negative.

Mi-am spus că face parte din călătorie și îmi voi lua timp să mă recuperez și să mă întorc mai puternic. (n.r cand va reveni pe teren) Poate după vacanța de iarnă. 100% cred că după vacanță, poate chiar în cantonament”, a declarat Dawa.

Contractul lui Mihai Popescu expiră la vară, iar clubul nu și-a exprimat încă intenția de a i-l prelungi. Jucătorul de 32 de ani a declarat că ar dori să continue la formația campioană

