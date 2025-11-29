Emeric Ienei, omagiat în Ghencea VIDEO.  Fanii Stelei, scenografie impresionantă în memoria legendarului antrenor

STEAUA - CEAHLĂUL. Fanii bucureșteni afișat o scenografie spectaculoasă în memoria lui Emeric Ienei, înaintea partidei din etapa #15 a Ligii 2.

Emeric Ienei, fostul mare antrenor al Stelei, a decedat pe 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani.

STEAUA - CEAHLĂUL. Emeric Ienei, omagiat în Ghencea

Fanii „militarilor” nu l-au dat uitării pe tehnicianul care a adus Cupa Campionilor în Ghencea.

La primul meci oficial disputat de Steaua pe teren propriu, membrii peluzei Sud au afișat o scenografie 3D cu chipul lui Emeric Ienei, alături de un banner ce amintea de o afirmație celebră făcută de legendarul antrenor: „Cunosc Steaua pe de rost, pentru că este viaţa mea”.

Totodată, la invitația oficialilor din Ghencea, lovitura de start a meciului cu Ceahlăul a fost dată de Darius, nepotul regretatului technician.

Fanii Stelei ceruseră amânarea meciului de la Câmpulung

În etapa #11 din Liga 2, Steaua s-a deplasat la Câmpulung, pentru duelul cu echipa locală.

Ziua partidei a coincis cu înmormântarea lui Emeric Ienei, iar fanii roș-albaștrilor au cerut amânarea partidei.

Aceștia și-au dorit ca jucătorii și antrenorii formației din Capitală să-i fie alături marelui antrenor pe ultimul drum.

În cele din urmă, acest lucru nu a fost posibil. Steaua a câștigat la Câmpulung, scor 1-0, iar niciun oficial al clubului nu a fost prezent la înmormântarea lui Ienei.

