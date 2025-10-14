Joyskim Dawa (29 de ani), fundașul celor de la FCSB, a vorbit despre revenirea pe gazon, după accidentarea gravă suferită la un meci al echipei naționale.

Dawa s-a „rupt” în cel mai bun moment al carierei sale, în luna martie, în timp ce juca pentru naționala țării sale într-un meci cu Eswatini din preliminariile CM 2026.

Joyskim Dawa a anunțat când va reveni pe gazon

În plin proces de recuperare după accidentarea gravă prin care a trecut, stoperul camerunez a oferit detalii despre momentele prin care a trecut și a anunțat când va putea reveni pe teren.

„A fost foarte dificil. La început, cei de la echipa națională nu au crezut că este o accidentare gravă, părea a fi ceva minor. Dar când am făcut radiografia, au văzut că am o problemă cu ligamentele, așa că am fost operat în Belgia.

A fost greu, dar am acceptat accidentarea și a fost mai ușor. Când nu o accepți, poți intra în depresie, poți avea stări negative.

Mi-am spus că face parte din călătorie și îmi voi lua timp să mă recuperez și să mă întorc mai puternic. (n.r cand va reveni pe teren) Poate după vacanța de iarnă. 100% cred că după vacanță, poate chiar în cantonament”, a declarat Dawa.

Mă voi întoarce curând, pregătiți-vă să mă vedeți pe teren Joyskim Dawa, fundaș FCSB

FOTO. Imagini de la FCSB - U Craiova 1-0

